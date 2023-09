Tras el salto inflacionario y la tasa quieta: ¿sigue siendo buen negocio el plazo fijo?

Más allá de las posturas a favor o en contra, no hay dudas que uno de los instrumentos financieros más utilizados en el país es el plazo fijo. Y no es solo por su simplicidad en la operatoria sino porque ofrece algunas ventajas, entre las que se destacan la seguridad, la liquidez parcial, la estabilidad y en especial por la previsibilidad.

Sin embargo, dado el índice de inflación del mes de agosto que trepó al 12,4%, los rendimientos de este tipo de depósitos no superan el aumento dólar, lo que implica una merma del poder adquisitivo a lo largo del tiempo.

Unido a esto, el BCRA definió no aplicar un aumento de tasa tras conocerse lPC de agosto De esta manera, la Tasa Efectiva Anual (TEA) permanece en 209%.

La calculadora de plazo fijo: cuánto ganás invirtiendo 100.000 y 200.000 pesos con la tasa de interés

Entre tanto, conviene dar un repaso de las condiciones que reflejan cómo se han movido las cotizaciones del dólar y las variaciones de la tasa del plazo fijo.

Cómo se movió el dólar y el plazo fijo en lo que va del año

La cotización del dólar aumentó de $185,41 en enero a $366,72 a fines de agosto, lo que representa una variación del 97,68% en lo que va del año.

En comparación, la analista Elena Alonso indicó que el plazo fijo tradicional generó un rendimiento del 73,06%. De esta manera, en términos reales, los ahorros en plazo fijo no han crecido lo suficiente para compensar la inflación acumulada del 80%.

Durante los últimos años, la inflación y las tasas de interés en los plazos fijos han fluctuado significativamente. Y en esta línea de análisis Alonso compartió algunos datos de lo que pasó el año anterior. "El año 2022 mostró una inflación sorprendentemente alta del 94.8% en comparación a la tasa de los plazos fijos que estuvo muy por debajo con un 57,17%. Hasta agosto de 2023, la inflación acumulada fue del 80,2% (mensual 12,4%) con una tasa de interés promedio en los plazos fijos del 89.72% (mensual 7,47%) mientras que el dólar MEP aumentó un 97.85% anual. Es importante tener en cuenta que las tasas siempre se expresan anualmente, lo que puede afectar las comparaciones mes a mes", indicaron.

La alternativa del dólar MEP

En vista de esta situación, desde Reba aconsejan tener en mene algunas alternativas de inversión que puedan proteger y hacer crecer los ahorros en un contexto de estas características y señalan como opción al dólar MEP, un tipo de cambio legal, utilizado para operaciones financieras, que se obtiene a través de la compra de bonos en pesos argentinos y su posterior venta en dólares en el exterior.

Mal pronóstico de la OCDE: Argentina tendrá la mayor inflación y el menor crecimiento del G20

Ezequiel Baigorria asegura que “Este instrumento permite a los inversores mantener sus ahorros en dólares frente a la volatilidad del peso argentino. Desde nuestra compañía buscamos resguardar el dinero de nuestros clientes, y por ello ofrecemos todo en un mismo lugar, en tanto la aplicación ofrece la seguridad de una caja de ahorro en pesos con CBU, para poder ingresar la plata en pesos que quieran invertir, y otra en dólares 100% bonificada para que se acredite lo invertido”, explicó el Product Owner de Reba para finalmnte agregar que “uno de los principales beneficios que ofrece este activo es la posibilidad de hacerlo directamente desde un celular".

Elena Alonso: "Es como ir persiguiendo la zanahoria siempre"

Por su parte, Elena Alonso del Grupo Broda, también desestimó al plazo fijo. "No es bueno hacer plazo fijo porque en el acumulado y aún capitalizando intereses no alcanza para llegar a ganarle al dolar", aseguró a PERFIL y reafirmó que "es como ir persiguiendo la zanahoria siempre".

Alonso buscó darle un marco a la coyuntura al señalar: "Con una inflación acumulada del 80% y un IPC mensual anunciado del 12,4% en agosto, el rendimiento del plazo fijo, que actualmente ronda el 10%, se queda corto frente a la pérdida de valor de nuestros pesos", comentó y agregó que: "En este contexto, el plazo fijo ya no es una inversión viable, porque vamos perdiendo capital, y mas en un escenario político donde es viable y hay un escenario posible de dolarización", explicó.

Finalmente, la estratega agregó una visión adicional, la del "riesgo soberano". "Cuando invierto en plazo fijo estoy asumiendo un riesgo soberano de manera indirecta, ya que mas del 40% de los activos de los bancos son Leliqs, letras emitidas por el BCRA, y si el BCRA no puede pagar está en riesgo ese capital", mencionó.

Las comparaciones de Gastón Lentini: "No es negocio"

Por su parte, el licenciado Gastón Lentini también recurrió a algunas comparaciones para establecer si en las condiciones actuales es o no negocio el plazo fijo

"La tasa del plazo fijo nos da un 118% tasa nominal anual. Eso es el equivalente a una tasa real en un mes del 9,8. ¿Bien? O sea, yo pongo dinero a 30 días y el plazo fijo me va a dar 9,8%. Ahora bien, en esos mismos 30 días, si yo considero el mes de agosto, la inflación fue de 12,4% en el mes. Entonces, estuve invertido al 9,8% mensual mientras mi plazo fijo me dio 9,8%. Eso significa que yo perdí un 20% entre lo que varió mi inversión en plazo fijo y lo que varió la inflación. La diferencia entre 9,8 y 12,4 es más de 20%. De ahí es que, como primera medida, digo no es negocio", explicó a PERFIL.

Inflación y dólar, juntos a la par

Considerando el escenario que puede venir en adelante, Lentini indicó que crece la incertidumbre, porque la comparación ya no es cuántos dólares se pueden comprar hoy con los pesos sino cuántos dólares se van a poder comprar con esos pesos a futuro. "Y ahí creo que un plazo fijo no es una buena idea porque, están muy cerca las elecciones y la inflación no va a poder detenerse. Respecto del dólar, tampoco creo que vaya a mantenerse demasiado estable; entonces definitivamente no sugiero hacer plazo fijo, al menos hasta que pasen las elecciones", aconsejó.

