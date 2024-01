Mientras la guerra de Rusia y Ucrania se acerca a cumplir el tercer año desde su comienzo, Vladimir Putin se encuentra enfrentando otra batalla, al interior de su país: el incremento de precios en productos básicos. Debido a los grandes aumentos que sufrieron los principales alimentos de consumo doméstico, el Kremlin enfrenta lo que muchos llaman la ‘crisis de los huevos’.

Los huevos representan parte de los problemas económicos que enfrenta Rusia en el último tiempo, con precios que aumentaron un 42% en los 10 meses anteriores a noviembre de 2023, según datos de la agencia de estadísticas del país, Rosstat. Sin embargo, este no es el único producto básico que sufrió incrementos en el país.

Otros alimentos básicos, incluidas las bananas, las naranjas y los tomates, también tuvieron disparadas de precios durante el año pasado debido a, entre otros motivos, la enorme escasez en el mercado laboral, los crecientes costos de la energía y la caída del rublo en comparación a otras divisas.

Mientras tanto, el Kremlin hace mea culpa de la crisis que enfrenta el país y lucha por abastecer los supermercados y contener el aumento en los costos de los alimentos básicos que elevaron la inflación. Estos incrementos provocaron largas colas afuera de los supermercados, algo que recuerda a situaciones similares vividas en el país cuando era parte de la Unión Soviética.

Los huevos se volvieron tan caros para el pueblo ruso que algunas tiendas regionales comenzaron a venderlos individualmente, por hasta 20 rublos (0,23 dólares) cada uno, informó Telegraph.

Tal es el caso de la localidad de Belgorod, donde algunos residentes acumularon huevos para venderlos a precios más altos, según la vicegobernadora regional Yulia Shcherdina. "No hay escasez de oferta", escribió Shcherdina en Telegram a principios de esta semana. "No hay necesidad de crear un frenesí artificial".

Asimismo, la producción de huevos cayó solo en octubre de 2023 un 1,3% interanual, afirma la consultora agrícola Sovecon. Algunos consumidores que cambiaron el pollo por los huevos como fuente de proteínas ante los aumentos de precios pueden haber agravado la caída de la oferta, agregan los especialistas.

Debido a los incrementos de precios y la caída de producción, en diciembre el Kremlin eliminó temporalmente los derechos de importación sobre los huevos para poder importarlos de sus vecinos Azerbaiyán y Turquía.

“La decisión ayudará a corto plazo a equilibrar el mercado interno de huevos y garantizar el crecimiento de la oferta", dijo el ministerio de Economía. La medida se aplicará del 1 de enero al 30 de junio y las importaciones sólo podrán provenir de “países amigos”, es decir, aquellos que no impusieron sanciones a Rusia por el conflicto con Ucrania.

Putin fue consultado acerca de esta problemática y emitió un mensaje ante el público ruso a finales de 2023. "Pido disculpas por esto, pero esto es un fracaso del trabajo del gobierno... Prometo que la situación se corregirá en un futuro próximo", dijo el presidente, según Reuters .

Para frenar la inflación, el mes pasado el banco central de Rusia elevó las tasas de interés a un 16%, lo que logró enfriar en noviembre del año pasado, pero aún se encuentra lejos del objetivo del 4% de las autoridades.

Un síntoma de estos fuertes aumentos fueron las colas masivas en supermercados, con personas intentando acumular huevos y otros productos alimenticios. Un vídeo publicado en X por Anton Gerashchenko, asesor del Ministro del Interior de Ucrania, muestra a cientos de compradores intentando acumular huevos en Saratov, una ciudad situada a unos 500 kilómetros al sureste de Moscú.

