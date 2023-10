Cinco cardinales conservadores pidieron públicamente al Papa Francisco reafirmar la doctrina católica para las parejas de homosexuales y la ordenación sacerdotal de las mujeres, dos días antes de un gran sínodo en el Vaticano sobre estas polémicas cuestiones que reunirá a más de 400 religiosos y laicos de todo el mundo para reflexionar sobre el futuro de la Iglesia.

Se trata de los purpurados Walter Brandmüller (Alemania), Raymond Leo Burke (Estados Unidos), Juan Sandoval Íñiguez (México), Robert Sarah (Guinea) y Joseph Zen Ze-kiun (China), quienes fueron nombrados por Benedicto XVI y Juan Pablo II y son conocidos por sus posiciones conservadoras.

El Papa Francisco nombró a 21 nuevos cardenales, entre ellos tres argentinos

En la carta publicada este lunes, los cinco purpurados exhortaron a Francisco a aclarar si al Sínodo, dada la presencia de laicos, se le puede conceder la autoridad que siempre ha pertenecido exclusivamente al Papa y a los obispos, además de reclamar respuestas de Jorge Bergoglio sobre tres puntos específicos de lo que será la discusión sinodal: la bendición de las parejas homosexuales, la ordenación de mujeres al sacerdocio y la absolución sacramental dada a todos y siempre, sin condiciones.

En su misiva explicaron que el pasado 10 de julio enviaron una carta al Pontífice empleando el esquema de la Dubia (preguntas) que fue respondida por Francisco al día siguiente. Sin embargo, consideraron que las contestaciones del Papa no seguían la práctica de las "responsa ad dubia" (respuesta preguntas), por lo que reformularon sus inquietudes en una nueva carta remitida el pasado 21 de agosto. Según indicaron, todavía no obtuvieron respuesta.

Según los cardenales, aún no recibieron respuestas a sus nuevas preguntas.

En ese sentido, preguntaron de nuevo al Sumo Pontífice si es posible que un sacerdote bendiga uniones homosexuales, lo que sugiere que el comportamiento homosexual no es contrario a la ley divina; si podría la Iglesia en el futuro tener la facultad de ordenar mujeres sacerdotes; o si podría el Sínodo de los Obispos ejercer en aspectos doctrinales o pastorales la suprema autoridad de la Iglesia; si es posible que la Iglesia fije doctrina contraria a aquellas previamente fijada en materia de fe y moral; o si puede un penitente recibir la absolución pese a rechazar comprometerse a no cometer el pecada de nuevo.

"A la vista de diversas declaraciones de prelados de alto rango, relativas a la celebración del próximo Sínodo de los Obispos, que son abiertamente contrarias a la constante doctrina y disciplina de la Iglesia, y que han generado y siguen generando gran confusión, así como la caída en error entre fieles y demás personas de buena voluntad, hemos manifestado nuestra más profunda preocupación al Romano Pontífice", escribieron los cardenales en su Notificación a los fieles.

El papa Francisco creó la Universidad del Sentido y Hugo Juri será su rector

Sumado a esto, precisaron que dada la "gravedad" del asunto de la dubia, especialmente en vista de la inminente sesión del Sínodo de los Obispos, es su deber informar a los fieles de manera que no queden "sujetos a confusión, error y desaliento", sino que oren por la Iglesia universal y, en particular, "por el Romano Pontífice, para que el Evangelio sea enseñado cada vez más claramente y seguido cada vez más fielmente".

Esta publicación tiene lugar dos días antes del inicio de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en el Vaticano, el punto culminante de una amplia consulta mundial sobre el futuro de la Iglesia católica. Más de 450 miembros (obispos, mujeres y laicos) debatirán a puerta cerrada una serie de temas que surgieron de una consulta de dos años a los fieles de todo el mundo. Entre las cuestiones que abordarán figuran la acogida de las personas LGTB+, los divorciados, el matrimonio de los sacerdotes, el lugar de las mujeres en la institución o la lucha contra la pederastia.

Las respuestas iniciales del Papa Francisco

Los purpurados consideraron que las contestaciones del Papa no seguían la práctica de las "responsa ad dubai" (respuesta preguntas).

El Vaticano hizo públicas este mismo lunes las respuestas del Pontífice a través de la web del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, a cuestiones relacionadas sobre la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo, la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia, la ordenación sacerdotal de la mujer y el arrepentimiento como condición necesaria para la absolución sacramental.

Sobre la bendición de uniones del mismo sexo, los purpurados preguntaron al Papa si la práctica generalizada de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo concuerda con la Revelación y el Magisterio. En respuesta, Francisco indicó que, si bien solo la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta a engendrar hijos puede llamarse matrimonio, y la Iglesia evita "cualquier tipo de rito o sacramental que pueda contradecir esta convicción", no se debe perder la "caridad pastoral".

El divertido encuentro entre el Papa Francisco y Sylvester Stallone: "¿Listo para boxear?"

"La prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si existen formas de bendición, solicitadas por una o varias personas, que no transmitan una concepción incorrecta del matrimonio. Porque cuando pides una bendición estás expresando un pedido de ayuda a Dios, una súplica para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor", añade para precisar que las decisiones que en determinadas circunstancias pueden formar parte de esta "prudencia pastoral" no tienen por qué "convertirse necesariamente en norma".

En este punto el Francisco citó su Exhortación "Amoris Laetitia" para precisar que "lo que sea parte de un discernimiento práctico ante una situación particular "no puede elevarse al nivel de norma", porque esto "daría lugar a una casuística insoportable". Es decir, según expone, no corresponde que una Diócesis o Conferencia Episcopal o cualquier otra estructura "habilite constante y oficialmente procedimientos o ritos para todo tipo de asuntos".

El Papa Francisco designó al ex juez Eugenio Zaffaroni como directivo de un instituto vaticano

En relación al apoyo de pastores y teólogos a la teoría de que "la teología de la Iglesia ha cambiado y por tanto la ordenación sacerdotal puede ser conferida a las mujeres -que, a juicio de los purpurados, "no han sido corregidas ni retractadas"-, el Pontífice respondió que cuando San Juan Pablo II enseñó que es necesario afirmar "definitivamente" la imposibilidad de conferir la ordenación sacerdotal a la mujer, "no estaba denigrando en modo alguno a la mujer ni confiriéndole el poder supremo a los hombres".

Francisco admitió que es difícil aceptar que el sacerdocio está reservado a los hombres y no se podrá reconocer los derechos de las mujeres en la Iglesia si no se comprende que el poder sacerdotal habla de "función" y no de "dignidad y santidad"; que el hecho de presidir la Eucaristía no confiere al sacerdote "superioridad sobre los otros"; y que la jerarquía no debe entenderse como dominación sino como santidad.

mb / ds