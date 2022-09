Luis Moreno Ocampo: "El Juicio a las Juntas plantea que no se puede matar y hoy eso genera consenso"

El abogado, jurista, primer fiscal de la Corte Penal Internacional y primer fiscal del Juicio a las Juntas Militares, Luis Moreno Ocampo, participó de un streaming exclusivo para suscriptores de Perfil, y planteó la importancia de la memoria para construir un mejor futuro.

Con el próximo estreno al público de Argentina 1985 y la ovación de nueve minutos en Venecia, se volvió a dar foco sobre el Juicio a las Juntas y a la memoria. En esta charla, junto a Agustino Fontevecchia, vicepresidente y director digital de Editorial Perfil, Ocampo contó que viene trabajando los temas de cómo las narrativas definen la memoria:

"Argentina 1985 es una oportunidad para los argentinos de rediscutir la memoria. Los juicios, como los juicios a las Juntas Militares, se discuten muchas veces. Ahora, Argentina nos da la oportunidad de rediscutir la violencia que nos pasó en los 70".

En cuanto a la actualidad, reflexionó sobre cómo cambiaron las representaciones: “Las películas y la televisión definían mucho. Ahora todo cambia tan rápido, que tenemos que actualizarnos. Las películas, ya son clásicos. Ahora, Tik Tok está cambiando la forma en que pensamos. Me parece que hay toda una innovación tecnológica que nos va transformando en cómo discutimos y cómo pensamos”.

También resaltó que el Juicio a las Juntas, hoy, genera consenso: “No importa si sos K o anti K, y eso me parece notable, en mi época no había consenso. El Juicio a las Juntas plantea una cosa básica, no se puede matar, torturar, nadie puede matar, no importa si sos militar, guerrillero, no se puede hacer eso. Ese fue el consenso que se creó”.

Para mejorar el futuro “necesitamos entender que tenemos que diseñar un mundo nuevo”, dijo. En una realidad donde tenemos inteligencia artificial y modificaciones en la forma de comunicación, “pero que toda esa modernidad tecnológica se apoya en un sistema político del siglo XVIII”, alentó a las nuevas generaciones: “Yo quiero mostrar el pasado, y quiero apoyar a la gente de tu generación que entienda, y la gente de tu generación tiene que pensar cómo articular, cómo esa información se puede filtrar, cómo superar las barreras ideológicas y presentar los temas”.

Para terminar con este espacio, cerró diciendo: “Los cambios son raros, y quizás esto que está pasando ahora sirve para que los argentinos mejoremos”.