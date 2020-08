La tapa de Diario PERFIL de este sábado 8 de agosto de 2020

A continuación, jos principales títulos de la edición impresa número 1540 del Diario Perfil:

San Cayetano en cuarentena: sin filas y con miles de fieles virtuales. Por primera vez en 150 años, la homilía se transmitió en directo a través de Youtube. Mario Poli dijo que “el nivel de indigencia que hay avergüenza”.

Para aplacar las internas en seguridad, el Gobierno creará una agencia metropolitana. Ya hay diálogos entre Nación, Provincia y Ciudad para avanzar en un organismo tripartito. Buscan acciones coordinadas en los distritos donde hay más inseguridad.

Volvió la presión sobre el dólar a la espera de un plan económico. La euforia por el acuerdo de deuda entre el gobierno y los acreedores que motivó a principio de semana una baja en todos los dólares paralelos ya se esfumó.

Reforma judicial: en medio de críticas de la Justicia y la oposición, el Ejecutivo busca avanzar con el proyecto. La ministra Losardo defendió en el Senado la iniciativa de Alberto Fernández. Hubo cuestionamientos de jueces, pero el oficialismo confía en aprobarla en la Cámara Alta para el 26 de agosto.

Carrió vuelve a la "resistencia" y apunta a Cristina como la líder del Gobierno. La ex diputada explotó esta semana con el DNU que prohibió las reuniones sociales en todo el país. Apuntó a la vice por las críticas a Rodríguez Larreta, a quien pide “bancar”.

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristobal López y Fabián De Sousa. Con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, se confirmó este viernes los procesamientos de los empresarios. También acusan a un exsocio de Máximo Kirchner.

Un fiscal, 41 policías y tres abogados, la trama oculta del escándalo narcojudicial del año. Armaban expedientes en San Isidro con testigos y pruebas falsas, y robaban droga en los operativos. La investigación llevó más de cuatro años.

Juan Carlos I ya no está en España pero no hay certezas sobre su paradero actual. Se especula que el rey emérito estaría en Abu Dabi pero hay versiones de un viaje a Portugal y otro a República Dominicana. La familia no dará información salvo que él quiera hacerlo.

Estudian qué secuelas deja el coronavirus en pacientes recuperados. Son respiratorias -especialmente en el pulmón- pero también neurológicas. Cómo es el trabajo con los pacientes recuperados.

El principio del fin de la abstinencia. Casi cinco meses después del último partido, todos los planteles dieron el primer paso para retomar sus rutinas. ayer se hicieron los hisopados y el lunes arrancan con los entrenamientos. falta menos.

Ellen Page: "El mundo es mucho más que lo que muestra Hollywood". La actriz es Vanya en The Umbrella Academy, la serie de superhéroes alternativos al modelo tradicional. Documentalista y activista, Page habla sobre su recorrido, sobre ser queer en Hollywood y los relatos que cree se vienen.

Periodismo Puro | Agustín Rossi: "No hay margen para un gobierno más progresista que el que está haciendo Alberto Fernández". Como presidente de bloque parlamentario aprendió que es esencial llevarse bien con los jefes de los grupos opositores, aunque se cuente con una amplia mayoría. El ministro de Defensa y ex precandidato presidencial explica la lógica de su sector y de su jefa. La clave no estaba en ganar las elecciones, sino en la gobernabilidad ulterior. El Frente de Todos ganó y, para él, este es el momento de evitar los choques internos de suma cero. Ahora hay que dejar que lidere Alberto, alguien que pueda contener a los gobernadores y a otros sectores de la población.

Escriben Roberto García, De Angelis, Arrigoni, Nuñez, Ajmechet, Arabia, Ares, Alaniz, Roig, Stambullian, Noufouri, Nespral, Vezzetti, Ruckauf, Cibrian, Chorny, Oloixarac, Kohan, Casas, Guebel, Link, Spregelburd y Fontevecchia.

