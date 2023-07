El economista, Carlos Heller, analizó la deuda externa y las políticas para bajar la inflación. “¿Es razonable que Argentina pague una sobretasa de 1500 millones de dólares al año porque el Fondo y los que gobernaban el país tomaron una decisión que perjudicó al país?”, se preguntó el diputado nacional en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Como un ex dirigente de Boca, ¿qué opinión tenés de esta controversia que se generó a partir de las elecciones entre Rafael Di Zeo y Patricia Bullrich?

Es un tema menor, Rafael Di Zeo es una persona que tiene sus problemas con la Justicia y lo demás lo tienen que decidir los socios de Boca. Si me preguntás, no lo votaría para que sea presidente de Boca.

¿A quién votarías?

Tendría que conocer a los candidatos pero me gustaría que Juan Román Riquelme sea presidente.

Elecciones y deuda externa

Vos dijiste “la corporación mediática va a leer la elección santafesina en clave nacional”. ¿Cómo debería ser leída? ¿Creés que no genera la expectativa de un triunfo por mayor diferencia en las PASO por Juntos por el Cambio?

Cómo no va a generar, todo genera. Hay cosas que se agrandan y se potencian y otras que se ignoran.

El dato que dio ayer Cristina Kirchner de los 428 mil millones de dólares de argentinos en el exterior es una noticia de fin del mes pasado o, a lo sumo, principios de este, que fue publicada en medios que no tienen la trascendencia de los grandes medios de comunicación. Acá nadie se entera de ese tipo de cuestiones.

A eso me refiero cuando hablo de las cosas que se potencian o se disminuyen, hay que ver cómo se titulan los medios, porque son grandes los que la gente más mira. Lo que yo dije es que había unas cuestiones que se debían ver con más detalle. Por ejemplo, el bajo número de votantes. Me llamó la atención el 10% de votos en blanco, es un número altísimo en una elección.

Si uno hace una lectura adecuada debería decir que los votos positivos fueron un poco más de la mitad del padrón.

A medida que se van conociendo los datos veo que la elección provincial tuvo un resultado y en las grandes ciudades hubo otro. Incluso dentro de Juntos por el Cambio, porque parece que los candidatos que acompañaban a Carolina Losada ganaron en Rosario, en Santa Fe y en Rafaela y, sin embargo, perdieron por mucho en la provincia. Es decir que han jugado factores de candidatos locales que han incidido en ese voto.

Siempre tengo la impresión de que en las PASO mucha gente vota distinto de cómo vota cuando finalmente elige.

La economía es una manera de anticipar escenarios. ¿Afecta negativamente el triunfo de la oposición a la economía de un gobierno en curso?

Yo te podría mostrar tapas de diarios del primero o del dos de junio que decían algo así como “se supone que va a haber una baja de la inflación pero los consultores ya analizan una suba importante para julio”.

Todo este sistema trata de influir y crear expectativas. Yo puedo decir: “Finalmente estamos cerca de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por eso ayer viajó una delegación para ultimar detalles”. O también: “Con un dólar que no cede y el acuerdo abierto viajó al fin la delegación al Fondo”. Son dos maneras distintas de decir lo mismo.

Nadie dice que en Argentina no hay problemas, el tema es la magnitud de estos. Por ejemplo, ayer se escuchaba hablar sobre el déficit de Aerolíneas pero no tiene el mismo impacto mediático y de instalación en la opinión pública.

Una manera que tienen los medios de comunicación de influir en la opinión pública es la Agenda Setting. Se trata de rescatar algunos de todos los temas que pasan al mismo tiempo para colocar en la agenda. Entonces, allí hay un subjetivación que realizan los medios donde se ve lo que cada uno cree que es importante.

En particular, yo sabía que había una gran cantidad de dólares argentinos en el exterior, a lo mejor faltaba la cifra exacta.

Siempre recuerdo que Rusia y Argentina eran los países que más dólares tenían en el exterior de Estados Unidos. Cada uno tiene que considerar su foco…

No es un tema de coleccionistas, esa plata se ganó primero, son ganancias de actividades realizadas en el país que no tributaron los impuestos que tenían que tributar y que no están en las reservas. Si esa plata estuviera en donde tiene que estar toda la situación de la economía argentina sería diferente.

Pueden haber tributado, no quiere decir que no hayan tributado...

No, es plata no registrada, fuera del sistema. El jueves 13 de julio, en una nota parecida, un medio publicó: “Dólares debajo del colchón”, haciendo referencia a lo que hay en efectivo.

Los argentinos tienen 261.124 millones por fuera del sistema, más allá de lo que tienen en inversiones inmobiliarias y esas cosas con las que después se llegan a los 428 mil millones de dólares.

En su momento, cuando ese dinero pudo haber pagado el IVA y tributado. ¿Lo que decís es que parte de eso no tributó?

Sí, en general lo que va "en negro" tampoco paga IVA.

Pero por algún lado hay que bancarizar….

Es mucha la plata que se va por las arcas de la Nación a través de las maniobras de subfacturación.

Me contaron que en el viaje a China se corroboró que los chinos y argentinos tienen datos distintos respecto de su comercio interior.

¿Por qué? Por la triangulación que hay en lugares como Uruguay, es decir, productos chinos que van a Uruguay y ahí facturan a la Argentina o viceversa. Hay muchas cosas que habría que corregir, estamos hablando de mucha plata que, si hubiera entrado a las arcas de la Nación, las cuentas fiscales serían otras y las discusiones que tenemos no estarían.

La suba de los precios y su impacto en la economía argentina

Alejandro Gomel (AG): Le quería consultar por el tema inflación. ¿Cuánto cree que va a estar en 2023?

Para mí, el dato del 6% de junio es interesante, se explicó poco. El aumento en alimentos y bebidas fue del 4,1%, y en el AMBA del 3,6%.

Si bien el índice es un promedio para los ciudadanos, todos sabemos que los sectores de menos ingresos invierten los suyos, en primer lugar a comer, en segundo lugar a vestirse y en tercer lugar a viajar a los lugares de trabajo.

Probablemente a estos sectores la variación en educación o salud privada le impacte muy poco, lo cual no estoy diciendo que no forme parte del índice, si no que hay distinto impacto en los diferentes sectores sociales.

No hay razones objetivas para que ese índice siga donde está, pero si se sigue fogoneando cotidianamente, si con el dólar ilegal se presiona sobre las expectativas, y si el 1 de julio ya se dice que bajó la inflación pero que en el mismo mes va a aumentar, hay una acción permanente, por distintas razones cruzadas, que tiende a hostigar las políticas públicas. Es fantástico que en medio del proceso electoral se esté logrando contener la inflación.

Pero para no escaparme de la pregunta, si Argentina llega a un acuerdo razonable con el Fondo, las políticas van a permitir bajar la inflación.

Cuando uno dice que la inflación fue 6%, quiero recordar que el objetivo de política pública era que la inflación fuera 4% no 0%.

En octubre o noviembre del año pasado, cuando nosotros tratamos en el Congreso el presupuesto, venía del Poder Ejecutivo con una estimación de una inflación de 60% para el 2023, de 44% para el 2024 y de 33% para el 2025.

Esto es así porque se quiere evitarlas políticas de shock antiinflacionario por los graves efectos sociales que tienen.

Se habla con una naturalidad bárbara cuando dicen que van a eliminar el cepo y que el primer día van a lograr que el tipo de cambio se iguale, y yo me pregunto, ¿qué va a pasar con los precios y con la gente cuando hagan eso?

Entonces, si nosotros tendemos a acercarnos a ese 4% mensual, que no estaríamos cumpliendo el objetivo anual, diría que estaríamos avanzando hacia una escalera descendente de inflación que es más o menos lo que está planificado.

La comunicación política en tiempos electorales

¿Estás enojado con la sociedad por cómo vota y por los medios que prefiere a la hora de informarse?

Yo no estoy enojado, trato de explicar lo que creo. Puedo estar equivocado, pero no digo cosas que no creo. Las cosas que defiendo las defiendo porque me parece que son mejores que otras.

No cabe ninguna duda de que hay una cantidad de personas que sobrefacturan exportaciones, ahí tenés toda la razón sobre que es una estafa.

Se puede titular de dos maneras distintas y uno puede elegir en un medio de comunicación qué tema poner en la agenda. En todas estas actitudes hay algo cuestionable, moral o legalmente.

Lo que se omite son las condiciones de posibilidad. ¿Por qué eso se produce? ¿Qué responsabilidad tiene quien gobierna y la sociedad para que eso se produzca?

Tendríamos que discutir por qué hay una brecha cambiaria. Esta Argentina tiene récord de exportaciones e importaciones. A veces, ampliar los panoramas permite tener una visión mejor.

Estoy mirando un informe de Naciones Unidas reciente, que va a ser utilizado en una próxima reunión del G20. La deuda pública mundial alcanzó la cifra récord de 92 billones de dólares en 2022 debido al endeudamiento de los países que se enfrentaron a crisis como la pandemia.

Son los países en desarrollo los que más están sufriendo. Hay que asumir que seguramente estos números empeoren cuando se conozcan los de este año.

El documento dice: “Los países se enfrentan a la disyuntiva imposible de pagar su deuda o atender a la población. En la actualidad, 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en el pago de intereses que en educación o salud. Un mundo endeudado perturba la prosperidad de las personas y el planeta”.

Entre el 2010 y el 2012 los países que pagaban más intereses que gastos en educación eran 13, ahora hay 19. En salud había 36, ahora hay 45 y en inversión pública había 9 y ahora hay 21.

El documento continúa diciendo: “Los países en desarrollo, especialmente los que tienen una elevada carga de deuda, necesitan más liquidez en tiempo de crisis. De lo contrario, una crisis de liquidez corre el riesgo de convertirse en una crisis de deuda. Esto puede lograrse ampliando la financiación de contingencia".

Y agrega que "la red de seguridad mundial debe funcionar, deben aplicarse medidas como potenciar el uso de los derechos especiales de giro, suspender temporalmente la sobretasa del Fondo Monetario, y ampliar el acceso de la financiación de emergencia mediante el aumento de cuota". Esta es una visión global, no tiene que ver con nuestro país.

El origen de la deuda con el FMI

Habría que pensar un poco en todo eso. Por ejemplo, cuando ayer la Vicepresidenta hablaba de la responsabilidad que tiene el Fondo de haberle dado a la Argentina un crédito que no le tendría que haber dado. Argentina también tiene la responsabilidad de haberlo tomado y no puede desentenderse.

¿El Fondo no tiene ninguna responsabilidad por haberle dado más de lo que el estatuto decía que le podía dar? ¿Es razonable que Argentina pague una sobretasa de 1500 millones de dólares al año porque el Fondo y los que gobernaban el país tomaron una decisión que perjudicó a Argentina?

La respuesta es sí. Nosotros empezamos el programa de hoy planteando la responsabilidad compartida del Fondo y de la sociedad (que elige a los gobernantes que toman esas decisiones). Yo decía que me parece equilibrado plantear las condiciones de realidad para que se produzcan las situaciones que vos planteás...

