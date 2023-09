Carlos Telleldín, abogado de Brenda Uliarte, remarcó la importancia de la declaración de su defendida, ya que consideró que hay manejos raros en la causa. “Lo que le pase al señor Milman no me interesa, eso lo pedirá la querella o el fiscal”, aseguró sobre el diputado opositor por el intento de magnicidio a la Vicepresidenta en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Teniendo en cuenta que usted fue acusado de ser el entregador del coche bomba que se utilizó en el atentado terrorista a la mutual judía AMIA, ¿podría hacernos una actualización del caso?

Soy abogado, me recibí en prisión, le gané dos juicios al Estado, salí absuelto en ambos, en el segundo lo confirmó Casación en 2006, y le gané siete millones de dólares al Estado por los tiempos razonables, 29 años procesado en una causa falsa, la causa AMIA.

Una causa totalmente falsa y armada desde varios sectores, no solo de la Justicia sino de un montón de sectores que armaron una causa ajustada a lo que querían: tener la memoria activa.

Después, sobre Brenda Uliarte, me convocó su padre hace unos 12 meses y yo, por razones laborales no podía, porque tengo mucho trabajo. Tengo un estudio en Santa Fe, tenemos mucha gente de Los Monos, y tenemos estudios en Calafate y Río Gallegos.

¿Usted defiende a Los Monos?

Exacto, tenemos mucha gente ligada a Los Monos, todo el tema del narcotráfico, sicariato, todo eso lo tenemos en el estudio de Santa Fe.

En Río Gallegos tenemos muchas causas de droga, que tienen que ver con el tráfico y algunas causas importantes para la provincia, como fue el caso Maillo hace dos años.

Ahora tenemos el caso del secretario de Cristina Kirchner, de Fabián Gutiérrez, estamos en la defensa de Facundo Zaeta, teníamos a los dos hermanos, a uno lo sacamos sobreseído y el otro va a juicio en marzo. Así que por razones laborales no pudimos tomarlo antes.

Después, mi estudio en San Miguel se reunió y decidió tomarlo. Lo tomamos un viernes y el lunes la jueza nos elevó a juicio, así que la participación nuestra fue elevar la causa, hablar con ella para que haga un descargo, porque no había dado declarado ni dado su punto de vista de lo que me interesaba a mí.

O sea, la indagatoria es un acto de defensa y no lo ejerció, y yo necesitaba que lo haga.

Cuando está elevada es complicado porque el responsable de hacer la prueba de lo que va a decir el imputado es la fiscalía, se llama evacuar citas, y tuvimos que analizar todo el expediente, ver toda la prueba, dar un panorama, y ayer la Doctora Mansilla, que es mi socia, subió la declaración de ella al Lex-Doctor, ya que ahora es todo digital.

¿Uliarte sabía que su pareja tenía consigo un arma durante la movilización? En ese caso, ¿por qué no buscó ayuda para frenarlo?

Todas las causas políticas o de repercusión, siempre tienen un IVA superior al 21%. En esta causa pasa eso, si ella no hace un aporte anterior esencial, no es partícipe necesario. Ella no tomó en serio nunca que él iba a hacer eso, tal es así que las fotos que salen en las revistas son con armas de juguete.

Nosotros tenemos muchas pruebas, que al elevar nos cortaron las manos, y ahora la tengo que hacer en la suplementaria, pero hay muchos WhatsApp a los que le cambiaron el nombre, es decir, eran de "Agustina" (Díaz) y le pusieron el nombre de "Brenda". Pero cuando uno busca el número, es el de "Agustina".

Hicieron cosas así, no sé por qué, tampoco sabemos quién lo hizo porque no está explicado, y si ella no lo explica en una indagatoria, los jueces y fiscales no saben qué buscar. Ese es el gran problema.

Ahora tiene que declarar y aclarar todos los puntos, para facilitar que la fiscalía investigue lo que ella diga y nosotros pedir una recalificación después.

¿Hay algo de lo que usted pasó que lo hace especialmente hábil en causas que tienen connotación política?

No sé, podemos estar media hora. Tuve la causa del robo de los radares, la masacre en La Plata, una cantidad de causas.

Sumemos a eso, que tiene un montón de causas que tienen connotación política. ¿Cree que lo buscan porque usted atravesó el "infierno" y es un especialista en lo que hay "del otro lado"?

Conozco la cárcel, estuve injustamente detenido 10 años. Los detenidos se identifican, confían más en mí.

Yo en este momento tengo una situación económica buena, no necesito ejercer por dinero, pero de repente confían porque la mayoría de los abogados les pueden hacer una promesa, y nosotros no prometemos, prometemos nuestro trabajo y nuestra cartilla de laburo, y tenemos cantidad de personas importantes.

Entonces, el trabajo es mi equipo, no estoy solo, somos nueve abogados y trabajan todos conmigo, y nuestro trabajo es serio, damos resultados.

Normalmente tenemos una pauta de cobro, que es un anticipo y después, por resultado que vamos logrando, vamos cobrando.

¿Usted se psicoanaliza?

No.

¿Reflexionó si ese paso por el "infierno2 terminó siendo positivo en su vida?

Algunos jueces me ven así, como que soy la resocialización de la 24.660, y dicen “este tipo se rehabilitó”, pero si uno piensa que yo era inocente, y no cometí los delitos que me imputaron, y gané dos juicios con seis jueces, no hay dudas de mi inocencia.

Después de eso, uno puede pensar que me tienen lástima por el infierno que viví o me ven como la resocialización construida en la Ley 24.660.

Tengo una familia y la perdí, por diez años no crie a mis hijos, prácticamente no tengo trato. Una hija mía fue 15 años gerente del Casino San Luis y ahora está como contadora en Miami, y tengo un hijo que es abogado y trabaja en una empresa muy importante. Son mis hijos, pero la cárcel hace perder afectos.

¿Su propia experiencia le pone algún remordimiento en defender a alguien culpable? ¿Prefiere defender a personas que son inocentes? ¿O tiene algún grado de distancia en defender a alguien que usted cree culpable?

En Los Monos, como abogados defendemos los pocos derechos, no es que por tomar la causa lo sacamos absuelto.

Tuvimos un homicidio calificado en Río Gallegos, una familia que asesinó al padre, y fueron condenados a perpetua. Hicimos la mejor defensa, y creo que fue mi mejor juicio oral. Velamos por los derechos que le quedan.

¿Aunque sea culpable?

Si es culpable, lo analizamos. Causas de abuso no tocamos, por ejemplo. En el caso de Santa Fe y Los Monos tenemos a Yiyo Ramallo, que hicimos la defensa, cerré varias causas de él, pero está condenado. Un chico de 36 años que tiene una pena de 25 años. Fueron unificando penas y sigue detenido. Por supuesto, un día va a salir, pero no inmediatamente.

En el tema del narcotráfico tuvimos muchas causas en Santa Fe y Rosario, que es la comercialización con resultados muy buenos, pero trabajando desde el expediente y con la prueba.

Claudio Mardones (CM): Brenda Uliarte plantea que Gerardo Milman le pagaba a varias personas a cambio de participar en manifestaciones para generar disturbios y violencia. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a Milman a partir de esta declaración de su defendida?

Como defensa de ella, lo importante es que declare en su totalidad para estar preparado para afrontar el juicio oral, lo que le pase al señor Milman no me interesa, eso lo pedirá la querella o el fiscal. Yo estoy en la posición defensista, mi intención en esta causa es que le den lo que corresponde, si es encubrimiento, es encubrimiento.

La causa es grandísima, tiene muchos legajos. La leímos totalmente, la Dra. Mansilla la estudió impresionantemente.

CM: ¿Cuántos cuerpos tiene?

Son 17 por un lado, pero después tenés muchos anexos, anexos reservados que me acaban de liberar hace poco. O sea que es impresionantemente grande.

Ahora, si unificás la principal con los anexos y la elevación sigue con legajos la jueza de instrucción, entonces es una causa voluminosa, grande y lo importante para la defensa es lograr un encubrimiento, esa es la meta que teníamos cuando lo tomamos.

La participación primaria o la coautoría tiene que ser algo esencial, y antes, no después.

CM: En ese contexto, ¿cuál habría sido el rol de Milman?

No sé. Ella declara, y yo lo hice público cuando me lo contó, que salía dinero de un organismo o de algún lado para pagar una "changa" a todos lo que manifestaban. Cuando terminó esto, nunca más se manifestaron porque nunca más se pagó, y esto me interesaba que lo declare, pero no solo eso sino todo.

Por ejemplo, que hay WhatsApps que no son de ella sino de Agustina Díaz, la chica que salió, y yo le dije que eso tenía que haberlo declarado porque la fiscalía no lo sabe, y si no lo aclara nunca van a saber.

Eso pasó con varias capturas de WhatsApp que están en la causa, y esas conversaciones eran entre Sabag Montiel con Agustina Díaz. Todos estos puntos los tengo que dejar claros, estos y muchos más.

Alejandro Gomel (AG): Lo que declaró Brenda ata el nexo entre "Los Copitos" y Sabag Montiel, quien disparó el arma, cuando hasta aquí se decía que eran dos cosas separadas. ¿Ella tiene clara la relación que hay?

Sí, ella lo tiene claro. Igualmente, creo que hace un mes, Sabag Montiel presentó un escrito solicitando un abogado particular y es uno del PRO, mano derecha de Bullrich, y la jueza lo llamó, porque cuando al abogado lo notificaron dijo que no tomaría la defensa bajo ningún punto de vista. Es decir, un abogado que está con Patricia Bullrich no aceptó defender a Fernando Sabag Montiel.

En este momento tenemos 300 causas en curso y ninguna me designa a mí si no habla antes la familia o hablamos con ellos, porque nosotros después tenemos que tomar el cargo, y si uno me manda un designio y no lo tomo, quiere decir que no habló conmigo, y esto es lo que hizo él.

Mandó una nota solicitando que le asignen un abogado y el abogado era del PRO, y esas son cosas raras que hay en la causa, es como que lo dejaron solo, le cortaron la financiación que le habían dado inicialmente y ahora empiezan a acercarse los problemas.

AG: ¿Entonces a Sabag Montiel lo están defendiendo abogados del PRO?

No, él pidió pero el abogado, muy conocido, no aceptó el cargo, y la jueza lo citó a Tribunales a que explique por qué está designando a ese abogado.

