Jonathan Morel respondió a las declaraciones de Brenda Uliarte: "Es mentira o está confundida"

Jonathan Morel demora algunas horas en responder el mensaje de PERFIL. "Perdón, recién me despierto", dicjo, aclarando que no sabe nada sobre el escrito que presentó Brenda Uliarte en la Justicia. La joven detenida por el atentado contra Cristina Fernández lo mencionó a él y a su organización, Revolución Federal, y habló de los supuestos financiamientos del poder. "No termina más todo esto. Hace más de un año y no encontraron nada", se quejó.

De todas formas, accedió a leer la declaración de Uliarte. "Es mentira o está confundida", resumió. Morel negó todas las afirmaciones en las que él: dijo que es imposible que la joven haya ido a una sede de Revolución Federal porque el grupo no tenía una sede en sí. También desmintió que la joven haya asistido a más de una manifestación a vender copitos y subrayó que la única vez que estuvo fue en la del 18 de agosto del 2022. Además, rechazó la hipótesis de que su agrupación haya recibido financiamiento para que sus miembros asistan a marchas.

En esa línea también aseguró que nunca conoció a Fernando Sabag Montiel ni a Nicolás Carrizo (los otros dos detenidos por el ataque), ni tampoco al diputado Gerardo Milman, a quien Uliarte volvió a poner en la mira y que no respondió ante la consulta de PERFIL.

La reaparición del nombre de Morel en esta historia no es menor. Durante el 2022 su agrupación había ganado cierta visibilidad por organizar manifestaciones contra el gobierno cargadas de violencia simbólica que incluyeron una marcha de antorchas y una guillotina frente a Casa Rosada. Sin embargo, este joven de 24 años quedó involucrado en la trama por una serie de episodios -de mínima- extraños.

Jonatan Morel

Minutos después del intento de asesinato a Fernández, en una de las cuentas de Revolución Federal recibieron un mensaje: "¿Lo hicimos bien?", les preguntó un usuario anónimo que decía haber organizado el ataque con un extranjero. Con los días se hizo viral una foto de Uliarte en una de las manifestaciones de Revolución Federal. Sin embargo, lo que terminó por alimentar todas las sospechas fue cuando se conoció que Morel había recibido un pago millonario por parte de la empresa Caputo Hermanos.

Desde el primer día Morel insistió en que todo es casualidad. En la Justicia es investigado junto a otros tres miembros de la organización (Gaston Guerra, Leonardo Sosa y Sabrina Basile) por "incitación a la violencia colectiva" en una causa separada del expediente por el intento de asesinato a Cristina Fernández. La última semana se había conocido que la Cámara Federal de Casación Penal había desestimado agravar su situación procesal y todo parecía estar corriendo a favor del joven y sus compañeros. Sin embargo, el escrito de Uliarte puso el foco en él una vez más.

La respuesta de Jonathan Morel a Brenda Uliarte

"Es todo mentira. Supongo que todo esto será una estrategia de su abogado (Carlos) Telleldín. No sé por qué lo hace en este momento", dijo Morel sobre el escrito judicial que presentó Uliarte.

En uno de los fragmentos del escrito, Uliarte aseguró: "Yo fui un solo día a la sede de Revolución Federal a vender copitos, que me llevó Fernando. Él era parte de todo eso, no yo. De hecho, si le preguntan a los miembros de Revolución Federal, nadie me conoce, o si me vieron, fue alguna vez vendiendo copitos en algún acto, no porque me interese el acto en sí, sino porque se vendían re bien (sic)".

Morel se despegó: "Puede ser que se esté confundiendo ya que nunca nos conoció. Capaz fue a la sede de otra agrupación, se reunieron con alguien o hicieron algo, pero nunca fue con Revolución Federal", dijo. Luego retomó la frase de la joven cuando aseguró que ella nunca lo vio personalmente a él. "No teníamos sede. ¿Cuál puede ser una sede? Una cafetería podría ser porque nos juntábamos a tomar café. Pero si ibas a una reunión de Revolución Federal, ¿cómo no iba a estar yo?", agregó en diálogo con este medio.

El joven vuelve sobre este punto más de una vez: "Es raro. Dice que no me conoció personalmente y habla de una sede. Dice que asistió a marchas a vender copitos y eso es mentira. Sí asistió a una el 28 de agosto y lo sé por una fotografía, pero en esa fotografía no tenía copitos. Está mintiedo. ¿Qué pasa? Puede ser que Brenda Uliarte esté confundiendo manifestaciones. Capaz fue a la sede de algún grupo anti K y después a alguna marcha si existió lo que ella está diciendo", subrayó. Morel reclama que la Justicia le pregunte a la joven el domicilio de ese lugar que ella referenció como sede de Revolución Federal.

Uliarte introdujo el nombre de Milman en su escrito: "Yo no sé por qué Nando hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner. A ver, yo no digo que financiaron el atentado, pero sí financiaban para agitar y hacer quilombo. Y Carrizo sabe todo esto, pero él va a cubrir a Nando, porque no quiere tener quilombo con los de arriba, saben que hay peso pesado", sostuvo la joven.

Morel también rechaza cualquier contacto de este tipo. "A Gerardo Milman nunca lo conocí. Nunca conocí a ningún político. Y con todo esto jamás nadie me habló", responde con respecto al dirigente de Juntos por el Cambio. "Tampoco conocía a nadie de Los Copitos. Gracias a Dios nunca me los crucé", dijo sobre Carrizo y Sabag Montiel.

El mes que viene se cumple un año de la detención de Morel y sus compañeros. Estuvieron detenidos alrededor de diez días y aunque pronto recuperaron la libertad, la causa continúa abierta. El joven insiste en que es inocente de todo lo que se lo acusa y se define como un "perseguido político".

Una de las cosas que la Justicia quiere entender es por qué la empresa Caputo Hermanos le pagó más de 7 millones de pesos. La versión de Morel y de Rosana Caputo, la hermana de Luis "Toto" Caputo y encargada de hacer el contacto con el joven es que fue un pago por trabajos de carpintería para la provisión de muebles para el edificio de la compañía Espacio Añelo, en Vaca Muerta.

Morel dice que aportó todas las pruebas que demuestran que realizó el trabajo así como las facturas y un Excel con detalles de los costos y de otros pedidos de clientes. Sin embargo, para los investigadores no termina de quedar claro por qué una empresa como Caputo Hermanos contrataría a una carpintería barrial de Boulogne que nunca había sido su proveedora. También llama la atención que la tarea del equipamiento de Espacio Añelo quedara en manos de Rosana Caputo, quien no solía tener actividades en la empresa y a quien se le otorgaron entre 14 y 17 millones de pesos para la tarea.

.Para Morel, sin embargo, nada de esto es relevante: "Me encargaron un trabajo, lo hice y tengo las pruebas", repite. Sobre su vínculo con Rosana Caputo cuenta: "Hablé un par de veces. La realidad es que ella está muy tranquila o eso es lo que yo sentí cuando hablé. Siempre que tengo oportunidad le pido mil disculpas por el quilombo en el que la metí a ella y a su familia. Yo sabía que las marchas que hacíamos estaban teniendo impacto y eran como tener una granada en la mano. Jamás pensé que cuando esa granada explotara, las esquilas iban a pegarle a tantos".

El joven asegura que hoy no puede trabajar porque lo reconocen. Dice que cuando recuperó la libertad se instaló en Chivilcoy por un tiempo donde trabajó como mozo en dos lugares. Sin embargo, apenas los clientes se daban cuenta quién era empezaban los problemas. La primera vez la Policía llegó hasta la puerta del local a partir de las denuncias de los vecinos. La segunda lo filmaron y el video se viralizó tanto que al otro día los medios estaban llamando por teléfono a su jefe para pedirle una nota. "Me tuve que volver a Buenos Aires", reniega.

Alejado de la política, Morel dice que le gustaría volver a la calle. "Nuestras marchas no eran solo en contra de Cristina, sino en contra del gobierno de Alberto Fernández, que tiene que agradecer que el pueblo argentino, con mucha paciencia, lo está dejando terminar. Hoy nos estaríamos manifestando en contra de Sergio Massa si no tuviéramos una causa encima porque la situación es insostenible", se quejó Morel, agregando que no le alcanza la plata. La carpintería cerró y dice que está con un proyecto laboral que por ahora no quiere revelar.

