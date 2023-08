Diego Bossio: "Veo disminuida la posibilidad de Massa de ser un candidato competitivo"

Diego Bossio acompaña la propuesta de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo. Opinó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que la situación económica es muy grave y el Gobierno no parece reaccionar ante los reclamos de la sociedad. "Estamos frente a una situación de mucha angustia en donde se impone el grito, payasadas o atajos para llamar la atención del público", afirmó el ex titular de Anses.

Vos dijiste textualmente: "la crisis no se termina, lo que se terminó es la paciencia". ¿Considerás que la paciencia está acabada y, por lo tanto, lo que hay es bronca?

Recién escuchaba un poco las noticias económicas y las posturas, y lo que hay es angustia, bronca, desazón, las esperanzas están por el piso.

Junto a Martín Rapetti mirábamos un gráfico de la evolución de la actividad económica de los últimos tres gobiernos, y parece que todos los caminos conducen a Roma. Estamos igual que el punto de partida.

Los últimos tres gobiernos: el de Cristina Kirchner, el de Mauricio Macri y Alberto Fernández, tuvieron dinámicas económicas que terminaron en un punto de actividad económica igual que el que iniciaron, con altibajos, periodos recesivos al final y frente a eso genera un caldo de cultivo muy grande.

Por eso, cuando escuchábamos al oficialismo decir "se termina la crisis" o "estamos dando los primeros pasos para terminar la crisis", nosotros vemos como común denominador, para los próximos meses, un proceso de alta inflación y de recesión económica. Es decir, de caída de la actividad económica.

¿Estanflación?

Sí. Una estanflación en la que veníamos, pero con una caída en la actividad económica y no solamente una economía que se encuentra en un estado de no crecimiento, sino ya recesiva, producto de la inflación, de la pérdida del poder adquisitivo, producto de una sequía muy mala y falta de dólares, además de decisiones económicas y de un desorden muy grande.

El riesgo país está muy alto, brecha cambiaria, desacumulación de reservas, falta de dólares para el sector productivo, una incertidumbre política muy grande, agravada por las elecciones, no está claro el sendero.

Imaginate, alguien que tiene que tomar una decisión de inversión, no se sabe quién gana, si se dolariza o no la economía, cómo funcionará o no el Banco Central. Tienen que asumir las nuevas autoridades, poner un régimen económico sobre la mesa y funcionar.

Entonces, todo este tipo de cosas no son gratuitas para una economía que viene muy dañada, muy frágil.

Hay muchas dificultades, y es claro que no hay señales claras de ordenamiento por parte del conjunto de la dirigencia, y en eso también me incluyo. No hay una perspectiva que le den perspectivas y certidumbre a los argentinos.

Ni hablar a los sectores que hoy sienten que no tienen nada para perder, porque la cuestión cotidiana está muy frágil desde lo urbano, la seguridad, inflación, el sueldo que no alcanza, la cuestión de que la escuela no mejora la calidad educativa, sino que todo lo contrario, porque se deteriora, el hospital que no funciona, los turnos, e incluso las cuestiones que muchas veces no funcionan.

En ese contexto económico, en una economía que se desacelera. De acuerdo a las proyecciones tuyas, con una inflación que aumenta, es decir, con dos elementos que, en conjunto, reducen la capacidad de compra y consumo de la mayoría de los habitantes. ¿Cómo ves las chances de que Sergio Massa sea un candidato competitivo?

Veo disminuida la posibilidad de que Massa de ser un candidato competitivo porque, además, tiene la doble condición de estar al frente del Poder Ejecutivo como superministro de Economía manejando todas las áreas, estar al frente de la cartera económica y con una inflación de dos dígitos, y frente a un proceso recesivo es muy complejo decirle a la sociedad de que uno es la solución de los problemas.

¿Cómo convencés a la sociedad? ¿En qué tribuna hacés eco para decirle a la sociedad "la solución a la inflación soy yo"? Hace un año que sos gobierno, se cumplirá un años y medio, tenés la botonera del Gobierno y la oportunidad de actuar y, sin embargo, el problema se agravó. La devaluación fue muy fuerte, el proceso inflacionario es creciente, los problemas de actividad económica son muy fuertes.

Luego, frente a eso, tenés una angustia muy grande en la sociedad, que no se siente representada.

La propuesta de Hacemos por el País

Dejame hacer una prospectiva de lo que sería la tercera vía que hoy representa Juan Schiaretti. ¿Podríamos decir que ustedes, en un eventual balotaje en el que no entre Schiaretti, votarían a cualquier candidato que no sea Milei? ¿Eso sí se podría confirmar?

Hay cinco candidatos y tenemos la chance de participar y de plantearle una opción distinta al conjunto de los argentinos.

Somos claros, concretos y conscientes de la situación, y creo que tenemos algo para aportar.

Después del 23 octubre, veremos, como dijo Juan Schiaretti, cuáles son las posiciones y quiénes se acercan a nuestra postura de un país ordenado, de un país con respeto por las instituciones, en donde se pueda iniciar un proceso de estabilización con un cambio y una reforma sustancial del Banco Central. Que pueda consolidarse fiscalmente el Estado, y que se pueda apostar a que en Argentina haya trabajo, producción, que los sectores productores tengan la oportuinidad de estar y vivir mejor.

En ese contexto, veremos cómo se da el proceso electoral. Queremos ser respetuosos.

¿Nunca votarían por Milei?

Hay opiniones personales y apreciaciones al respecto, pero el 22 de octubre hay elecciones, cinco candidatos y la mejor fórmula es la que expresa Juan Schiaretti y Florencio Randazzo.

Schiarretti fue tres veces gobernador de Córdoba, tiene una trayectoria política muy interesante, desde que era militante juvenil de la Juventud Peronista.

Tiene un tiro, producto de las protestas juveniles. Tuvo que exiliarse en Brasil y vivió una experiencia como gerente de control de toda América Latina de la Fiat Brasil, en empresas internacionales. Luego vuelve a dedicarse a la política, hace una alianza con José Manuel de la Sota, le gana una interna, se forma y pasa por la Fundación Mediterránea.

Además, tiene una formación económica muy sólida y gobierna desde los últimos seis mandatos en la Provincia. Luego de Buenos Aires, es la provincia más populosa de Argentina. Gobiernan con de la Sota, y el próximo gobernador será Martín Llaryora.

Córdoba es una provincia ordenada fiscalmente, que honró sus deudas, hace obra pública, tiene un modelo educativo como las escuelas proas que son modelo.

Eso es lo que queremos hacer en la Argentina, un peronismo que se aggiornó a una sociedad que es demandante y exigente en los derechos civiles, exigente en los derechos económicos, exigente en los derechos políticos y desde el punto de vista social. Creemos que el país necesita eso, y estamos convencidos de que ese es el camino.

Luego, son especulaciones. Sesenta días en Argentina es mucho. Lo que veo es que hay un Gobierno que no logra hacer las cosas que hay que hacer. El Gobierno está más en sintonía electoral que en hacer lo que hay que hacer, y eso la sociedad lo percibe.

Lamentablemente, estamos frente a una situación de mucha angustia en donde se impone el grito, payasadas o atajos para llamar la atención del público, no esperen de nosotros payasadas para atraer el voto. No esperen eso de nosotros porque tanto Schiaretti como Randazzo son dirigentes que tienen un mirada, una postura y seguirán con esa coherencia.

La salud de Juan Schiaretti

¿Cómo está Schiaretti, ya que se contagió covid nuevamente?

Este lunes hablé con su esposa, Alejandra Vigo, y me comentó que estaba bien.

Teníamos previsto una serie de actividades en Buenos Aires y en otras provincias, pero entiendo, por lo que manifestó ella, que está bien, y esperemos que se recupere pronto.

A uno le llama la atención, y parecía que estaba olvidado el virus, pero, evidentemente, está circulando. Aguardamos que se recupere para reactivar la campaña y salir con toda la fuerza a plantear una alternativa frente a la impotencia de quienes gobiernan y no pueden resolver, y la impotencia de que los gritan y que creen que de esta forma solucionarán los temas.

Sigo insistiendo en que Argentina necesita una mirada de unidad nacional. Sabemos que hoy sintonizar eso con la sociedad es difícil, pero continúo insistiendo de que el país tiene una gran oportunidad si logramos ponernos de acuerdo y tirar todos para el mismo lado porque hay condiciones productivas para salir del barro donde está.

