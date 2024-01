El dólar a un mes de Milei

Según informó la periodista Nuria Am en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), el anterior gobierno la mantuvo, durante el último tiempo de gestión, por arriba del 100%, y en algunos casos llegó a tocar el 150%.

Javier Milei logró bajarla en los primeros días de su gobierno, ocho puntos porcentuales, aunque la semana pasada subió un 25% y esta semana se encuentra en un 48%.

Es una pregunta recurrente si la política es la que va direccionando los sucesos que se dan en la economía, o la economía va definiendo las medidas políticas que se van tomando. Lo cierto es que Milei se está jugando su primer round fuerte con lo que ocurre en el Congreso de la Nación y la Ley Ómnibus, algo que incide en lo que pasa hoy en los mercados, debido a que la expectativa y la incertidumbre es mucha respecto de si el libertario tendrá el acompañamiento necesario

Caamaño sobre el plan económico del Gobierno: "Es una secuencia más lógica para poder dolarizar"

A diferencia del gobierno anterior, que autorizaba a cuentagotas las importaciones, la nueva gestión las liberó y estableció otro programa con otro nombre, y con un bono específico para aquellos que querían importar. Esto no tuvo éxito, por lo menos hasta ahora. Está paralizada la actividad en las distintas industrias y entonces las importaciones son muy escasas.

Por otra parte, la decisión del gobierno de Javier Milei de bajar las tasas de interés a los depósitos en plazo fijo en los bancos y dejar en un nivel tan negativo el rendimiento de los depósitos, hizo que gran parte de lo que estaba en los bancos se fuera nuevamente al dólar. Con lo cual, hay preocupación que empieza a impactar también en el gobierno nacional respecto de cuál es el grado de incertidumbre que hay en la City ,y entre los empresarios de las distintas industrias.

Por un lado, el margen de gobernabilidad, si es que Milei no logra avanzar con el paquete de medidas dispuesto. Ayer lo dijo el vocero del gobierno nacional: el Gobierno ve con ojos de traición o de quienes quieren poner palos en la rueda, a aquellos que no acompañan este paquete de medidas. Y así se está moviendo.

Un diputado de La Libertad Avanza dice que "no era conveniente meter la reforma laboral en el DNU"

Está claro que algunas cosas va a tener que negociar, porque si no es imposible que ese paquete tal como está salga del Congreso de la Nación. Esto también es una estrategia, en público decir que no están dispuestos a negociar, y con los legisladores, hacerlo. Simplemente que en público se sostiene que no se negocia como para no bajarse el precio.

Son 31 días de Milei con una crisis que todavía no tiene un lugar muy claro de salida, si es que algunas cuestiones que son centrales para la economía del país no terminan de resolverse.

El contado con liqui ayer en $1200, el dólar MEP $1160, y el dólar blue subió ayer $70, cerrando la jornada en $1120 pesos. Ambos por encima del dólar blue, algo que no pasaba hace bastante tiempo. La brecha ayer cerró en un 50% y la preocupación que obviamente también toca las puertas de la Rosada.

MVB JL