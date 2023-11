Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, aseveró que su tarea a partir del 10 de diciembre será "sostener y fortalecer las responsabilidades que tenemos". Su negativa para aceptar un cargo público, gane quién gane, y un escenario contrafáctico de alternancia en el poder argentino, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Nosotros estábamos hablando del tema generacional al comienzo del programa y de los baby boomers (usted y yo somos de esa generación), y de la generación X, que son Massa, Axel Kicillof, el gobernador de Santa Fe, el de Córdoba e incluso hasta Milei.

Con toda la experiencia que tiene, ¿qué hará el 10 de diciembre? Cuénteme cuál es su plan, cómo piensa aportar y cuál será su servicio público.

Aportaré como miembro del radicalismo, siempre, a sostener y fortalecer las responsabilidades que tenemos, ya que tendremos cinco gobiernos radicales, 10 de JxC, responsabilidades de gobierno en los municipios, y bloques que tendrán la tarea de ejercer una oposición responsable, que no sea un salto al vacío, ponga límites a donde haya que ponerlos y acompañe los proyectos que necesite el país ya de una vez por todas.

Esa será la tarea que tendré desde el lugar que me toque, que seguramente sea afuera de cualquier cargo público.

¿No aceptará ningún cargo gane quien gane las elecciones?

No, para nada.

Déjeme hacerle un planteo contrafáctico. Vayamos a Israel en 1985, un país que tenía muy alta inflación, otro tipo de problemas, y las dos fuerzas mayoritarias se pusieron de acuerdo, más que en un gobierno de unidad nacional, "a la brasileña", repartiéndose ministerios, en un plan en el cual el que asume promete que no se presentará a la reelección.

No solamente eso, dice también que el que tiene que gobernar el periodo siguiente es el partido que no es el suyo y se ponen un acuerdo para que en los primeros dos años, hasta las elecciones de medio turno, trabajen en conjunto oficialismo y oposición, con el compromiso de que a partir de la elección legislativa, dos años después, cada uno pase a competir con el otro, y al que le tocó gobernar primero no se presenta a la reelección para garantizar aquello que en la democracia es tan importante, que no es solo el voto sino que es la alternancia en el poder.

Y juntos, los dos primeros años, ya que tantos problemas hay en Argentina, oficialismo y oposición u oficialismo y la mayoría de oposición tiran en conjunto para sacar el país adelante. ¿Le resulta música para sus oídos o no?

Sería música para mis oídos un acuerdo al estilo Israel en 1985 y la posibilidad de que podamos reconstruir una Argentina que, en 10 años por este camino, sea potencia en el mundo.

No dudo que si Argentina logra resolver la grieta, las posibilidades que el país tiene de convertirse en una potencia son enormes.

Son tremendas.

