El dirigente político de Misiones, Humberto Schiavoni, indicó que Cristina Kirchner está "en todo su derecho" de presentarse como candidata y, además, le restó importancias a los cruces internos dentro de Juntos por el Cambio. "Nuestra posición va a ser unívoca en su totalidad", aseveró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Nuria Am (NA): Este fin de semana, el ex legislador porteño Sergio Abrevaya corrió a Mauricio Macri de una posible candidatura. ¿Qué opina de estas declaraciones?

Es una opinión personal, respecto de lo que piensa que la gente percibe de Macri, quien tiene todo el derecho de participar en las elecciones. Además, en todas las encuestas Mauricio recuperó casi el 40% de imagen positiva, que fue lo que sacó en la primera vuelta del 2019.

Al margen de eso, es un error cercenar la candidatura de Mauricio Macri. Menos cuando se tiene en cuenta que ya fue presidente y creó un partido que gobierna la Ciudad desde hace 16 años. Dentro del PRO, el liderazgo de Macri es indiscutido.

Sergio Abrevaya sostuvo que Macri no debería ser candidato

NA: Muchos tildaron los dichos de Abrevaya como "antidemocráticos". ¿Lo considera así?

No sé si es para tanto, pero nadie puede prohibirle a nadie presentarse como candidato.

CFK y Bullrich: dos caras de la misma moneda

NA: Desde hace un tiempo están presentes las internas de Juntos por el Cambio, y el último capítulo fueron los dichos de Patricia Bullrich a Felipe Miguel. ¿Qué opina al respecto?

Son cosas que se dicen, no quiso ser público y no fue en un programa de televisión. Yo estaba ahí en ese momento, vi todo pero no escuché, y eso que estaba al lado. O sea que fue exprofesa su discusión.

De todos modos, Bullrich afirmó que no hacía falta que Horacio Rodríguez Larreta “le mande los soldaditos”.

Insisto, son cosas que pasan en la política, pero acá alguien lo hizo público, nada más.

¿Ve más dividido al Frente de Todos en comparación con su coalición?

Claro, la división de ellos es constitutiva. Opinan distinto de lo que hay que hacer con el país y encima tienen la obligación de gobernar. Nosotros podemos tener matices, pero sabemos lo que el país necesita.

Larreta insiste con que su candidatura “no depende de que otro se presente”

¿O sea que Juntos por el Cambio no se va a romper?

Para nada, no hay posibilidades. Ellos tienen una visión contrapuesta de lo que hay que hacer, en cambio, nosotros tenemos diferencias entre personas que aspiran al mismo cargo, lo cual es natural. Me preocuparía mucho no tener aspirantes a la presidencia.

Claudio Mardones (CM): ¿Qué expectativas tiene respecto del desayuno del próximo martes convocado por el ex mandatario? ¿Cuál es la agenda de trabajo que le va a plantear a Macri?

Antes que nada, todos los que están trabajando en el plan económico me dicen que hay un 70% de coincidencias en todo el espacio. Lo que pasa es que hay una parte de ese plan que hay que ajustar a la coyuntura de diciembre del 2023. La posición de Juntos por el Cambio va a ser unívoca en su totalidad.

Al respecto de la reunión de la mesa chica de mañana, Macri quiere que nos digamos todo de frente. Tenemos que reafirmar la unidad y trabajar por los intereses de la gente. Antes de la candidatura, hay que afrontar muchas elecciones provinciales en los próximos meses. Y hay que postergar cualquier debate para después de estas elecciones.

Mauricio Macri y Cristina Kirchner, ¿opuestos complementarios?

¿Cristina va a terminar siendo candidata luego de su reaparición el pasado viernes?

En primer lugar, como dije con Macri, está en todo su derecho. Pero es una discusión que se tiene que dar en el seno del Frente de Todos.

¿Macri y Cristina Kirchner operan como líderes antagónicos?

No creo que pase por ahí, representan cosas distintas: Macri refleja una visión del mundo. No se anulan o potencian mutuamente. Hay que desmitificar la grieta, hay dos visiones distintas de país y hay que convencer a la sociedad de cuál es la mejor.

