El escritor Jorge Alemán se refirió a los últimos escándalos judiciales que acaecieron. "En Argentina parece que nada tiene consecuencias", resaltó. Además, habló del impacto de los medios de comunicación en la sociedad contemporánea, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Para dónde cayó la moneda política este año y para dónde creés que seguirá el año que viene?

En Argentina hay una tendencia irremediable hacia una estado de decepción. No es bajo un Golpe Militar ni de la suspensión de las garantías constitucionales, pero da la impresión de que no hay ningún conflicto que se pueda resolver democráticamente.

Esta forma en que se ha manejado la Corte y esta situación de la Justicia hacen muy problemático el quehacer político. Parece que se hiciera todo para que la política colapse.

Vos hablaste del concepto de la "democracia intervenida por el capitalismo". ¿Podrías desarrollarlo?

Sí, es una tendencia mundial que los distintos dispositivos han logrado situar un nuevo universo simbólico, donde hay muchas personas que son indiferentes a la política. Lo único que interviene en ellos es el presente de los medios y la información que circula.

Ya no es posible la constitución de un sujeto histórico, por eso quedó un lugar vacío que no se sabe cómo llenarlo. Otro ejemplo es que la guerra en Europa podría haber generado una movilización popular por la paz y los derechos de los más desfavorecidos y, sin embargo, se la acepta resignadamente.

La unidad nacional a partir del fútbol

Cuando viste el festejo por el Mundial de los más de 5 millones de argentinos en la Ciudad, respecto a ese sujeto con conciencia histórica ¿qué reflexión te generó?¿Hay algo que va más allá del fútbol?

Estoy a favor de esa alegría popular y también festejé. Hasta me comprometí con nietos en ver la final juntos. Fue un fenómenos de masas, no fue el pueblo. Es muy importante porque transformó a todos los espacios urbanos en un retorno de carnaval con elementos performáticos.

La pasión colectiva es sólo deportiva, pero no tiene traducción política. No hay forma de disputar democráticamente cuando los adversarios han roto el pacto democrático.

"Es muy simbólico que la sociedad sea indiferente a la política"

¿Si se analiza la enorme cantidad de personas en el festejo se podría decir que había una necesidad, una carencia de algo más?

Sí, la necesidad de, frente a un tiempo de impotencia política, salir a resolverla. Los festejos del Mundial fueron un día sin impotencia, el deseo fue un hecho colectivo.

Decís que se rompió el pacto democrático porque la Justicia no es ecuánime y, si es así, no hay forma de resolver los problemas cuando hay conflicto de intereses. ¿Ese es tu planteo?

Sí, es uno de los planteos, entre tantos. Porque un intento de magnicidio ni chats referidos al Poder Judicial pueden quedar esfumados en el aire.

En Argentina parece que nada tiene consecuencias, y si es así va más allá de lo que ocurre con el aparato judicial. Nada deja una impronta que genere un nuevo punto de partida. Como Nación, parece que no podemos aceptar el pacto mínimo de no matarnos.

El rol social de los medios en Argentina

¿Vos decís que muchos de las hechos que mencionaste se esfuman en el aire porque no tienen visibilidad porque los medios lo ocultan? ¿O es la sociedad la que no le da importancia aunque los medios lo publiquen?

Estoy de acuerdo en ambas descripciones. La sociedad no le da la suficiente importancia a estos hechos relevantes. No hay una recepción de todo esto que se encarne verdaderamente. Por lo menos por ahora. La sociedad no está concernida por la gravedad.

Entiendo las posturas políticas de los medios, pero si se niega el intento de magnicidio pasa a otro orden. A los cinco minutos de ese intento fallido de matar a Cristina ya se estaba relativizando y naturalizando en varios medios argentinos.

Quizá en la búsqueda de la causa irreductible, si la Justicia puede actuar de la manera que vos criticás, ¿es porque la sociedad lo acepta?

Hay que hacer un examen muy detenido al respecto. Hay que reconocer que al Gobierno le ha tocado una pandemia, una guerra y la deuda con el FMI. Pero este Gobierno es muy formalista y, a veces, hay que tomar decisiones impactantes.

Muchas veces el pensamiento es "no vale la pena hacer esto porque es inconducente", pero dependiendo de la coyuntura es el único modo de encontrar una vía de relación con la sociedad. No va a haber más remedio que esta confrontación se agudice.

Cuidado con la “pulsión de selfie”

Tratando de tener un mirada más optimista, se puede decir que empieza una sensibilidad mundial en donde este modo de hacer las cosas no conduce a nada y se empieza a sentir. Los neofascismos en Europa y la quema de libros en Estados Unidos son algunos ejemplos. Es nefasto, pero hay respuestas desde el arte, el pensamiento, la militancia y algunos medios.

El capitalismo no es un problema de injusticia, es el mundo el que no va ser sostenible. La vida misma no va a poder continuar en estas condiciones. Y recién ahí veremos si, como se preguntó Freud, es Eros o Tánatos.

