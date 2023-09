Una Victoria Villarruel vestida de blanco versus cuatro hombres, a los que sus asesores no les recomendaron cambiar el vestuario más allá de un saco negro, dejándonos en una desventaja visual, detalló Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

El debate de los vicepresidentes sin dudas dejó a Victoria Villarruel en el centro de las críticas, pero también en un contexto en donde recuperó centralidad.

Empieza a recorrer los medios, en este caso eligió LN+ para hacer algunas declaraciones, reducir algunos daños y atajar algunas cuestiones comunicacionales que Javier Milei aún no ha tomado.

Hay un tema central que tiene que ver con la entrevista que el titular de la Corte, Horacio Rosatti, le concedió a El País de Madrid, porque allí volvió a plantear con firmeza que hay un obstáculo para la dolarización y que tiene que ver con las definiciones de la Constitución Nacional.

Esto ha abierto muchos movimientos en el establishment y en el círculo rojo, sostenido por un grupo de editorialistas que están dando mucha más fuerza a que la posibilidad de que un proyecto dolarizado de Javier Milei se encuentre con un freno constitucional.

Hasta ahora, en un escenario en donde no han habido muchas precisiones de La Libertad Avanza con respecto al rol de la Corte y la dolarización, Victoria Villarruel tomó ese guante y en esta entrevista en LN+ dio algunas declaraciones y anticipó distintas cuestiones respecto a Rosatti.

“Él está pre-opinando, está defendiendo su mitad de la biblioteca, nosotros tenemos la otra mitad. El derecho no es una ciencia exacta”, declaró la candidata a vicepresidente de LLA.

Si hay un resultado que los beneficie y avancen con esta propuesta se van a encontrar con un litigio, en donde ya anticipa Villarruel que se van a defender ante la interpretación de Rosatti.

Luis Petri la acusó de "ñoqui" a Villarruel por no haber presentado ningún proyecto, a lo que ella, en esta misma entrevista con LN+, contestó que “definitivamente, que se me diga ñoqui, que nunca trabajé, que se hable de mi papá fallecido, me pareció algo artero”.

Una Villarruel haciendo uso de sus dotes comunicacionales, porque los registros de la Cámara de Diputados de la Nación la desmienten: ha presentado muy pocos proyectos de su autoría, ninguno con su propia firma, lo mismo que sucede con Javier MIlei. Para cualquier legislador o diputado, presentar un proyecto propio también perfila su intervención política en el Congreso.

Por fuera de la acusación de Petri, él sí revisó los registros de la Cámara y Villarruel lo intentó desmentir, pero parece que ella no revisó esos registros.

Florencio Randazzo fue el único competidor que no embistió contra Victoria. De hecho, cuando concluyó el debate fue el único que le dio un afectuoso abrazo a la candidata. Parece darnos un indicio de las relaciones que se empiezan a tejer en la Cámara Baja.

Y Villarruel no eludió el tema: “La calidad humana de los candidatos me sorprendió, quiero rescatar con quien tengo una cordial pero distante relación, a Florencio Randazzo. Pedí su teléfono para agradecerle por comportarse como yo lo habría hecho con el resto”, dijo la candidata, poniéndose los guantes y demostrando su capacidad para "atajar penales".

