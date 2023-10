El periodista de política, Claudio Mardones, informó todos los detalles de lo que viene siendo el accionar de Mauricio Macri para bajar tensiones con Patricia Bullrich, tras las "flores" para Javier Milei, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Este sábado se espera que Macri vuelva de la mini gira que hizo por Estados Unidos y Guatemala, y regrese a ponerse a disposición nuevamente de su candidata presidencial.

Otra vez sonaron esquirlas de desencuentro, especialmente porque hay un tema de fondo y es que es el ex presidente sigue sin hacer campaña negativa contra Milei, aunque apoya Patricia Bullrich. Y, en este caso, cuando estuvo en Estados Unidos lo hizo a medias, porque dijo que apoyaba a Bullrich, que cree que ella ganará las elecciones, pero que, de lo contrario, estarían dispuestos a apoyar al candidato libertario, en la medida que avance en reformas razonables.

Un tema pasaba por las discrepancias o la expectativa no cubierta de que el ex mandatario no hiciera campaña negativa contra Milei. Él no habla mal del libertario ni lo critica. A lo sumo no habla bien de él y se fuerza por ponderar a Bullrich.

Lo que sucede en Buenos Aires es que con eso no alcanza y ahí es donde las tensiones hicieron que directamente Bullrich volviera a insistir con algo que ya mencionó la semana pasada, y es que habló tanto con radicales como con macristas para mantener un pacto de convivencia hasta el 22 de octubre.

El motor de los temores es el miedo a quedar afuera del balotaje. Ahí es cuando ese miedo no suena como ordenador de las desconfianzas y de la pregunta del 23 de octubre. ¿Qué es lo que puede pasar? Allí es cuando el ex presidente planteó que, si bien sigue siendo fiel a Bullrich (o al menos eso es lo que sostienen en su entorno), no se priva de ponderar las capacidades competitivas de Milei.

Eso en La Libertad Avanza cae como un bálsamo, porque cada día lo sienten un aliado más cercano, pero lo cierto es que esto complica la relación con el radicalismo, que no tiene un solo sector, posee distintos dirigentes y uno es Gerardo Morales. Lo cierto es que Morales también salió a cuestionar a Macri y mencionó que le había hecho mucho daño a Juntos por el Cambio.

No es el único que lo plantea, porque también el otro que viene hablando es el otro sector (Evolución Radical), que es el sector "cismático", como le llaman algunos dentro del radicalismo, que comanda Martín Lousteau, y que tiene un vicerector de la Universidad de Buenos Aires y diputado nacional, Emiliano Yacobitti, que fue mucho más duro al decir que las declaraciones de Macri lo considera una canallada.

Si Yacobitti dice esto en público, es porque puertas adentro del radicalismo la bronca es mucho mayor, y solamente es una muestra del sabor amargo que mastican, en este momento, en el equipo de la candidata presidencial porque, si bien cerca del ex presidente dicen que realmente es innecesario que Bullrich le reclame muestras de lealtad cuando él ya se volcó a favor de ella en la contienda con Horacio Rodríguez Larreta, lo cierto es que el entorno de Macri no se banca que la devolución del equipo de campaña de Bullrich sea que ese gesto, en esta coyuntura, parezca insuficiente.

Aquí es donde se multiplican las dudas porque muchos dicen "¿qué hará Macri después del 22 de octubre?", y si se mostrará con lo que le dice a su seno íntimo, que es que considera que si se da un balotaje entre Milei y Massa, el PRO tiene que salir a bancar la parada y apoyar a Milei. Esa es la lectura del ex presidente, que en ese pacto no escrito con la ex ministra de Seguridad es lo que no dirá hasta que no llegue el desenlace del 22 de octubre.

Pero así como Larreta realmente no se veía venir la derrota en las PASO, su contendiente y adversaria tampoco se veía venir esta escena que les quita el aliento, y es el miedo a quedar tercera y afuera de una segunda vuelta.

El peor temor de la fuga de votos por ultraderecha es que se corporice en un momento decisivo y que abra una diáspora que en el radicalismo ya se la huele y va abriendo el paraguas. Por eso, el que tiene el paraguas en la mano es Yacobitti, que es el principal antagonista de Macri.

Lo están esperando. Regresa este sábado y la semana que viene podría, según contó el periodista Matías Moreno en la edición de La Nación de hoy, viajar a Misiones pero también podría estar en Vicente López.

La realidad es que hará campaña proselitista. La gran pregunta pasa por saber si hablará contra Milei o solamente lo hará en favor de Bullrich.

