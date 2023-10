Alejandro Vanoli, economista y ex presidente del Banco Central, habló de volatilidad en el mercado debido a las elecciones y la limitada oferta de dólares que maneja el país. “Me parece que lo que tiene que hacer cualquier candidato es dar tranquilidad, certidumbre, dar un sendero de plan económico, y a partir de eso, hablar de la política cambiaria”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel (AG): Termina una semana difícil en cuanto a los movimientos del dólar, ¿qué tenemos que esperar de lo que pueda pasar hoy y en los próximos días?

Seguramente mucha volatilidad, porque siempre los años electorales son de gran volatilidad y obviamente sabemos que la oferta de dólares está limitada por la sequía, y habrá que ver entonces cómo equilibran los dólares que puedan ir ingresando por la prórroga del dólar agro, más el dólar Vaca Muerta versus la demanda de cobertura.

Esto en un momento donde la incertidumbre está dada, básicamente, por lo que puede pasar en las elecciones y, sobre todo, teniendo en cuenta las diferencias que pueda haber respecto a cómo manejar la brecha cambiaria y el tipo de cambio sea quien gane las elecciones.

Entonces, en esta incertidumbre, siempre predomina una visión conservadora y de cobertura, no solamente en los grandes operadores, sino también en el público en general.

AG: Llamaron la atención dos declaraciones de dirigentes opositores: por un lado, Javier Milei, que dijo que con el dólar más alto es más fácil la dolarización, y por otro, Carlos Melconian, quien sostuvo que el dólar todavía está barato. ¿Impactan este tipo de declaraciones?

Yo separaría, Milei es un candidato presidencial que, en principio, salió primero en las PASO y hoy, aparentemente, lidera los sondeos de opinión. Entonces, obviamente, su palabra tiene una incidencia muy importante y, desde este punto de vista, me parece que estamos naturalizando cosas muy complejas.

Me parece que un dirigente político, un economista, sabe que su palabra incide, y me parece que en estos momentos, donde la población tiene mucha incertidumbre y está sufriendo las consecuencias de la devaluación pasada y de la inflación, festejar que el tipo de cambio sube me parece un acto de irresponsabilidad y de egoísmo.

Respecto de lo de Melconian, yo creo que todo depende, en el sentido de que indudablemente hay factores que han generado una gran suba. Yo creo que lo que pase con el dólar para decir si está caro o está barato, a futuro, uno tiene que proyectar un poco qué es lo que espera de la Argentina.

Este año se dio la tormenta perfecta, con la sequía particularmente y, por supuesto, un año electoral. Uno podría pensar que con un nuevo gobierno, si hace un plan económico consistente y antiinflacionario, va a tener la ayuda importante de un sector externo que va a estar en condiciones bien diferentes, en el sentido que, por un lado no estaría la sequía, habría más oferta de dólares, madurarían algunas inversiones importantes en petróleo y energía, y por otro lado, el balance energético, que hasta 2023 ha sido deficitario por los gasoductos y por una caída en los precios de la energía, porque subió.

Creo que si se hacen las cosas bien, hay manera de poder resolver este desequilibrio externo que impulsó la devaluación, siempre y cuando haya un plan económico y se den las condiciones políticas adecuadas para dar certidumbre a los argentinos de cara al 10 de diciembre.

Claudio Mardones (CM): ¿Cómo ve que pueden ser los primeros días después de las presidenciales?

Asumiendo que hoy por hoy el escenario más probable es un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, creo que la mirada va a estar puesta eventualmente en cuál es la diferencia entre los dos candidatos, y eso me parece que va a dar el termómetro de lo que puede pasar en el mercado de cambios después de la primera vuelta.

Creo que si gana Javier Milei, la presión sobre el peso se va a profundizar. Si, en cambio, el resultado es más parejo o Massa lleva la delantera, me parece que este escenario de liberación inmediata de las recesiones cambiarias, el cepo (como se lo conoce popularmente), ya no hablemos de la dolarización, quedaría más despejado.

Me parece que el gran temor, fuera de la dolarización, la aventura y el salto al vacío que puede significar una eventual presidencia de Milei, sin mayoría en las cámaras, sin un precio institucional, tiene que ver con esto, con la promesa que sigue haciendo respecto a una liberación inmediata del mercado de cambios, cosa que ya Patricia Bullrich no hace.

Entonces, esto es muy importante, porque creo que en la primera vuelta del eventual balotaje va a ser otro partido completamente, habrá que ver de qué manera, cómo va manejando Milei el discurso, asumiendo que Sergio Massa va a mantener la línea que viene llevando, como para poder determinar cuánta tensión, incertidumbre y volatilidad puede haber en un mercado cambiario, además, sensible a circunstancias globales.

En las últimas semanas, la incertidumbre respecto a futuras subas en la tasa de interés está golpeando, y de golpe las tasas de interés tanto en Europa como Estados Unidos están teniendo récord de años, y eso siempre es malo para los emergentes, está generando una devaluación en las principales monedas, sobre todo en el real, y genera, por un lado, tensión financiera, y por otro lado, impacto en el precio.

AG: ¿La inflación realmente está bajando?

Yo creo que hay una desaceleración de la fuerte suba, evidentemente, vimos, sobre todo las tres primeras semanas post PASO, una violenta aceleración de los precios. De hecho, es quizás una de las veces donde más intensamente se vivió lo que se conoce técnicamente como pass through, que es el traslado a los precios de la devaluación.

Prácticamente en 40 días, esa decisión insensata, a la que nos llevó el Fondo Monetario Internacional de devaluar, en este contexto de volatilidad electoral y sequía, provocó que en 40 días los precios subieran lo mismo que la devaluación.

Sí se vio una tendencia descendente a partir de la segunda semana de septiembre, y lo que siguió todo el mes. Me parece que lo que ocurra en octubre va a estar muy ligado a todo lo que hablamos antes, en el sentido de que va a haber que poner un ojo en qué pasa con la brecha cambiaria, y en movimientos especulativos de los precios, donde probablemente algunas empresas quieran perforar los acuerdos.

Entonces, creo que lo que pase con la inflación en octubre y noviembre, va a estar muy ligado a esta puja política, tensión y negociación que se da entre los formadores de precios del gobierno.

CM: Luego de la devaluación del 20%, posterior a las PASO, el interrogante es si no empieza a configurarse un clima previo de expectativa que vuelva a repetirse lo mismo después de las presidenciales. Algunos consideran que eso es imposible, otros no lo consideran tan descabellado, teniendo en cuenta lo que dijo el propio candidato y ministro Sergio Massa, de que el Fondo había pedido mucho más. ¿Cómo analiza estas dos alternativas que son las que recalientan el mercado en este momento?

Yo creo que con Sergio Massa llegando con posibilidades al balotaje, y eventualmente ganando las elecciones, lo que pasó en el mes de agosto es un claro reflejo de lo que no hay que hacer nuevamente. Me parece que en todo caso habrá que discutir un nuevo programa con el Fondo, lanzar un plan económico integral, y en ese marco discutir de qué manera se maneja la política cambiaria, pero no hacer una devaluación en el marco de la ausencia de otros elementos necesarios para que no se vaya a precios.

Por eso yo creo que elementos centrales para que esto no pase es que haya condiciones políticas, o sea, un gobierno electo con mayoría parlamentaria, me parece muy importante y creo que ayudaría a que no suceda, que verdaderamente pueda haber, sino un gobierno de coalición, un gobierno que tenga mayoría parlamentaria a partir de acuerdos, y en ese marco poder instrumentar un plan económico antiinflacionario.

Si eso sucede, cualquier modificación de la política cambiaria futura no sería un salto al vacío como pasó en agosto, y como podría pasar si gana las elecciones Milei e intenta traducir en hechos las palabras. Porque verdaderamente inducir a una dolarización, suponiendo que entonces, la dolarización de derecho sería más fácil, sería un acto de irresponsabilidad.

Me parece que lo que tiene que hacer cualquier candidato es dar tranquilidad, certidumbre, dar un sendero de plan económico, y a partir de eso, hablar de la política cambiaria, pero no producir un resultado, porque acá hay gente que la está pasando mal porque el salario no alcanza, porque se deterioran los imitadores sociales.

Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado con tomar medidas económicas de laboratorio, o hacer experimentos que, con la sensibilidad y la rapidez de ajuste que hay al tipo de cambio económico en la Argentina producirían una situación muy seria.

