Martín Kalos: “El FdT está en un casting de candidatos, pero ninguno genera tracción salvo Massa"

Martín Kalos afirma que hacer grandes modificaciones en el régimen cambiario durante un año electoral sería un error, por la gran incertidumbre que generaría. Además, señala la contradicción de que Sergio Massa sea el único presidenciable del FdT y, a la vez, haya tantas dificultades económicas. "No puede ser ministro de Economía y candidato a presidente con estos números”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Usted deslizó la idea de que el FMI podría pedir un cambio de esquema cambiario para garantizar nuevos desembolsos en los próximos meses. ¿Habrá nuevos desembolsos? ¿Qué intervención podría pedir el Fondo?¿Esa intención de modificación no puede terminar en una corrida?

Primero, hay que entender las diferencias entre lo que el FMI puede analizar y lo que políticamente luego se negocia. Acá hay una necesidad política de parte del Gobierno y de la dirigencia del FMI.

Dicho eso, una devaluación, como parte de esto que se está hablando, no tiene sentido en esta economía argentina. Esto es porque uno devalúa el tipo de cambio oficial, automáticamente, por los controles cambiarios, te lo sube y eso incrementa, a su vez, a los dólares más “libres”, como el MEP o el contado con liqui.

Lo único que generaría una devaluación sería un aumento de la nominalidad. Se aceleraría la inflación, la tasa de devaluación y la de interés, sin generar un cambio relevante en la economía de nuestro país.

Entonces, el FMI podría pedir un cambio en el esquema cambiario, pero no una devaluación por sí sola. Es decir que buscarían una racionalidad al esquema cambiario con tantos tipos de cambios. Esta unificación cambiaria fue la que lo quiso hacer Massa hace algunos meses, pero no se concretó.

Ahora bien, el próximo gobierno tiene que tener un horizonte para estabilizar. Probablemente, lo que se esté negociando tenga que ver más con la pata fiscal que con la cambiaria. Pero es poco factible que haya un cambio de este esquema de acá a las elecciones

¿Concretamente lo que querría el FMI sería desdoblar, que haya un mercado comercial y otro financiero?

Esperaría que no, pero hoy implementar un desdoblamiento en ciernes de una elección sería un error, porque ese cambio en las reglas de juego generaría incertidumbre. Macri impuso este cepo que tenemos hoy y Alberto fue perfeccionándolo. Y, a partir de esas regulaciones sobre regulaciones, debería empezar de nuevo con una base distinta.

Sí se puede pensar en simplificar algo de los múltiples tipos de cambios que hay, pero arrancar de cero un régimen cambiario distinto sólo para aguantar los próximos meses implicaría generar muchos más volatilidad y riesgos.

El rol de Massa con vistas a las elecciones

Hipótesis: el poder de Massa como ministro de Economía no es por su conocimiento económico, sino por su capital político. Si el 24 de junio se confirma que Massa no es candidato del Frente de Todos, ¿ese capital político que le permite coordinar la alianza gubernamental no hace decrecer su propia actuación como ministro de Hacienda?

Massa tiene un juego muy difícil en términos de candidaturas. Es el único presidenciable de su espacio y no tienen a quién delegar esa candidatura. Por eso, si no es él, quien esté de candidato por el FdT va a estar robando esa candidatura que pretende tener. Es la razón por la que se sigue hablando de un Massa presidenciable, ya que no puede ser ministro de Economía y candidato con estos números, porque no tiene una buena plataforma en donde apoyarse.

¿Va a ser candidato para vos?

El FdT está en un casting de candidatos, pero ninguno genera tracción, salvo Massa. Todo lo que ocurra electoralmente en esa coalición va a ser un poco forzado.

¿Aun sin resultados positivos en materia económica, puede terminar siendo el mejor candidato que tenga el oficialismo?

Hoy por hoy lo es, a partir de proyecciones de votos y expectativas. Pero esto no significa que deba serlo, porque va a perder mucho de ese capital si al mismo tiempo es ministro. Y si dejara de serlo podría derivar en alguna incertidumbre adicional en esta crisis.

Hay que ver cómo se mueve la maquinaria del espacio para intentar que la imagen que se da se proyecte de mejor manera. Massa entiende muy bien esta cuestión.

