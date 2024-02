Mayra Arena, reconocida consultora, afirmó que "el gobierno de Milei está en una fase plenamente albertista" por apoyarse en cuestiones banales. A su vez, señaló que si bien el Presidente sigue contando con cierto apoyo, la paciencia de la gente se agota. “No se puede encariñar con esta luna de miel porque no está dando una sola buena noticia”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mayra Arena es consultora política y estudiante de la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Tres de Febrero.

AG: ¿Qué estás viendo de lo que está pasando en estos primeros meses del gobierno de Javier Milei?

Desde la consultora, lo que venimos haciendo hace rato es encuestar y medir con supermercadistas y comerciantes pequeños de barrio, es decir almacenes, casas de artículos de limpieza y kioscos, cómo vienen las ventas. Se han achicado un poquito por el gran salto de precios que se dio en diciembre y enero. Es decir hubo dos meses seguidos (febrero también se aplacó un poquito, pero fueron casi tres meses seguidos) de 20% de inflación o incluso un poquito más, lo cual hace que en un trimestre vos tengas una caída muy severa del poder adquisitivo y eso ha cambiado la capacidad de poder de compra en un periodo muy rápido.

Si bien veníamos con una inflación sostenida, cuando el cambio es exponencial no es lo mismo venir con tres puntos, con siete puntos, o con 10 puntos, a pasar a 20 puntos. Así que en este sentido ha habido una pérdida del poder adquisitivo que es indiscutible.

También veo que, de parte del Gobierno, hay una distracción muy grande, tanto del Presidente como de su vocero y sus principales aliados, en cosas mínimas, en lo que es la prohibición del lenguaje inclusivo (que a mí me parecía irrelevante tanto promoverlo como prohibirlo). Ahora esto de prestarle atención a quienes cobran planes sociales y viajan al exterior. Y acá quiero aclarar una trampita: si vamos a decir quiénes viajaron al exterior, fíjense a dónde, porque si estamos hablando de provincias como Misiones, donde se cruza a Paraguay como quien se cruza del Conurbano a la Capital y viceversa para comprar más barato, estamos cayendo en una trampa.

AG: Manuel Adorni sostuvo que es a países no limítrofes.

Esa aclaración me parece fundamental. Todo lo que tenga que ver con estas comunicaciones de "vamos a recortar estos planes" o "vamos a prohibir hablar de esta manera", me parece que terminan centrándose más en una cuestión que es un caramelito quizás para aquellos que lo votaron buscando un recorte o un ajuste de aquellos que cobran planes sin trabajar y toda esta fantasía, y termina siendo una especie de albertismo. Para mí el gobierno de Milei está en una fase plenamente albertista, en una fase donde no se toma ninguna decisión que vaya acorde con lo anunciado, con lo que se pretendía, con esto de sacar impuestos para que se desarrolle el capitalismo, terminar con los planes sociales. Creo que en rasgos generales no va a ocurrir nada de eso. Lo que está ocurriendo y lo que va a terminar ocurriendo es que va a haber un severo ajuste a la clase media que va a pagar más caros todos los servicios, que va a tener que renunciar a un montón de gustos y consumos personales porque no los va a poder sostener pagando las cosas totalmente liberadas de subsidios, y que va a terminar (la clase media-baja) de caerse del todo a la pobreza.

El aumento de la pobreza en la Argentina.

Entonces, si bien yo no suelo coincidir con los números que hay de pobreza, no suelo coincidir con las mediciones por ingreso porque creo que son muy tramposas, porque creo que hay que mirar el stock, porque creo que el ingreso suele ser un factor que engaña en un país donde la mitad de todo está en negro y en un país donde hay cosas muy volátiles, creo que ahora se va a venir una caída grande. ¿Por qué? Porque esa clase laburante que estaba en el mercado informal, que estaba en negro pero que ganaba quizás un poco de plata como para salir a comer, como para salir a darse un gusto, que uno veía una actividad económica creciente (sobre todo desde la apertura de la pandemia) donde el consumo de inmediato plazo o de corto plazo pasó a tener más valor para tres o cuatro generaciones que el ahorro o que otras cosas, todo eso se está empezando a terminar. Y eso genera la caída de todos esos empleos, porque yo quiero ver ahora que todo el mundo deja de pedir delivery, cómo la caída de los repartidores que venían teniendo buenos ingresos (que es un trabajo inestable, cuentapropista, muy sacrificado y sin un montón de beneficios que tiene el empleado formal, pero tenían ingresos), ahora no van a estar ni la parte formal que sosteníamos desde algunos sectores del peronismo que había que pelear de alguna manera sin perjudicarlos a ellos, ni la parte informal.

Se empieza a caer todo lo que puede consumir la clase media. Siguen ahora los gastronómicos, después los textiles cuando caiga el consumo de ropa, y siguen los empleados de fábricas, de muebles, sillones, cocinas y todos esos bienes que la clase media acomodada puede cambiar muy seguido y ahora ya no los va a poder comprar.

AG: Entonces sube el desempleo...

Yo creo que lo que tenemos que esperar para abril y mayo es el anuncio de despidos masivos. Cuando son en una fábrica cinco o seis tipos, no te enterás. Cuando es en 20 fábricas, cinco, 10 o 15 tipos, no te enterás. Ahora, cuando las fábricas de autos empiecen a anunciar que suspenden a 500 personas, quizás ahí empiece a ser noticia.

AG: ¿Cómo crees que va a seguir el peronismo?

Yo creo que hay que prestar atención, porque la política tiene unas trampas y lo que termina pasando es que los que primero surgen son también los que primero se van desfigurando o los que primero se van desdibujando. ¿Por qué? Porque tienen de acá al momento en que haya elecciones tienen muchísimo tiempo para ser golpeados, para ser operados, para ser desdibujados, y así como intentan subir, se van cayendo. Entonces, no hay que subirse a ningún barco todavía ni pensar que ya está delineado quiénes son los futuros candidatos.

El futuro político del peronismo.

A lo que hay que prestar atención, o a lo que yo le vengo prestando atención, es a la falta de institucionalidad que tiene el Gobierno y a la falta de respeto que tiene por el voto de los argentinos a otros niveles que no sea el nacional.

El Presidente dice: "me votaron a mí para presidente, entonces no pueden venir a decirme que yo no haga ciertas cosas". Bueno, pero la gente también votó a sus gobernadores, o a escala más chica vota a su intendente peronista, o al revés, vota a un intendente de Cambiemos porque le gusta la gestión más parecida a Cambiemos, pero a nivel provincial votan a Axel Kicillof, por ejemplo, que es el peronismo más de izquierda que hay hoy conocido. Entonces, creo que hay que respetar los niveles en los que vota la gente y que hay que respetar qué votó en todas las escalas. No somos un país que solo vota presidente, y esto Javier Milei parece desconsiderarlo o no tenerlo en cuenta.

Yo creo que hoy todavía la gente le tiene paciencia y todavía lo sigue apoyando, pero no se puede encariñar con esta luna de miel porque no está dando una sola buena noticia y porque las trivialidades o frivolidades, como prohibir el lenguaje inclusivo o anunciar que le vas a sacar un plan social a alguien que lo cobra pero se fue a Perú o se fue a algún lugar excéntrico de vacaciones, son caramelitos. Pero cuando la gente ya deja de consumir lo que realmente quiere consumir, no le alcanza para seguir apoyándote políticamente.

