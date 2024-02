Pablo Semán: "Milei va con los botines de punta contra cualquiera que se le opone"

Pablo Semán sostuvo que la llegada de Javier Milei al poder no fue solo una muestra del hartazgo de la sociedad con la política tradicional, sino que está ligada a la formación de nuevas experiencias. “Lo de Milei no fue una nube pasajera, lo de Milei es un elemento que es parte del contexto”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Semán es Doctor en Antropología Social, licenciado en Sociología e investigador del CONICET. En un reportaje advirtió que la llegada de Milei a la presidencia responde, en gran medida, al rechazo de parte de la sociedad a la política tradicional.

Alejandro Gomel: ¿Qué estás viendo en estos dos meses? ¿Es Milei el resultado de un hartazgo? ¿Qué consecuencias puede tener esto?

Yo creo que la llegada de Milei tuvo que ver con el hartazgo con la clase política, en especial con el peronismo.

Yo a veces me pongo en contacto con la realidad que representan los políticos a las personas, a los ciudadanos, y la verdad es que entiendo cada vez más el hartazgo. Obviamente pienso por qué no fue mayor. Eso por un lado.

Por el otro lado, creo que Milei llega en un proceso mucho más amplio en el cual, por un lado hay hartazgo, pero también se fueron formulando experiencias, soluciones, situaciones en la sociedad y por parte de los sujetos de esa sociedad que rechazan lo que venía, o por lo menos una parte de ellos, porque tampoco son todos, pero es una mayoría importante, en las cuales se abrazaron nuevas formas de vivir que incluyen una lectura, una presentación del valor de la libertad. Pero yo diría que no hay solo rechazo.

Uno, desde una perspectiva muy crítica de Milei, que yo además la tengo, puede tentarse en decir que eso es solo rechazo, que es una manera de decir, ahí no hay nada más que rechazo, más que bronca, y con eso no vamos a ningún lado. La verdad es que no creo que haya solo eso. El motivo del rechazo es importante, la experiencia de la libertad como crítica de lo existente y como forma de entender las situaciones en las que mucha gente, por ejemplo, sobrevivió en la pandemia, también son importantes para entender ese lado positivo de la experiencia de los seguidores de Milei y de quienes avalan el Gobierno aunque no sigan a Milei.

Y por otro lado, me parece que esos dos motivos siguen funcionando en un espacio público, por ahí con alguna erosión que está padeciendo la popularidad de Milei, pero son motivos muy fuertes.

Yo creo que una parte de los políticos opositores y una parte del sentido común de muchísimos analistas, de los que yo también formo parte, digamos, el periodismo, es como que hay una especie de expectativa que yo la llamaría objetivista, que es que se espera una reacción fuerte en tanto hay una situación económica que determinaría un cambio de opinión.

Yo no veo que esté ocurriendo eso, no digo que no vaya a ocurrir, no veo que esté ocurriendo. En primer lugar, porque mucha gente que llegó a la conclusión de que su opción era Milei tiene el motivo ese del rechazo y el repudio muy en alto, y además porque mucha gente también tenía una evaluación de la situación política y social que le hacía ver que cualquier solución iba a ser con sacrificios y pérdidas, entonces esa gente no está evaluando el infierno contra el paraíso, sino, bueno, malas situaciones contra malas situaciones.

Lo que veo es que por ahora el crédito, en muy buena parte, se mantiene y sobre todo tampoco aparecen alternativas. Yo creo que a veces hay más espanto con cualquier alternativa a Milei que agrado con Milei.

AG: ¿Hay algún tipo de subvaloración del fenómeno Milei por parte de analistas o de quienes hacen estudios de la sociedad?

No es que quiera hablar mal de otros analistas, no ese es el punto, sino que a mí me parece que por las experiencias políticas que se han tenido en la Argentina y por un modo de lectura de esas experiencias que se consolidó, y además hay un circuito de interpelación que funciona entre políticos, analistas y periodistas, insisto, yo formo parte de eso, le dio un papel a la experiencia económica que tuvo hasta acá, o que habría tenido hasta acá, que no me parece que se cumpla de la misma forma que se había cumplido, por ejemplo, en 2001 o en 2003, y que en todo caso tampoco fue exactamente lo que pasó con el macrismo.

El macrismo se declinó a lo largo de cuatro años y, además, yo no diría que haya declinado tan fácilmente, en el sentido de que cuando Macri pierde una elección en medio del desastre económico se queda con el 41% de los votos.

Entonces me parece que las categorías que se usaban para intentar analizar el panorama político y que no sirvieron para prever la llegada de Milei, que tenía que ver con los niveles de hartazgo, como vos decís, pero también con la recomposición de la imaginación política y el valor central de la libertad, me parece que para analizar lo que está pasando tampoco se pueden usar categorías que prescindan de esa transformación del panorama político.

A ver, para decirlo de una manera sintética, lo de Milei no fue una nube pasajera, lo de Milei es un elemento que es parte del contexto, es parte del paisaje, podría incluso disminuir, yo no lo sé, puede que pierda centralidad, protagonismo, magnetismo, atracción, votos, pero eso no quiere decir que lo que sucedió pueda ser tratado como si no hubiera sucedido.

Lo que sucedió es que se articuló un voto de rechazo y una opción política por la libertad que es muy diferente a las que había antes y eso está presente en el panorama político, puede ser como mayoría, puede ser como minoría considerable, todavía no lo sabemos y eso va a depender de lo que vaya pasando de ahora en más. Pero entonces, si uno intenta ver la actualidad como si no hubiera existido o como si no existiese o como si no pudiera existir lo que finalmente existió, se va a equivocar siempre.

Fernando Meaños: En el análisis económico de la mayoría empezó a aparecer un elemento nuevo: la calle. Los analistas dicen que no saben cómo avanzará el plan del Gobierno en el mediano plazo porque no saben hasta cuando aguantará la calle el ajuste. ¿Qué crees que va a hacer Milei con eso?

Creo que Milei tenía, desde el vamos, claro que él quería una señal de disciplinamiento a través de priorizar la represión, cosa que diría que fue lo primero que hizo con su Gobierno. Por otro lado, creo que también tenía claro desde el primer momento que su Gobierno era un gobierno de alguna manera revolucionario y el Gobierno de una parte contra otra parte, esto no me parece bien, pero era un Gobierno de una facción contra otra, un Gobierno que faccionalizaba la sociedad y que ponía a una parte de la sociedad contra otra.

Y me parece que en este momento Milei está desarrollando parte de eso que él tenía claro pero que tuvo presente desde el primer momento, que es acusar a quienes se oponen, a quienes tienen reivindicaciones económicas derivadas de la aplicación de su plan, acusarlos de no querer el cambio, de querer el mal, de tener compromisos con el mal, de moralizar y satanizar las posiciones de quienes divergen de sus políticas económicas.

Yo lo que veo es eso. Entonces, ahora hay una exacerbación de un elemento político que estaba desde el principio del mandato, recordemos que él empieza hablando de espaldas al Congreso, y hablándole de alguna manera privilegiadamente y sobre todo a los que él llama los argentinos de bien.

Entonces eso que empezó así, yo veo que ahora se está exacerbando porque ante las contrariedades, ante las críticas, ante el hecho de que por ejemplo el clima hiper favorable o muy favorable que tenían los medios de comunicación comienza a ceder independientemente de lo que haga la gente, Milei desencadena batallas permanentes contra cualquier voz pública. No se fija ni en el tamaño, ni en la importancia, ni siquiera en la sustancia de la cuestión en disputa, él va con los botines de punta contra todo lo que él percibe que se le opone.

Eso es la exacerbación de lo que él traía desde antes, de alguna manera parece volver al panelista que fue, a ese personaje.

Ahora me parece que eso también hay que verlo como una derivación de la relación que tiene la sociedad con el resto de la clase política o con los líderes de opinión, no solamente con los líderes políticos.

Porque él no hace eso solamente porque es un descontrolado, entre comillas, creo que lo hace porque puede hacerlo, porque eso le funciona y es lo que mejor le funciona en un momento de cuestionamiento a sus políticas económicas.

No sé exactamente qué es lo que va a hacer cuando esas oposiciones, esas divergencias que se manifiestan con su plan económico trasciendan de ser voces en el espacio público para ser presencias de protesta en la calle.

Yo creo que una cosa fue la primera marcha que se hizo contra las políticas de Milei, que hicieron los movimientos sociales que fue una marcha poco numerosa y que se aplicó de alguna manera con muchísimo rigor el protocolo que había diseñado Patricia Bullrich, y otra cosa fue cuando fue la marcha de la CGT, una marcha realmente mucho más grande, con organizadores mucho más expertos donde la verdad es que no pudo inhibirse el derecho a la protesta, que yo creo que hasta cierto punto Milei intenta obstaculizar, y hasta cierto punto por ser generoso.

