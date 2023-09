Rodolfo Santangelo, director de Macroviews, sostuvo que la historia demuestra que los planes antiinflacionarios dan resultado. “El Plan Austral bajó la inflación en 12 meses de 1000% a 50%”, resaltó el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hay un tema interesante que siempre se omite en el debate económico y que me gustaría que vos nos ayudes a profundizar.

Muchas veces se habla de planes antiinflacionarios, se coloca el ejemplo del Plan Austral, la Convertibilidad, pero no se coloca el ejemplo de cuando Lavagna tomó una economía que estaba en un proceso de aceleración de la inflación y la llevó a 6 o 7 puntos, sin un plan de shock.

¿Hay algún punto de contacto entre lo que vos pensás que se podría aplicar a partir del 10 de diciembre, si ustedes tuvieran la conducción económica, y un plan que vaya reduciendo la inflación gradualmente sin políticas de shock?

El proceso ese de 2002 no fue un proceso inflacionario, sino que fue un cambio de precios relativos por única vez.

Veníamos de 10 u 11 años de inflación muy baja, se produce la devaluación en enero del 2002 de 1 a 3,50, suben los precios un 40% en 4 meses, donde el pico es diez, y ahí cambian los precios relativos. No hubo un proceso inflacionario sostenido, fueron cuatro meses en los cuales cambiaron los precios relativos.

La variable que estaba más atrasada, el tipo de cambio, subió un montón. Pensá que el tipo de cambio subió un montón, 250%, y los precios de la economía subieron 40% en cuatro meses.

O sea, no había un proceso antiinflacionario sostenido, casi te digo que no hacía falta. La situación, tras diez años de estabilidad y el superávit fiscal y comercial que había hizo que eso no se indexe al resto. Te diría que fue un proceso irrepetible.

Ahora venimos de un proceso sostenido de años donde las variables están subiendo todos los meses. Me parece que es una situación completamente distinta.

¿Qué tipo de política económica creés que debería aplicarse ahora?

Los dos planes que mencionaste vos, el Plan Austral y la Convertibilidad, yo incluyo el Plan Real de Brasil, tuvieron un “Día D”, donde se hizo el punto de inflexión. El 14 de junio de 1985, el 1° de abril de 1991, el 1° de julio de 1994, en el caso del Plan Real, pero tuvieron 3 o 4 meses de medidas preparatorias.

Yo creo que esta vez, las tareas preparatorias no van a ser de un año, pero van a requerir algunos meses para acomodar las cosas que están desacomodadas. Tiene que haber un Día D de un plan antiinflacionario después de algunos meses preparatorios.

Básicamente dos, los precios relativos, que están muy desacomodados. Desde 2018 a hoy, las cosas subieron 1000%, hay cosas que subieron 400, 500, y otras 1300, 1400. No es una inflación pareja donde da todo igual, hay que acomodar los precios relativos.

Pero, a diferencia del 2002, hay que acomodarlos en un contexto inflacionario, con cuidado que el cohete no se te vaya al espacio.

Segundo, hay que hacer una reforma fiscal, donde tenés un tiempo limitado para que, lo que hoy es un agujero fenomenal y el actual ministro se está encargando de agrandar todos los días, va a haber que llevarlo a un número cercano a cero. Hay que llevar el déficit fiscal a cero.

Eso hay que acomodarlo, y también tiene que haber un “Día D”, donde tienen que subordinarse todas las políticas económicas. Se puede, la historia demuestra que se puede y que vale la pena.

El Plan Austral bajó la inflación en 12 meses de 1000% a 50%. El plan de Convertibilidad venía de la hiperinflación, y la bajó de 300% a 25%, el plan real también. Se puede y vale la pena, pero tenés que hacer un esfuerzo los primeros 3, 4, 5 meses preparatorios. Es como cuando querés cambiar el régimen y tenés que cambiar el metabolismo.

Recuerdo a Pérsio Arida marcándome que un plan antiinflacionario no se hace con déficit cero, porque casualmente hay inflación porque hay déficit. Él decía que el Plan Real partió del déficit y logró al segundo año el déficit cero. Que cuando comienza el plan, hay déficit y se va reduciendo con el plan…

Los brasileños tenían dos o tres definiciones distintas del déficit. Si leés algunos documentos y dicen que lo corrigieron antes, otros dicen que lo corrigieron después. Tienen todo el problema de las empresas públicas, de los Estados, no había tanta transparencia como acá.

Por supuesto que no voy a corregir a Pérsio Arida, pero hicieron una corrección fiscal muy importante. El fenómeno en Brasil era a la inversa que el de acá, venían de una inflación muy alta, de tres dígitos, que aumentaba el agujero fiscal, porque perjudicaba a la recaudación de impuestos y al gasto público.

Incluso el Plan Austral usó esa idea, que la inflación beneficiaba al contribuyente y perjudicaba al Estado. Hoy, en Argentina, la situación es al revés. La inflación licúa el gasto público, mejora los ingresos fiscales, entonces mantiene artificialmente bajo el déficit fical, que es alto.

Pero más allá de ese detalle, que lo podemos profundizar, hay un consenso de que hay un déficit cero, que después, con la baja de la inflación mejorará, no mejorará, vendrá o no la reactivación, ya entramos en la segunda derivada. Pero hay un consenso de que tenemos que hacer una reforma fiscal que prepare la situación para que el déficit fiscal sea cero.

De más está decir que Brasil tiene un mercado de capitales local gigantesco, que nosotros no tenemos, por lo que siempre tienen una fuente de financiamiento alternativo.

El otro día conversaba con Roberto Lavagna, y él decía que no está suficientemente debatido el componente inflacionario que tiene la deuda. Que endeudarse genera inflación si uno tiene que emitir para pagar esa deuda. ¿Cuál es tu opinión respecto al componente inflacionario que tiene el endeudamiento?

Hay dos cosas ahí. Hay parte de la deuda local que está ajustada por inflación, o por el tipo de cambio, o anualmente por lo que más sube. Eso evita que, cuando se produce un reacomodamiento, el valor real de la deuda caiga, la licuación de la deuda, que sí ocurriría con las leliqs.

Acá hay que generar un esquema en donde los mercados de capital tan chiquitos que tenemos en el sistema bancario logren pedalear la deuda, si eso no fuera posible tenés un problema adicional.

El mercado de deuda local se viene sosteniendo porque hay un actor principal, que es el Banco Central, se está transformando en el principal acreedor del Estado, lo cual es un contrasentido total.

La deuda es un tema. Hay que dividirla. Tenemos la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con varios organismos internacionales. El próximo gobierno va a tener que restablecer la confianza entre la Argentina y el Fondo, porque este Gobierno ha terminado de perder toda la credibilidad que tenía.

El ministro arregla una cosa en Washington, y antes de llegar al aeropuerto ya cambió todo e hizo todo lo contrario. Va a haber que restablecer la confianza.

Tenemos los bonos en dólares de legislación internacional que refinación ministro Guzmán, pero que ya en 2024 y 2025 empiezan a vencer, ahí hay un desafío. Tenemos la deuda en pesos que hay que rolloverear, sabiendo que el tenedor principal es el propio Estado y el sistema bancario, y tenemos las leliqs.

Es absolutamente importante el tema de la deuda. Tiene que ser parte central del programa económico, respetando los derechos de propiedad, sin entrar en ninguna cosa disruptiva.

¿Cuál es el objetivo del viaje que realizará Carlos Melconian a Estados Unidos?

Fue invitado por un grupo de inversores internacionales, algunos argentinos. Quien lidera esto es un argentino que vive allí desde hace mucho tiempo. Va a conversar la posibilidad que hay con el tema de la deuda, el acceso de Argentina a los mercados internacionales de capitales.

Obviamente, va a ir a contar las cosas que se pueden contar de lo que tenemos preparado y a escuchar cuáles son las percepciones sobre Argentina. Tenemos un contacto fluido, así que ya imaginamos cómo viene, pero la reunión es el jueves.

El objetivo es comenzar a generar las relaciones personales e institucionales que hacen falta, para mantener fluidas relaciones en todo el mundo.

Fernando Meaños (FM): Recién decías que hay consenso para un déficit cero. ¿Cómo querés que se va a conciliar esta necesidad con el escenario político que va a dejar este año electoral, donde, más allá de quien gane, está claro que en el congreso y la gobernaciones va a haber una fragmentación del poder? ¿Cómo se concilia esto?

Bueno, ahí hago un llamamiento patriótico a la comunidad política. Quien resulte ganador en las elecciones tiene que tomar el liderazgo. No va a tener un control o influencia absoluta en una democracia representativa, ni de los gobernadores, ni de las cámaras parlamentarias, también tendrá que negociar con el sector privado.

Pero bueno, nos hemos comprado una perinola que dice “todos ponen”. A los que vienen a pedir le decimos: acá no hay que pedir, acá hay que poner.

El presidente Kennedy tenía una frase: “No vengan a ver qué puede hacer el país por ustedes sino que pueden hacer ustedes por el país”. Obviamente, los consensos existen sobre qué hay que hacer, después, cada uno de los involucrados tiene que aportar su grano de arena.

Si Argentina no hace eso, va a estar al borde de la desintegración, porque estamos acercándonos a los procesos en los que la tasa de inflación empieza a acelerar.

Mirá que yo siempre he dicho, “no hablen de hiperinflación”, ”no hablen de Rodrigazo”, “no hablen de 2001”, “porque estamos lejos”. Pero a medida que la situación se va deteriorando y no acertamos en pulverizar la inflación y aplicar un plan de estabilización, nos vamos acercando a escenarios peligrosos.

Hago un llamamiento patriótico donde cada uno va a tener que resignar sus pretensiones chiquitas en vista de un objetivo mayor.

