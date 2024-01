Santiago Cafiero: "Esta ley es la ley Savoy, como antes fue la ley Banelco"

El periodista Bruno Ghiso estuvo con el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) en el Congreso, en el marco del tratamiento de la ley ómnibus, y el ex ministro de Relaciones Exteriores remarcó la falta de transparencia en el proceso de dicha ley y puso en duda la profundidad de los bloques opositores dialoguistas por darle los votos al proyecto.

Bruno Ghiso: ¿Cuáles son las sensaciones antes de ingresar al recinto?

No, las sensaciones son de que había una ley ómnibus para discutir, ahora quedó la ley Savoy, esa ley que la tratan de sacar aquí después de haberla negociado de espaldas a los argentinos y, por supuesto, de espaldas a la institucionalidad de la Argentina. Eso es en definitiva lo que nosotros vemos.

Ahora vamos a ver cuál es el debate y hasta dónde la profundidad de muchos bloques que, empezamos a descubrir que se autodenominaban dialoguistas, habían tenido posiciones muy contrarias y, evidentemente, han flexibilizado eso para darle los votos a ese proyecto.

BG: ¿Cómo toma que hayan pasado de esos 600 artículos a 386? ¿Cree que es algo positivo o simplemente una pantalla?

No, me parece que es un logro de parte de la oposición, de los que hicimos una oposición frontal y, sobre todas las cosas, de todos los colectivos que se fueron manifestando, desde el sindicalismo hasta los colectivos artísticos o médicos, y cada uno fue manifestando y explicando por qué no se podía llevar adelante una transformación como la que querían hacer, que era absolutamente nocivo eso.

¿Cómo es eso de la ley Savoy?

Es el mismo adjetivo que se utilizó cuando conocimos lo que fue la Ley Banelco. Es cuando hay negociaciones que están por fuera de los canales institucionales de la negociación.

Acá, miembros del oficialismo fueron los que manifestaban que se reunían en lobbies de hoteles, que se reunían también, en busca de esos apoyos, en departamentos de funcionarios o de dirigentes que ni siquiera están nombrados como funcionarios.

Así que bueno, evidentemente estamos aquí hoy discutiendo lo que era la Ley Ómnibus y ahora es la Ley Savoy.

