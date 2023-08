Para Sebastián García de Luca, jefe de campaña de Patricia Bullrich en PBA, el rol de Mauricio Macri después de las PASO será fundamental para aunar a la coalición de cara a octubre. “Lo veo en un rol superador, garante la unidad posterior, que va a ser un tema realmente importante”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué llevó a Emilio Monzó y a todo el grupo (en el que vos estás incluido), que normalmente tenía una tradición más dialoguista, a apoyar a Patricia Bullrich y no a Horacio Rodríguez Larreta?

Nosotros, obviamente, tenemos una forma de ser y de pensar la política, donde creemos que el diálogo y los acuerdos son partes inherentes de la política. Lo que no creemos es que el diálogo y el acuerdo sea un fin en sí mismo. Tienen que ser parte de un proceso de transformación.

En muchas de las conversaciones que hemos tenido, hace ya mucho tiempo, en mi caso personal como secretario, como viceministro del Interior, fui conociendo a Patricia a lo largo de esos cuatro años.

En ese momento nos llamaban “la pata política”, como que éramos parte de la lógica de la política. Era algo externo a nosotros, imaginate que es lógico que, siendo parte de un gabinete, uno es parte de un proceso desde la política.

Ahí empezamos a compartir un ámbito común con Patricia, con muchas más vinculaciones. También, en mi caso, porque teníamos a cargo la división de Migraciones, y había muchos puntos de trabajo en común con el Ministerio de Seguridad.

Después también, durante la pandemia, hemos conversado muchas veces, encontrando muchas coincidencias y mucho vínculo. Esto es importante, porque cuando vos encontrás mucha empatía con ese formato de liderazgo, con lo que ella nos trasmitía, sobre lo que quería hacer con la Argentina, eso nos llevó a ese acuerdo con ella y a querer trabajar en ese proyecto.

En mi caso, hace dos años que estoy trabajando en el armado nacional, y desde principio de año como jefe de campaña en la provincia de Buenos Aires, completamente comprometido con nuestra forma de ser, y en el liderazgo y lo que quiere hacer Patricia para la Argentina.

Como vos decías, los llamaban “la pata política” (Monzó, Massot, Frigerio), que era un sector muy cuestionado por Mauricio Macri. Incluso fue muy crítico a Monzó en su libro, así como a Perfil con respecto a los medios. Sin embargo, Macri apoya a Bullrich. Me gustaría que nos ayudes a comprender la taxonomía de las divisiones.

Quizás no es adecuada la clasificación entre halcones y palomas, quizás haya otros componentes o parámetros, o simplemente de que la vida divide, por los mismos cargos hay más de una persona y es necesario alinearse en algún lugar o en otro…

Como bien decís, no hay una lógica lineal de cómo son las vinculaciones en los pensamientos sobre sobre nuestro espacio interno, como pasa en otros espacios.

En mi caso, con Macri siempre tuve buen diálogo, y también, obviamente, hemos tenido diferencias. Creo que es parte también de lo que tiene que pasar un espacio político. No creo que haya que darle tanto dramatismo.

Creo que parte de la lógica de la política es que haya distintas opiniones, aún dentro de un grupo de amigos las hay.

Nosotros tuvimos un enorme compromiso en la gestión. Éramos los primeros que llegaban y los últimos que nos íbamos, con Rogelio en el caso de Casa Rosada, y también con Emilio.

Con un esfuerzo enorme sacamos muchísimas leyes que después algunos actores pueden ver descontextualizadas, al hacer el análisis de nuestros cuatro años.

Cuando mirás en perspectiva, te quedan cosas buenas y malas. Lo que te puedo asegurar es que lo que hicimos esos 4 años fue enfrentar un desafío de gobernabilidad cotidiano, debido a la debilidad estructural que teníamos.

Ganamos una elección por un punto y teníamos debilidad de gobernadores, ni hablar de los 89 diputados. Me sigo acordando de los nombres, uno por uno. Y de los 14 o 15 senadores. Creo que, si uno analiza la historia desde el momento coyuntural, se está equivocando.

Lo que hicimos nosotros en ese equipo político fue tremendo, algo que ni siquiera este gobierno pudo hacer. A mí me sigue sorprendiendo lo que pasó en estos tres o cuatro años que ya casi llevan. Con mayoría de gobernadores, 116 o 117 diputados, nunca lograron conformar un quórum propio.

Nunca lograron tener una dinámica que les permita avanzar en lo que pretendían hacer en el Ejecutivo y también en el Legislativo. En esa gimnasia, rescato mucho lo que hicimos nosotros con Rogelio y con Emilio durante los 4 años, para que Mauricio tenga la gobernabilidad que necesitaba.

Obviamente, a todos nos quedarán cuentas para mejorar. Creo que parte de lo que pensamos a futuro tiene que ver también con ese aprendizaje.

O sea que, con mucho menos legisladores, aprobaron más leyes. Es decir que Macri era injusto en la evaluación, porque no tenía conciencia de la debilidad estructural legislativa que tenían. ¿Es así?

Me parece que Mauricio la tiene. Creo que, quizás, otros actores juzgan lo que hicimos en esos 4 años desde un momento de distinto análisis, de distinta perspectiva.

Yo estoy convencido de que nosotros dejamos todo, con muchísimo esfuerzo, en un gobierno que tuvo muchas dificultades estructurales, políticas.

Lo veo positivo para el futuro, porque cuando uno hace las proyecciones de los resultados posibles y cómo serían las próximas conformaciones de la Cámara de Diputados y Senadores, y con todas las gobernaciones que se vienen ganando ya en las elecciones desdobladas, más lo que quedará para el futuro, es un panorama alentador.

Creo que Rogelio Frigerio va a ser el gobernador de Entre Ríos y vamos a volver a ganar PBA. Me parece que vamos a tener un poder político infinitamente más importante que en 2015. Obviamente, tener ese mayor apoyo estructural te lleva a cambiar la dinámica en el ejercicio del poder.

Otro hecho que nunca dejo de recordar es el fallo de la Corte, quince días antes de que asumiéramos el gobierno en 2015, reconociéndole a tres provincias el 15%.

Todo eso que nos pasó, todas esas dificultades, me parece que son un aprendizaje. Estamos en un contexto con otras dificultades: culturales, de valores, económicas y otros factores, muy difíciles, pero en términos políticos vamos a estar mucho mejor.

Por eso estoy convencido de que Patricia, con ese esquema de Juntos por el Cambio a nivel nacional y su liderazgo, va a poder hacer profundas transformaciones en serio.

La interna presidencial en JxC

Ayer, en una reunión de Redacción, nuestro columnista de Perfil, Jaime Durán Barba, nos contaba que, hace algunas semanas, había una importante diferencia en los sondeos a favor de Patricia Bullrich, y esta semana se había reducido a dos puntos. Al mismo tiempo, él decía que un apoyo explícito de Macri a Bullrich, en lugar de sumarle, le restaría votos.

Me gustaría alguna reflexión tuya, si pensás que existe esta tendencia a la reducción de la diferencia, y si le asignás alguna valoración negativa al apoyo de Macri…

En primer lugar, no veo, por lo menos lugares donde uno se puede guiar, una recuperación de Horacio.

Lo que veo es que hay demanda de boleta de Patricia, que hay un afecto en la sociedad y una cercanía hacia su figura, dentro de lo que es el marco de la apatía general de la sociedad con la política que atravesamos.

Veo que hay una reacción muy positiva hacia Patricia, sobre todo en el Conurbano. Llama la atención la simpatía incluso fuera de los típicos anillos de Juntos por el Cambio. Una simpatía que también entra en lugares donde no había votos históricos.

Obviamente, esto tiene mucho que ver con el tema de la inseguridad. En el Conurbano ven a Patricia como la persona que puede resolver la problemática de la inseguridad, una problemática muy profunda que se está atravesando.

Dicho eso, no tengo ningún elemento en el territorio que me indique otra observación. Desde las encuestas, con todas las cosas que pueden ser mejores o peores de cada una, el 90% (por ser prudente) de las encuestas la tiene arriba a Patricia. Después se sabrá la diferencia, pero hasta ahora no ha habido un movimiento distinto a lo que venimos viendo, que es una consolidación y una diferencia a favor de Patricia.

No veo ningún elemento, ni del territorio, ni la visión de los dirigentes, que indiquen que Horacio está achicando la distancia. Además, los candidatos de Larreta piden visiblemente ser incorporados en el pedido de voto de Patricia, eso es una realidad, está en las redes.

Con lo cual, si vos juntás distintos elementos y analizás, no tenés por que pensar algo distinto.

El rol de Mauricio Macri post PASO

Claudio Mardones (CM): ¿Usted mantiene conversaciones semanales con Mauricio Macri?

Es una forma de decir, no sé cada cuánto hablo, pero tengo conversaciones cada tanto con Mauricio.

Así como habla conmigo, quizás hablará también con otros actores de la otra interna. No lo veo a Mauricio tomando partida explícitamente. Sí lo veo en un rol superador, garante la unidad posterior, que va a ser un tema realmente importante.

Cuando jugás una interna, la jugás con mucha intensidad. Lo vivimos nosotros entre Larreta y Patricia, pero también pasa en Olavarría, por ejemplo.

Con toda esa tensión hay que ser muy prudentes para ver cómo nos integramos el día de mañana, que eso lo doy por hecho, como una obviedad, pero creo que Macri va a tener ese rol superador, de poder ser garante de que cada una de las dificultades, de las intensidades en as interna, puedan ser solucionadas de cara octubre.

La debilidad territorial de Milei

CM: Desde el sector de Javier Milei dicen algo parecido a lo que menciona usted de Patricia Bullrich, que consideran que hay una fortaleza y una posibilidad competitiva muy grande.

¿Cómo está viendo usted en el territorio el rol de Milei frente a Bullrich teniendo en cuenta que, además, la conversación entre ambos pasa por uno de sus peores momentos? ¿Cómo ve la evolución de Milei en el Conurbano?

Te diría que me dejo llevar por lo que está pasando con las encuestas. No conozco mucho a los dirigentes territoriales de Milei. No son personas en general conocidas, con lo cual también aparece un desafío sobre qué es la representación territorial de Milei.

Creo que, en todo caso, eso la sociedad lo verá con más claridad en cada territorio. Nosotros siempre decimos que en la provincia de Buenos Aires hay una fuerte tendencia a mirar las puntas de la boleta.

Creo que en ese caso, la punta de la boleta de Milei no es una gran boleta. No hay una estructura potente de fiscalización ni de campaña, o al menos eso es lo que me llega de cada uno de los distritos. Y ni hablar de lo que pasa de la Ruta 6 para adentro, para el interior de la provincia de Buenos Aires, donde hay una mayor observación de quiénes son los candidatos locales, porque hay más cotidianidad.

En Moreno, con la dimensión que tiene, es muy difícil hacer conocido un candidato a intendente, salvo que haya sido intendente antes, o que tenga 10 o 12 elecciones en el lomo.

No tengo mucho conocimiento sobre quiénes son las personas de Milei. Lo que sí creo es que la conformación del voto de Milei ha ido mutando. Creo que inicialmente había una conformación de un votante más cercano a Juntos por el Cambio y por los lugares que he visto, como está la composición de voto en Merlo, en Presidente Perón, en el segundo y tercer cordón del Conurbano, creo que ahí empieza a tener un votante mucho más cercano a lo que históricamente fue un voto peronista.

Creo que hoy tienen, en todo caso, un equilibrio entre votantes históricos de Juntos por el Cambio y también del peronismo. Es un tema que para mí es una novedad en los últimos meses.

Las expectativas en provincia de Buenos Aires

Alejandro Gomel (AG): Hablabas de Patricia Bullrich y de lo que tiene que ver con la inserción que tiene en la provincia de Buenos Aires, en el Conurbano. ¿Qué lectura hacés de esto? ¿Le dio “peronismo” a Juntos por el Cambio la figura de Patricia Bullrich?

No, le dio un perfil propio a Patricia, que tiene una forma sustancial de Juntos por el Cambio, republicana, institucional, con los matices también de una persona que ha demostrado una excelente gestión en términos de seguridad.

Eso quizás abarca transversalmente, pero después no creo que haya sido un tema de lo que le aporta porque seamos sectores que estemos vinculados a haber sido parte del peronismo o lo que fuera. No creo que pase por ahí.

Es muy fuerte la participación de Patricia en la sociedad, lo que ella representa. Ha demostrado también que tiene un volumen importante en la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos hemos consolidado a nivel provincial en menos tiempo del que lo hicieron Santilli o Larreta.

Hemos consolidado nuestra presencia a nivel provincial con 135 candidatos propios y un acuerdo importante con el radicalismo. Además, muchos intendentes que antes estaban con Larreta hoy trabajan para Patricia, como en los casos de San Nicolás, Bahía Blanca, etc.

Néstor Grindetti, el candidato de Bullrich en provincia de Buenos Aires.

AG: En los sondeos hay una paradoja, que Bullrich tiene mucha intención de voto en la provincia de Buenos Aires, pero a gobernador, le dan muy buenos números a Santilli. ¿Cómo analiza este hecho?

Eso es un desafío que tenemos siempre en la provincia de Buenos Aires, la instalación, desde los medios, desde la capital, genera un mayor nivel de conocimiento hacia algún candidato.

En el caso de Santilli, hace dos años que se viene trabajando ese conocimiento, ese traslado de votos que inicialmente le dio Larreta.

Yo estoy convencido que necesitamos gente que sienta la provincia, que la conozca, que la viva, que la transpire, que la haya administrado, como es el caso de Néstor Grindetti.

Para mí hace falta una persona como Néstor gobernando la provincia de Buenos Aires, porque el 10 de diciembre sabrá donde están los botones, porque hay compromiso en el lugar en el que uno vive.

Yo llevo a mis chicos a la escuela pública en la provincia de Buenos Aires, y cuando hay un paro de Baradel, yo no espero que un medio de la Capital Federal me lo cuente, lo siento y siento desafío de esta transformación. Para cambiar hay que conocer.

Nosotros tenemos un comité de asesores, y entre ellos estaba Francisco de Narváez, que tuvo experiencia en la Provincia. Él contaba que cuando uno entra al cuarto oscuro, el candidato a presidente está primero y el gobernador más perdido en la boleta.

Entonces, desde la lógica visual a la que se enfrenta quien va a votar, influye mucho más la cara del candidato a presidente que la cara de quién es el candidato a gobernador. Arrastra mucho más un mejor candidato a presidente al gobernador, que un mejor candidato a gobernador al presidente. ¿Compartís esta idea?

Comparto en un 100%, Jorge. Por eso también dije la importancia de las puntas de la boleta. Por la dimensión y la heterogeneidad de la provincia de Buenos Aires. Hay confusiones sobre los ministros de la provincia, sobre los roles, etc.

¿Por qué cree que Axel Kicillof decidió no desdoblar las elecciones en la Provincia?

No sé por qué no terminó de tomar la decisión. Me parece que influyó mucho la proximidad de los tiempos. La Provincia también requiere una dinámica y una logística que no es sencilla.

La justicia electoral de la provincia, la última vez que trabajó una elección provincial fue en 2003 con Felipe Solá, cuando se desdobla la elección provincial. Después, creo que también fue porque el espacio no se lo permitió.

Creo que es un desafío a futuro, una discusión que nos debemos,para poder discutir los temas de la provincia de Buenos Aires y no quedar sujetos siempre a la discusión de las puntas de la boleta.

