Un incidente opacó este miércoles en la ciudad santafecina de Santo Tomé, en medio de los festejos por el triunfo de la selección argentina frente a Polonia en el Mundial de Qatar 2022. Un hombre usó un arma que disparó a modo de "cohetes" y terminó baleando a su propio hijo de ocho años.

El disparo impactó en uno de los muslos del menor de edad, que por suerte no comprometió ningún órgano, pero si le provocó una importante pérdida de sangre. Por esta razón fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano y derivado después, por la gravedad del cuadro, al Hospital Orlando Alassia.

De acuerdo con la información aportada por medios locales, el padre acompañó a su hijo baleado durante el traslado en la ambulancia, pero una vez que ingresaron a la guardia al niño, se dio a la fuga, y hasta el momento, permanece prófugo con paradero desconocido. Luego de ser estabilizado, la víctima quedó internado fuera de peligro y acompañado por su madre.

La dramática secuencia sucedió ayer minutos después de las 18:00 en la calle Castelli al 4.500, de barrio Villa Adelina, provincia de Santa Fe.

