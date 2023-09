Guido Croxatto, el abogado argentino de Pedro Castillo: “Es muy peligroso que las garantías sean mala palabra para un sector"

Guido Croxatto repite una frase a lo largo de toda la entrevista: “Estamos hablando de defender la democracia, más allá de si nos cae bien o mal Pedro Castillo”. El abogado asumió la representación del presidente destituido de Perú en febrero junto a Eugenio Zaffaroni. Desde entonces, inició un raid de viajes por América Latina para conseguir apoyos, al mismo tiempo que hace presentaciones en el sistema internacional para reclamar por la libertad del dirigente y la restitución a su cargo.

Castillo fue arrestado el 7 de diciembre del 2022 después de dar un último discurso en el que llamó a establecer un gobierno de excepción y a disolver temporalmente el Congreso. Las autoridades lo acusaron de rebelión y conspiración. Sin embargo, Croxatto insiste en que se trató de una “destitución ilegal cargada de racismo e impulsada por el fujimorismo”.

Los "golpes institucionales" son golpes de Estado

Según el abogado, la situación de Castillo se asemeja a lo que sucedió con Evo Morales en Bolivia y, en alguna medida, a Lula da Silva en Brasil y a Rafael Correa en Ecuador. Croxatto denuncia que, en la actualidad, en Perú se violan todas las garantías constitucionales: dice que no puede visitar a su defendido porque viajar a Perú “es peligroso”; que su familia -exiliada en México- no se puede comunicar con el dirigente; y que el Gobierno de Dina Boluarte es el responsable de las 70 muertes que se produjeron durante una protesta social.

Manuel López Obrador es el principal apoyo de Castillo en la región. Croxatto lo visitó dos veces y el presidente mexicano le dio una carta que quiere presentar ante Naciones Unidas con la firma de todos los mandatarios latinoamericanos. El abogado cuestionó con firmeza a Lula y a Gabriel Boric, de Chile, por no acompañar.

¿Y Argentina? Parece moverse en una actitud ambivalente. Croxatto contó que Alberto Fernández le negó el saludo al primer mandatario peruano en la Cumbre Sudamericana, que se celebró en junio, y celebró el gesto: “No fue un hecho menor. El Presidente estuvo muy bien”, dijo. Sin embargo, el país todavía no firmó la carta de López Obrador.

Castillo, un maestro rural que ni siquiera aparecía en las encuestas, asumió la presidencia de Perú en julio del 2021 y su gestión estuvo atravesada por la inestabilidad y la incapacidad de conseguir consensos en el Congreso para llevar adelante reformas. Su situación es relevante en términos institucionales y ya organizaciones internacionales como Amnistía, Acnur y Human Rights Watch expresaron su preocupación.

Sin embargo, Castillo también podría pensarse más allá de los límites de su país en tiempos en los que la región atraviesa un período de inestabilidad democrática mientras que por todo Occidente aparecen outsiders que encabezan liderazgos personalistas como en el caso de Javier Milei, en Argentina. Croxatto, que se desempeña como director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE), insistió en la necesidad de reforzar el funcionamiento de las instituciones de la democracia.

Perfil: Además de las acusaciones institucionales, Castillo está acusado en causas de corrupción. ¿Con Zaffaroni no participan de esa parte de la defensa?

Guido Croxatto: No. Pero aquí hay algunas precisiones para hacer. Si la destitución es ilegal, va a seguir siendo ilegal más allá de que luego se descubran delitos de corrupción. Son causas distintas y procedimientos diferentes. Pero, además, a un presidente no se lo destituye sin un juicio político.

No se puede utilizar la corrupción para tapar la destitución ilegítima y ese es el caso de Pedro Castillo. La Constitución de Perú y el reglamento del Congreso establecen procedimientos y pasos formales muy claros que no se llevaron adelante. Hicieron lo mismo que con Evo Morales y la razón es que es un indio, un maestro pobre de la Cajamarca rural que no querían como presidente.

Los sectores acomodados de Lima, que son los que dominan el Congreso racista que hay en Perú y que tiene una desaprobación social del 90%, discriminaban a Castillo y a su familia. Se tapaban la nariz cuando él pasaba porque decían que olía mal. No lo dejaban usar ni el sombrero característico de su región.

A Castillo le rechazaron 70 proyectos de ley vinculados a temas como la masificación del gas, la nacionalización de recursos o la finalización de de las concesiones a los amigos de Fujimori. Quiso modificar la Constitución y esa fue su gran bandera.

Cuando era presidente no era autorizado para salir del país. Y ahora pudimos ver cómo el Congreso fujimorista sí le da autorización a Boluarte en el mismo fin de semana que se lo vio a Fujimori saliendo de la cárcel a un spa. Mientras tanto, Castillo no puede ver a sus abogados y ni siquiera hablar con su hija. Es pobre. Tan pobre que hubo que hacer una colecta para comprarle un audífono porque no escucha.

Perfil: Antes de ser arrestado Castillo había dicho que iba a disolver temporalmente el Congreso. Zaffaroni argumenta que ese discurso no constituyó un delito y que fue una “tentativa inidonea”. ¿Por qué apoyan su estrategia en ese concepto?

Croxatto: La defensa la llevamos adelante en dos líneas separadas, pero igual de importantes. Por un lado está el aspecto penal, que es el que lleva adelante Zaffaroni y es lo que se llama derecho de fondo. Yo estoy en la parte procesal, que es el derecho de forma.

Norberto Bobbio, quien inauguró la carrera de Ciencia Política en la Argentina con el regreso de la democracia, tenía una frase que yo nunca había terminado de entender hasta que tomé la defensa de Castillo: “El corazón de la democracia es el procedimiento”, decía. Siempre había pensado que era una frase muy light, pero ahora veo cómo violando el procedimiento podés poner contra las cuerdas un sistema democrático.

Las garantías constitucionales del debido proceso son fundamentales para que la democracia constitucional funcione bien. Por eso decimos que hay una violación en dos niveles. Zaffaroni hace una lectura penal y dice que la tentativa no era idónea para el fin que se proponía. No era idónea porque era un presidente discriminado por todas las fuerzas de seguridad, arrinconado por la policía y sin ningún apoyo militar. Claramente ese discurso no se iba a materializar. Por eso Zaffaroni dice que fu una proclama.

Y, en efecto, no se materializó en ningún aspecto. No hay un solo policía o general diciendo que le iba a hacer caso. Todo lo contrario. Es la primera vez en la historia de Perú que, por ejemplo, se requisó la casa de Gobierno mientras el presidente estaba en funciones. La única analogía posible es cuando a Evo Morales lo hicieron bajar del avión en Viena y lo requisaron suponiendo que viajaba con (Edward) Snowden. Eso no se lo hacen a ningún presidente porque tienen inmunidad diplomática. Pero Morales y Castillo son indios.

A medida que uno conoce el caso de Castillo te das cuenta la cantidad de arbitrariedades que se cometieron con él por ser el primer presidente rural en la historia de Perú, el primer campesino que claramente no tiene nada que ver con la clase política tradicional. Andrés Malamud dice algo que a mí me parece interesante. Él hace una analogía entre (Javier) Milei y Castillo que es desopilante, pero si uno hace una abstracción, no está mal el argumento.

Malamud dice que Milei es como Castillo porque son dos outsiders de la política y que va a ser muy difícil para Milei, si gana, negociar con el Congreso.

Castillo notó enseguida que no lo iban a dejar gobernar. Una cuñada, que es como su hija porque él la crió, llegó a estar presa siendo él presidente. Lo dieron vuelta por todos lados y nunca le encontraron nada. Es una persona que está en la pobreza absoluta siendo que Fujimori lava millones de dólares con todos sus empresarios amigos y no hay nadie preso. Hace seis meses hubo 70 personas muertas y no hay nadie preso. La conclusión es que en Perú es más grave leer un discurso que asesinar gente.

La primera vez que fuimos a ver a Castillo, Zaffaroni, que fue juez de la Corte Interamericana, no puedo entrar a la cárcel porque decían que no tenía su carnet de abogado encima. Mientras tanto, se supo que la fiscal de la Nación de Perú fraguó el concurso diciendo que tenía tesis de maestría y doctorado que nunca aparecieron. La doble vara peruana es increíble. Perú es el reino del revés y es muy difícil hacer valer el Derecho en esas circunstancias.

El trabajo que estamos haciendo con Zaffaroni es titánico porque estamos tratando de aportar un gramo de racionalidad jurídica en un país desordenado donde impera la ley del más fuerte que, por desgracia, sigue siendo la ley de Fujimori.

Perfil: ¿Cómo sostienen que es posible la restitución?

Croxatto: La restitución es el único camino jurídico. Hay quienes dicen que la única salida viable sería hacer nuevas elecciones. Pero nosotros somos abogados, no analistas políticos,y nuestro rol no es decir qué puede suceder o no políticamente.

En el caso de Castillo es claro que corresponde la restitución porque fue es un presidente mal destituido. Se violaron los procedimientos establecidos en el reglamento del Congreso peruano y en la Constitución. Ya hay quienes lo empiezan a reconocer porque el tema avanza en las instancias internacionales. ¿Entonces qué dicen? Que de todas maneras era corrupto. Pero una cosa no implica la otra .

Para destituir a un presidente hay algo básico, que es la moción de vacancia numerada en el Congreso. Acá no hubo moción. Para decirlo en términos sencillos: la moción es un expediente en el cual se inicia la destitución o el juicio político. Sin embargo, en Perú eligieron un procedimiento que no correspondía.

Los que destituyeron a Castillo dicen se amparan en la Constitución para decir que él no podía disolver el Congreso. Pero no dicen que esa misma Constitución que ellos citan también establece un mecanismo. Hubiera correspondido el procedimiento de acusación por infracción constitucional. Sin embargo, se optó por un procedimiento muy cuestionado por Naciones Unidas y por la OEA, que es el procedimiento de vacancia por incapacidad moral, que es un arma de distorsión que usó el fujimorismo contra los presidentes que no negociaban con ellos.

Pero no solo eso: además de aplicar un procedimiento que no correspondía, lo aplicaron mal. Necesitaban 26 votos para someter esto a consideración y lo destituyeron con 21.

Cuando le pregunté por ese discurso a Castillo me respondió: “Es lo que el pueblo me pedía”. Y, viendo lo que sigue pasando, le doy la razón. Es evidente que hay un problema de base en Perú. Castillo no viene de Lima, de los sectores racistas y corruptos del poder, no está acostumbrado a negociar con inescrupulosos, le quitó la pauta a todos los medios y no daba entrevistas. Yo te puedo asegurar que es una persona humilde y transparente y que, si bien es cierto que tiene un parentesco con algunos liderazgos caudillescos, tiene un compromiso directo con el pueblo.

Perfil: ¿Quiénes son sus apoyos?

Croxatto: López Obrador y Gustavo Petro son los dos que están al frente, sin dudas. Xiomara Castro (Honduras), también. En Bolivia pasa algo interesante porque a pesar de la feroz interna que hay entre Luis Arce y Evo Morales éste es uno de los pocos puntos en los que están de acuerdo. Me estoy por reunir con el presidente de Uruguay y tenemos una invitación de congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos gracias a Alexandra Cortés. Es más, el grupo le envió una carta al secretario de Estado, (Antony) Blinken para advertirle sobre la violación a los derechos humanos en Perú.

Perfil: ¿Y Argentina?

Croxatto: Argentina todavía no firmó la carta de López Obrador y si bien no hablo con Cancillería me dejan trabajar tranquilo. Me parece muy positivo que Alberto Fernandez en una cumbre le haya negado el saludo a Otálora. Los medios, como no están siguiendo tanto la crisis de Perú, no lo resaltaron, pero no fue un hecho menor. El Presidente estuvo muy bien ahí. También nos contaron que la delegación peruana almorzó en una mesa separada del resto de los líderes. Y ahí también quiero rescatar a (Luis) Lacalle Pou. En la foto final todos se tomaron las manos y las levantaron, y el presidente de Uruguay no tomó agarró a Otálora. Nadie puede sospechar que él sea progresista o de izquierda, pero sabrá que en Perú están pasando cosas muy graves. A la Universidad de San Marcos llegaron a meterse con un tanque de guerra y están las fotos de los estudiantes esposados.

Perfil: ¿Chile y Brasil?

Croxatto: La Alianza del Pacífico está integrada por cuatro países: Perú, Colombia, Chile y México. López Obrador y Petro están fuertemente en contra de Boluarte y reconocen a Castillo como el presidente, y Chile es el único que queda en una posición ambigua.

La cancillería chilena tiene una postura evidentemente muy conservadora. Poco antes de asumir formalmente la defensa de Castillo fui invitado por el centro de estudiantes de la facultad de Derecho a dar una charla y no me dejaron entrar. Nunca en mi vida me había pasado una payasada semejante. Era todo muy tenso. Yo no sabía lo que era una dictadura hasta este momento. Por eso mi decepción con (Gabriel) Boric que viene del movimiento estudiantil.

Lo de Brasil me parece grave. Lula fue el unico presidente que recibió a Boluarte. Yo estuve en Curitiba cuando él estuvo preso. Le llevé un pañuelo firmado por Estela de Carlotto que decía “Lula libre”. Su prisión fue un claro caso de lawfare, fue un horror y por eso es tan sorprendente la falta de empatía con lo que está pasando en Perú.

Supongo que debe tener que ver con intereses comerciales porque Brasil quiere tener una salida al Pacífico y para eso es clave un puerto que se está construyendo en Perú. Yo lo quiero un montón a Lula, marcó una época, pero me parece que los líderes del progresismo de América Latina hoy son López Orador y Petro.

¿Cómo el progresismo va a guardar silencio frente a la destitución ilegal de un presidente? Hay algo que en Perú llaman la “izquierda caviar” y también pienso que hay quienes se pueden haber quedado ahí, que es un lugar muy diferente al de la izquierda campesina, y quizás los llevó a cometer este error. La izquierda caviar que perdió con Castillo en las elecciones se dividió durante su gobierno y en algunos casos hasta apoyó la destitución en un principio.

Perfil: Castillo generó mucha confusión al principio y costaba comprender quién era o dónde estaba ubicado. ¿Considera que eso influyó en las posiciones de otro líderes?

Croxatto: Es que fue un fenómeno del Perú profundo, invisible y silenciado. Por eso no figuraba en las encuestas. Tenía el 0,3% de intención de votos y ganó. Evidentemente es el Perú que los peruanos de Lima no quieren ver. Pero bastaría sólo el hecho de las 70 muertes para que Lula no reciba a la responsable de estos crímenes. Además, Lula escribió el prólogo de un libro de Zaffaroni sobre lawfare y Zaffaroni está acá.

Perfil: El “lawfare” es un término que aparece con recurrencia en la Argentina, al menos en el oficialismo. ¿Ve paralelismos con lo que pasa en Perú?

Croxatto: Argentina está mucho mejor posicionada que países como Perú, donde no hay un solo juez independiente y donde hay un Tribunal Constitucional que no defiende la Constitución.

Con (Carlos) Zanini siempre teníamos la misma discusión y ahora le quiero dar la razón. Yo siempre pensé que era buena idea tener un Tribunal Constitucional, que serviría para tener jueces comprometidos con la Constitución. Hay constitucionalistas que dicen que es una idea equivocada por ser elitista, por dejar en pocas manos decisiones que tienen más que ver con la soberanía democrática. Ahí se ubicaba Zanini y al ver lo que pasa en Perú creo que es cierto.

Por eso la bandera de la nueva Constitución es tan importante en el discurso de Castillo y en su plataforma electoral.

Perfil: ¿Por qué piensa que en la región se están discutiendo asuntos que parecían saldados, como la institucionalidad o la continuidad democrática?

Croxatto: Hay un retroceso. En el Derecho Penal se ve con claridad. (Nayib) Bukele está llevando adelante un recorte de garantías procesales muy grave y, sin embargo, el sistema interamericano no dice nada y hasta hay países que lo toman como modelo a seguir.

La discusión de las garantías y de los derechos humanos es la primera línea de discusión y lo vemos en Argentina. Sin ir más lejos, los interinatos, para ser constitucionales, deben durar como máximo seis meses, pero nosotros tenemos un procurador general que desde hace seis años es procurador interino. La Corte Suprema no dice nada y nadie dice nada. ¿Cómo vamos a tener de manera interina durante seis años al jefe de los fiscales, que es quien lleva adelante la política criminal?

Perfil: En Argentina la palabra “garantías” quedó asociada a Zaffaroni y, para cierto sector, se convirtió en una mala palabra. ¿Por qué piensa que pasa esto?

Croxatto: Es increíble. Las garantías son la base de la Constitución y las puso Alberdi, no Zaffaroni. Las garantías están en también en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en las Naciones Unidas.

El juez que hace valer las garantías es el más independiente de todos y el menos politizado. Pero te dicen que es al revés, que el juez que actúa bien es el que se aparta de las garantías constitucionales, de la legalidad y del derecho positivo.

Es muy peligroso que las garantías sean mala palabra para un sector porque se termina erosionando el debido proceso. Y más allá de lo que se diga en los medios, lo real es que en Argentina hoy el 60% de los presos tiene prisión preventiva y eso va en contra de la Constitución de Alberdi. Pero como son pobres, no se genera un escándalo institucional

Si hay un poder que no está funcionando en América Latina es el Judicial. Hace dos siglos funcionaba la objeción contramayoritaria. Es decir, se entendía que como la mayoría elegía al Poder Ejecutivo y al Legislativo, estaba bien que hubiera un contrapeso defendiendo a las minorías. Pero se produjo una deformación de esta objeción contramayoritaria y el Poder Judicial no defiende a las minorías vulnerables sino a las minorías privilegiadas.

Perfil: Parece que cunado algo funciona tan mal durante tanto tiempo se genera terreno fértil para la aparición de figuras disruptivas por izquierda, como en el caso de Castillo, o por derecha, como en el caso de Milei.

Croxatto: Sí. Y es algo que tenemos que observar con atención. Así como Malamud, Durán Barba también está empezando a prestar atención a lo que pasa en Perú. Se dan cuenta que algo no funciona. Zaffaroni cree que el sistema presidencialista no ayuda a resolver la crisis de legitimidad política y dice que un sistema parlamentario puede ser más eficaz.

Yo creo que es cierto que cuando algo funciona mal hace tanto tiempo buscamos un atajo. El antigarantismo es un atajo, lo de Bukele es un atajo, la dictadura es un atajo. ¿Por qué? Porque es pensar que con más violencia vas a resolver los conflictos y las desigualdades sociales, pero va a suceder lo contrario y vas a agravar los conflictos que ya existen