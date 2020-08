Horacio Rodríguez Larreta: "Trabajo para que Juntos por el Cambio vuelva al gobierno"

Con la interna de Juntos por el Cambio al rojo vivo, Horacio Rodríguez Larreta blanqueó que prepara su "proyecto nacional" para "ganar" las elecciones legislativas del año próximo y las generales de 2023. El jefe de gobierno porteño, que nunca ocultó su aspiración presidencial, sostuvo que trabaja "para que Juntos por el Cambio vuelva al gobierno" y confirmó su alianza con María Eugenia Vidal: "Somos lo mismo", dijo sobre la exgobernadora bonaerense.

Rodríguez Larreta participó este jueves 20 de agosto de una charla virtual con integrantes de la Mesa Política de Juntos por el Cambio en el partido bonaerense de La Matanza, encabezada por el exministro de Educación (y excandidato a intendente del distrito) Alejandro Finocchiaro. En diálogo con los militantes, enfatizó: "Yo estoy para jugar, estoy para ayudar, para transmitir la experiencia de la Ciudad a la Provincia. Estoy para un proyecto nacional".

"Trabajo para que Juntos por el Cambio vuelva al gobierno. A partir de eso, la gente decidirá. Tengo vocación, desde hace años, pero lo importante es que volvamos, no que yo llegue. Y es ahora. Es importante hacer una buena elección el año que viene, no hay que esperar hasta el 23", analizó el jefe comunal porteño. Además, prometió que tiene "un proyecto para ganar", y arengó a los militantes por zoom: "Tenemos que ganar en La Matanza, no alcanza con hacer una buena elección. Es esencial el trabajo en la calle, estar con la gente todos los días".

Interna PRO

Las declaraciones de Larreta traerán repercusiones en Juntos por el Cambio, en particular en el PRO que se dividió en los últimos meses tras la salida de la Casa Rosada. El partido amarillo se debate entre el "ala política", encabezada por el propio jefe de Gobierno porteño, que prioriza la colaboración con el Ejecutivo nacional en la lucha contra el coronavirus; y el "ala dura" que representa, entre otros, Patricia Bullrich, quien busca polarizar con el Frente de Todos y rechaza todas las iniciativas oficiales.

La convocatoria a la marcha del 17A en pleno pico de casos de COVID-19 y el viaje del expresidente Mauricio Macri a Europa fueron algunos de los temas que generaron rispideces en las últimas semanas. El lanzamiento de Rodríguez Larreta se enmarca en el punto bajo de la relación con Macri, que respalda a Bullrich y elogia las protestas callejeras aunque no esté claro que busque competir electoralmente en los próximos años.

En ese contexto, el intendente porteño destacó su relación con María Eugenia Vidal, que hoy tampoco mantiene un buen vínculo con el expresidente tras la derrota electoral. "No somos socios, porque las sociedades pueden romperse y nuestra relación no. María Eugenia y yo somos lo mismo", dijo Larreta sobre la exgobernadora.

El punto en el que sí coincide con el resto del frente opositor es el rechazo a la reforma judicial que impulsa Alberto Fernández: "Ahora vemos que se pretende hacer una reforma apresurada de la Justicia, modificar la Corte", reprochó

Críticas al kirchnerismo

Luego de varias semanas de recibir críticas de los gobiernos de Fernández y del bonaerense Axel Kicillof, el jefe de Gobierno porteño cuestionó el manejo del distrito al que fue convocado, hoy en manos de Verónica Magario: dijo que es "éticamente insoportable" la "desigualdad" que existe en La Matanza.

"Hace 100 años que no se puede en el país, siempre se pelean unos con otros. Trabajo en función de eso. Poner al Estado en función de la gente. No puede ser que haya gente que viva como algunas personas lo hacen en La Matanza, la desigualdad es éticamente insoportable", resaltó el mandatario porteño.

"La única manera de que Argentina salga adelante es terminar con las antinomias y poder tener un consenso más amplio", concluyó Larreta.

FF