Charlize Theron recordó cuando su madre le disparó a su padre en defensa propia al hablar sobre su militancia

La reconocida actriz Charlize Theron reflexionó esta semana sobre su militancia social y cómo se relaciona con los traumas de su infancia, con especial enfoque en la violencia de género. La estrella de Hollywood sudafricana es una sobreviviente de un intento de femicidio ocurrido en su propio seno familiar, por lo que admitió que “es una correlación sencilla de establecer”, aunque advirtió que la problemática está presente en todo el mundo.

Aunque durante más de dos décadas la ganadora del Oscar ha sido una de las actrices y productoras más exitosas de Hollywood, su corazón pertenece aún a su país de origen, Sudáfrica. Por ello, en el 2007 creó la fundación Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), con el objetivo de “seguir siendo parte de mi país de una manera proactiva” y, entre las primeras iniciativas, estuvo el envío de clínicas de salud móviles que ofrecían programas de prevención del VIH a los jóvenes, uno de los primeros traumas en la vida de la actriz.

“Tenía alrededor de 10 años y la gente a mi alrededor estaba muriendo y asustada”, recordó en una entrevista con Town and Country. “Ahora sabemos que se trataba del VIH y el SIDA, pero entonces no mucha gente tenía esa información. Me dejó una impresión que ha sido difícil de superar”, dijo la modelo nacida en 1975. "Es una montaña bastante alta para contemplar y la sombra es bastante oscura", dijo Theron. "Pero si no sos lo suficientemente valiente como para ir allí con personas que puedan guiarte y ser realmente quienes tengan la solución, el cambio simplemente no sucede", añadió.

16 años después, la CTAOP ha ayudado a financiar a 33 organizaciones comunitarias en países del sur de África, incluidos Ruanda, Zambia, Zimbabue y la República Democrática del Congo. Sin embargo, el enfoque fue ampliándose y ya aborda temáticas educativas, de acceso a vacunas y lucha contra la violencia de género y hacia la comunidad LGBT+. "Hay muchos sistemas y procesos de pensamiento antiguos sobre cómo deberían ser las cosas que son muy difíciles de cambiar", afirmó Theron, sobre un trabajo comunitario que a menudo enfrenta amenazas de muerte para sus militantes.

Al referirse a la violencia de género, Charlize Theron aseguró que durante el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus los compañeros del programa informaron que las denuncias estaban aumentando drásticamente. "Se pedía a la gente que se quedara en casa con sus abusadores", recordó Theron y denunció: "Hubo un femicidio en Sudáfrica y nadie hablaba realmente de ello".

El equipo de CTAOP se movilizó y lanzó la iniciativa #TogetherForHer para combatir la violencia de género en África y en todo el mundo. La organización, y Theron personalmente, rápidamente consiguieron medio millón de dólares para la causa y consiguieron a celebridades de Hollywood como Margot Robbie, Viola Davis y Salma Hayek para apoyar la iniciativa. Robbie, protagonista en el 2023 del éxito histórico “Barbie”, relató que Theron “está tan apasionadamente dedicada a CTAOP” que “está muy claro cuánto se preocupa por Sudáfrica, por retribuir al país e invertir en la salud y la seguridad de la próxima generación”.

Charlize Theron sobrevivió a un intento de femicidio

Cuando tenía 16 años, en 1991, la propia Theron fue víctima de violencia de género. En la granja de su familia en Benoni, al noreste de Sudáfrica, su padre, borracho, la amenazó a ella y a su madre con un arma. En una entrevista previa detalló: “Nos decía que iba a entrar y que nos iba a matar a los dos”. “Entonces, al no poder entrar, dio tres pasos hacia atrás y disparó tres veces contra la puerta. Ninguna de las balas nos alcanzó, lo cual es simplemente un milagro”.

En defensa propia, la madre de Theron, Gerda Maritz, “logró recuperar el arma y le disparó”, matándolo frente a su hija adolescente. “Este tipo de violencia que ocurre dentro de una familia, es algo difícil de charlar, pero creo que al decir lo que me pasó les hago saber a otros que no están solos, y que lo más importante de todo esto es entender la gravedad de las adicciones”, analizó recientemente la actriz, quien reconoció que “vivir con un adicto es algo que te queda incrustado en el cuerpo por el resto de tu vida”.

Ese mismo año, Theron fue contratada como modelo en Europa y luego se mudó a Estados Unidos para continuar sus estudios como bailarina. En 1994 viajó a Los Ángeles y un año más tarde ya estaba filmando películas. La hoy mítica estrella de Hollywood fue consultada sobre el evento traumático en su adolescencia y si esa experiencia impulsó su activismo contra la violencia de género: “Yo diría esto: es una correlación sencilla de establecer, pero creo que es mucho más complicado que tener sólo una noche de trauma en tu vida”, analizó.

“Con o sin eso, la violencia de género está muy presente en Sudáfrica y en todo el mundo. Es difícil no ser consciente de estas cosas simplemente por ser mujer”, explicó la actriz de “Monster”, “Mad Max” y “El abogado del diablo”, quien detalló que su mayor trauma formativo “fue crecer en un país bajo el apartheid y que llegara el SIDA. Esas cosas realmente me marcaron, te diría que más todavía que esa noche de mi vida”.

