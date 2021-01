Para Fernández Meijide, "en Formosa la Justicia está sometida"

La visita del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, a la provincia de Formosa tras varias denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos no pasó desapercibida. Es por esto que el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Jorge Gónzalez, disparó contra los medios y la oposición.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Graciela Fernández Meijide, reconocida activista por los derechos humanos, quien habló sobre las violaciones a los derechos humanos en Formosa, los dichos del ministro Jorge Gónzalez y criticó los dichos del senador José Mayans.

“Pietragalla fue porque lo mandó el presidente, esto quiere decir que los testimonios eran suficientemente fuertes y demasiado evidentes como para negarlos”, aseguró Fernández Meijide, quien luego completó: “Al centro de aislamiento más grande lo vaciaron antes de que llegara el secretario de DDHH”.

“Cuando se le preguntó a Gónzalez porque no pueden estar los formoseños aislados en sus casas, el ministro disparó que la idiosincrasia de los formoseños no lo permite. Gónzalez es un discriminador”, afirmó la referente de los derechos humanos con respecto a las declaraciones del ministro formoseño. Asimismo, la política afirmó que Gónzalez “reconoce errores en el manejo de la pandemia pero no dice cuáles fueron”.

"Los testimonios de violaciones a los derechos humanos fueron demasiado evidentes como para negarlos", dijo Fernández Meijide

“Nuestro comunicado no tiene ningún tipo de intencionalidad política, o hay violaciones a los derechos humanos o no las hay, no hay punto medio”, afirmó la ex diputada y senadora nacional. Luego, Fernández Meijide repudió los dichos del senador Mayans y aseguró que “en Formosa la justicia está sometida”.