El analista político Carlos Fara destacó cómo se modificó el escenario político en diversos distritos. "Quedó demostrado que las fotos provinciales no eran las fotos nacionales". Además, se refirió a la buena elección del oficialismo en la Provincia. "Kicillof salvó la ropa, sacó un pasaje que le permite sobrevivir", destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

En una columna tuya en Perfil hablabas de “la angustia de la sociedad”. ¿Se cumplió tu pronóstico?

Totalmente. La duda era si esa angustia se trasladaba a un voto status quo y, por lo menos hasta ayer, sí. El voto a Milei no fue sólo un castigo al Gobierno sino una advertencia a JxC.

Toda la dirigencia política fue cuestionada: perdió Posse en San Isidro, los K en Santa Cruz, Massa y la derrota de Malena Galmarini en Tigre, por ejemplo. Todo esto, además del fastidio con lo económico, es una especie de reseteo del sistema.

Macri adujo en su discurso que “sumando lo que sacó Milei con lo que sacamos nosotros, son una enorme mayoría de argentinos que plantean un cambio profundo que no existió desde hace décadas”.

¿Cuál debería ser la estrategia de una candidata como Bullrich a partir de ahora, se irá al centro para asegurar, por ejemplo, la parte más moderada y el peronismo de Córdoba? ¿O le conviene seguir por la línea que planteó Macri, de apuntar al sector más duro? ¿Cómo se compite en primera vuelta con quien luego se deberá competir en segunda?

Es un buen punto porque ahí todo el tiempo hubo una lectura respecto de cómo había que posicionarse en la primaria, para ganarla, y después cómo asegurarse en la general. El tema es que si este resultado se llega a repetir en octubre, el escenario es otro: no es lo mismo competir contra Sergio Massa y un Gobierno desgastado que contra la figurita nueva.

Parte del problema es que leyeron toda la campaña pensando que era una sociedad pidiendo reformas liberales, y que eso implicaba una especie de vaso conductor entre lo que estaba juntando Milei y lo que recolectaba Bullrich.

Y eso en la evidencia empírica nunca sucedió, ya que el electorado de Milei está tan cansado del Gobierno como de Juntos por el Cambio. Había un poco más de fastidio con Larreta que con Bullrich, pero de todas maneras el votante de Milei no estaba tan dispuesto a votarla a ella. Podía ser el voto útil y no se produjo.

Milei capta todo un electorado que quizá en algún momento eligió a Cristina, Alberto o a Macri, pero que es un voto desideologizado y despolitizado. Hay que tener en cuenta la buena elección de Milei en muchos barrios populares, convirtiéndose en una competencia con el propio peronismo.

La gran pregunta es si Bullrich genera expectativa de futuro mejor comparado con lo que hasta acá hizo el líder de La Libertad Avanza.

Alejandro Gomel (AG): En la previa se habló mucho del ausentismo. ¿Qué lectura hacés de este 69% que fue a votar, además del 5% de voto en blanco y anulado? ¿Fue buena, finalmente, la presencialidad?

Teniendo en cuenta el nivel de complicación que daba el escenario, por lo menos fue ese 69% sabiendo que no había una real sanción. Vale decir que en la general siempre fue a votar más gente que en las primarias y que, tanto en 2015 y en 2019, la fotografía varió un poco.

Entonces, esto deja abierto el escenario. De todas maneras, la gente que se queda en la casa es más proclive a votar a JxC que a otras opciones, pero ahora está Milei, así que habrá que ver.

¿Es correcto decir que sólo un punto de diferencia entre la alianza comandada por Massa y la de JxC es un golpe mayor para la liderada por Bullrich que para UxP?

Sí, porque Unión por la Patria sabía que iba a perder a partir de todos los problemas económicos y el balance negativo de la gestión, pero no se sabía por cuánto. Todos suponíamos que iba a sacar entre 28 puntos, que no era tan bueno, y 30, que era bastante ideal. Sacó 27.

El que estaba obligado a ganar era JxC, que se esperaba que coseche alrededor de 33% y sacó 5 puntos menos. Además perdió en lugares donde no debería haber pasado, como Córdoba, Mendoza y Santa Fe.

Es que el exceso de pelea en Juntos deterioró la marca, ya que para pelea pública existía el kirchnerismo. Por lo cual, para ese 30% de Milei no son algo tan distinto. Y ahora la alianza de Bullrich se ve obligada a remar mucho para la elección de octubre.

¿Unión por las Patria, pese a salir tercero, fue ganador a partir de la victoria de Axel Kicillof en la Provincia?

Kicillof salvó la ropa, sacó un pasaje que le permite sobrevivir. Los votos que sacó Massa y los que cosechó el gobernador bonaerense son básicamente los mismos, sólo que como hubo muchos votos en blanco para la categoría de gobernador, allí estuvo la diferencia en Buenos Aires.

Hoy a Kicillof lo favorece la fragmentación, pero en 2015 ya tuvimos a la gente que no fue a votar en esas primarias y volcó la balanza en favor de JxC. Además, aparece Milei para romper los parámetros preexistentes.

Si el actual oficialismo nacional lograse construir algo parecido a la unión contra Marine Le Pen en Francia, es decir, plantear que Bullrich y JxC son Macri y que este es Milei, siendo exactamente lo mismo, ¿podrían recrearse condiciones en la cual impensados que nunca lo hicieron, vayan a votar por un candidato peronista , absorbiendo a las palomas de JxC, a los socialistas de Santa fe, al peronismo blanco cordobés, etc.?

Es algo razonable lo que estás planteando, que sería la coalición contra el espanto. De todas maneras, los 27 puntos del Gobierno son de ellos, no se van a ninguna parte.

Habría que ver cómo alguien como Bullrich hace para seducir a varios más, de manera que no sólo salga primera en octubre sino que tenga la alternativa para ganar esas generales. No veo cómo Patricia Bullrich pueda ganar en primera vuelta, la verdad.

Faltan dos meses, pero en Argentina son como dos siglos. Si ahora tuvieras que arriesgar quien tiene posibilidades de pasar al balotaje, ¿se puede decir que sería parecido a la cantidad de votos que tuvieron cada uno en las PASO y que, finalmente, tienen tantas posibilidades de estar en el balotaje tanto el que salió primero, como el segundo y el tercero?

Hay dos detalles. Cuando vamos a las generales hay una especie de tanque de reserva de votos, que habitualmente se inclinan por Juntos. Pasó en 2015, 2017 y 2019. Y eso le da más garantías para mejorar la elección, pero no necesariamente para evitar el balotaje.

También está el factor de que el gran ganador es Milei, y eso puede generar entusiasmo en mucha gente que quizá pensaba que no tenía sentido votarlo porque no iba a llegar. Entonces, ahí se presenta un interrogante.

Y otro detalle importante es la cantidad de personas que denunciaron que llegaron a la mesa y no había boleta de Milei (ya sea por falta de reposición o porque se lo robaron), y terminó votando en blanco. Consecuentemente, puede haber varios votos ocultos a Milei que no estuvieron en los cómputos.

Desde ese punto de vista, el escenario en la general se puede modificar respecto a las PASO, pero también es cierto que las reglas se están reescribiendo constantemente. Hay que ser cautelosos.

¿O sea que el escenario más probable que ves es el de Milei con Bullrich?

Eso suena mucho más probable. Este Milei "chupando votos" de barrios populares que eran del peronismo es un parteaguas en la historia.

Claudio Mardones (CM): Dentro del escenario que dejaron las PASO está el dato de Córdoba, donde se esperaba que fuera la pieza que pudiera desequilibrar el duelo entre Bullrich y Larreta, pero el gobernador saliente Juan Schiaretti fue el primero en reconocer la victoria de Milei.

Además, allí Juntos por el Cambio cayó por una diferencia de 3 puntos. ¿Cómo evalúa este resultado en esa provincia? ¿Cómo impacta en JxC a partir de que, por fuera de los resultados, los de Córdoba sorprendió mucho, incluso a Schiaretti?

Totalmente. Juntos pensaba que tenía un tanque de reserva, pero no funcionó porque se agregaron dos elementos nuevos. Uno era Juan Schiaretti, que era el local, lo cual abrió el debate de si sumarlo o no a Juntos por el Cambio, ya que ahora tiene 4 puntos nacionales que se tornaron clave.

Por otra lado, en Córdoba todos suponían que Milei no iba a hacer una buena elección porque ya estaba Juntos como marca registrada. Por eso se está viendo que ni en Córdoba, ni en Mendoza ni en Santa Fe, la alianza opositora no pudo expresar una expectativa positiva, teniendo en cuenta que son distritos que le son favorables sociológicamente.

En Mendoza estará la elección para gobernador y habrá un escenario abierto, porque la gente de La Libertad Avanza está con Omar De Marchi. Si yo fuera Bullrich que ganó, me hubiera ido muy preocupado a dormir.

CM: El 10 de septiembre también están las generales en Santa Fe y allí se impuso un radical como Maxi Pullaro. Antes la pregunta era si había una agenda común entre la plataforma de Pullaro y las posibilidades de Bullrich, pero ahora hay otra situación, ¿no?

Es una situación un poco más clara porque Milei no tiene candidato a gobernador allí. Y, además, quedó demostrado que las fotos provinciales no eran las fotos nacionales. Pullaro no pudo hacer que Larreta ganará las primarias en Santa Fe, sin embargo Milei no tenía nada allí y se llevó puesta la provincia ayer.

Cuando volvamos a los escenarios provinciales vamos a empezar a encontrar estas situaciones que no se condicen. Al igual que los malos candidatos de Milei en las provincias podían proyectarse y, evidentemente, no pasó.

