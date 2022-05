Coincidencias entre Nicolás Massot (JxC) y Edgardo Kueider (FdT): "Hoy tenemos la necesidad de ponernos de acuerdo"

El director del Banco Ciudad y concejal de Tigre, Nicolás Massot, y el senador de Entre Ríos, Edgardo Kueider, dialogaron con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Allí marcaron la intención de generar acuerdos legislativos, más allá de las diferencias entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. También se refirieron al crecimiento de Javier Milei.

Massot: "Tenemos un debate para dar con Milei y muchos gobernadores"

¿Por qué estás con la idea de acercar a Javier Milei a Juntos por el Cambio?

No es que esté fomentando la idea de que esté Javier Milei, pero conozco mucha gente a la que respeto, le tengo afecto y me encantaría representar, que es votante de Milei. No se trata de la personas, sino de ampliar la base de representación. Mi discusión es que los seguidores de Milei creen que el fracaso de Cambiemos fue un problema de plataforma ideológica y para mi fue de implementación. Fuera de gritar fuerte y las descalificaciones, lo cierto es que muchas medidas han sido tomadas por Cambiemos. Y cuando escucho que el radicalismo está alejado de sus ideas me parece disparatado. Tenemos un debate para dar con Milei y muchos gobernadores que mostraron coincidencias con nosotros. El tema es si la discusión va a ser electoral o después en la construcción. Pero tiene que venir esa amplitud.

La cúpula del PRO "alineó el discurso" y presentó a su nuevo gurú: Guillermo Raffo

¿Cómo se pueden establecer puentes de entendimiento?

Cuando uno habla de grieta se generan preconceptos equivocados. No hay que superar las diferencias políticas porque son la base y hay que reconocerlas. Ahí es donde se percibe el sujeto de la política, que siempre es el otro, para representar y construir y se esta olvidando. Es fácil y natural construir acuerdos con personas de otros espacios políticos, sin eliminar diferencias. Es lo más importante de nuestro sistema republicano para formar mayorías, pero acá hay una gran cuota que depende de la irrupción de liderazgos.

¿Temés que el discurso de odio de Milei genere una complicación para Juntos por el Cambio?

La forma de representación política está mutando y el descreimiento de la sociedad en la clase política hace que la representación no sea una delegación de poder hacia el dirigente. Hoy parece ser más un reflejo. No creo que Milei sea peligroso como plantea Sarlo. Imaginarnos una presidencia de Milei sería más débil que la que tuvo Macri en el 2015, porque sus propuestas requieren reformas nada fáciles. Lo peligroso puede ser su estilo de desprestigiar a la política. Hay muchas cosas que dice y son parte de nuestra plataforma política, pero la sociedad no estaba preparada como hoy y no acompañó el sacrificio. Hoy entiende que no hay magia para llenar la heladera imprimiendo billetes. Hay que dejar de hablar de Milei y de los políticos en general.

López Murphy se diferenció de la interna de JxC y respaldó a Milei: "Nunca me manejo con la descalificación ajena"

Kueider: "Tenemos que eliminar la grieta que se puso de moda"

¿Cuál es su idea de construcción?

Con un grupo de senadores conformamos una peña política de las provincias, que tiene como objetivo acercarnos a todo el país, para salir de la agenda porteña. Estamos yendo a las provincias para convertirlo en una agenda legislativa. No se están discutiendo este tipo de temas y qué mejor que hacerlo en cada provincia, con sus requerimientos. Falta que se activen las comisiones para llevar los temas al recinto.

¿Cómo se podría terminar la grieta?

En la práctica no se da tanto, pero tenemos que eliminar la grieta que se puso de moda. Tiene que ver con mirar la Argentina que queremos para el futuro y tenemos que tener la capacidad de planificar y ponernos de acuerdo. La gente espera que sea previsible y no tuvimos la capacidad de hacerlo. Nos enredamos en las peleas y en echar culpas, pero la sociedad ve que la política no le da respuestas y así surge una figura como Milei. El rechazo no tiene color político y lo capitaliza Javier Milei, que sabe el papel que tiene que hacer y le da resultados.

Si no hay acuerdo entre los sectores moderados, la oposición puede terminar juntándose con los libertarios. ¿Sería mejor que los sectores de centro se pongan de acuerdo para evitar esto?

A Milei lo veo como una reacción a la falta de éxito en la política, habiendo transcurrido el gobierno de Macri y ahora el de Alberto Fernández. A Mauricio no le fue bien, porque por algo perdió las elecciones, y actualmente tampoco se están dando los resultados y la sociedad está resignada. Milei va a crecer si fracasa la política, pero si nos fortalecemos va a desaparecer. Para eso tenemos que sentarnos a discutir qué queremos para el país y acordar en el Congreso los temas de interés. Hasta ahora no lo escuché a Javier Milei con claridad decir un plan de gobierno, solo cuestiones sueltas e inconexas. De cada 10 votantes, 7 irían a Juntos por el Cambio si no estuviese Milei. Por eso es coherente que lo quieran sumar.

JL PAR