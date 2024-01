El analista Eduardo Jacobs resaltó el estado de las las responsabilidades parlamentarias: "El Congreso está desprendido de las cuestiones que a la gente le interesan". Por otro lado, explicó la búsqueda de los abruptas medidas de Javier Milei. "Quiere que haya una caída rápida, más profunda que la que viene ocurriendo, pero para que haya, a su vez, una salida más rápida", reflexionó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Jacobs es analista político, economista, magíster en Filosofía de la Economía de Cambridge. Este fin de semana, Eduardo Jacobs publicó una columna en la web.de Perfil en la que se pregunta quién apoya al gobierno de Javier Milei y en donde repasa los aliados circunstanciales que tiene el presidente en sus primeros pasos por la gestión.

¿Quién apoya al gobierno de Javier Milei?

El PRO se está dividiendo de lo que representó tradicionalmente con el macrismo: algunos piensan que si a Milei le va bien, Juntos por el Cambio se convertirá en la UCEDE de Menem. Pero si le va mal, arrastrará a JxC. Entonces, afirman que habría que crear una alternativa diferente a las coaliciones preexistentes. En ese sentido, ¿quiénes creés que van a apoyar y quiénes no a Milei? ¿Cómo se puede proyectar una línea hacia adelante en función de lo que fue este mes de gestión?

Estos grupos que se van armando para ganar una identidad y un espacio, están aprovechando el momento de crisis. Saben que el Presidente llega sin un respaldo institucional, sólo con el apoyo de los votos y, a partir de ahí, quiere llevar adelante un programa de estabilización. Pero este plan requiere poderes especiales para aumentar impuestos o avanzar con privatizaciones. Entonces, estos sectores van a dudar en dárselos.

El tema no es si Milei tiene éxito, porque en ese caso todos van a poder crecer. Pero la probabilidad más grande es que a Milei le vaya mal y que vayamos a una hiper para que buena parte de lo construido termine volando en pedazos, figurativamente. Es probable que entremos en una crisis más profunda que las recurrentes hiper que tuvimos. Están jugando con fuego en el Congreso. Estaría bueno que ese sector salga a decir qué es lo que quieren hacer y cómo le sugieren a Milei llevar a cabo. Por ejemplo, si quieren darle poderes especiales, que lo aclaren y digan por cuánto tiempo, pero siempre apuntalando las reformas que se están planteando, sino volveremos para atrás.

Agost Carreño: "Si a Milei le va bien, el PRO se va a convertir en la UCEDE de Menem"

¿El detonador del gobierno de Milei puede ser la conflictividad social?

¿Puede fracasar Milei sin hiper? ¿O le puede ir mal a partir de una conflictividad social grande?

Nunca hubo una conflictividad social que genere violencia, lo del 2001 fue un golpe blando. No en vano Milei afirmó que Sandra Pettovello era la única billetera abierta, no va a haber movimiento social pero puede haber una batalla de Buenos Aires, es decir, conflictividad provocada por esa provincia buscando dar la última batalla del kirchnerismo con Kicillof a la cabeza.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires

Pero en el 2001 sí fue el conflicto social lo que determinó las cosas, incluyendo una marcha enorme hacia Plaza de Mayo y el estado de sitio decretado. Además de la muertes de personas. ¿Lo ves así?

No existió tal marcha y Miguel Bonasso cuenta bien de qué se trataron las muertes de las personas en la Plaza.

Yo estuve esa noche y fue un milagro que no hayan incendiado el Congreso, como en la época previa a Hitler…

No fue espontáneo, hubo una preparación de meses. De hecho, Buenos Aires estaba estudiando 6 meses antes la Ley de acefalía e interrumpieron la liquidación de los planes Trabajar una semana antes. Es más, yo trabajaba en la municipalidad de Moreno en ese momento y recuerdo cuando se tiró para atrás la marcha en nuestro municipio porque no había clima para nada. El argumento era tratar de sacar la gente del barrio porque se había dado carta blanca. En muchos municipios miraban para otro lado al respecto de la Policía Bonaerense y donde no lo hicieron, no hubo saqueos a las grandes superficies. Se levantó la vigilancia, se dijo “hagan lo que quieran”. El problema no viene por la conflictividad social, pero tengamos en cuenta que el Congreso no asume las urgencias, como con la ley de Alquileres que hizo pedazos a un montón de personas, inquilinos y propietarios.

El Congreso está desprendido de las cuestiones que a la gente le interesa, hay un "toma y daca" de todo tipo. El término de “coimero” que usó Milei lo hizo pensando en que todo es una negociación.

Primer mes de gobierno libertario

¿Vos creés que, como dice Carl Schmitt, el parlamentarismo es negativo y que tendría que haber un decisionismo del Ejecutivo?

No creo que el parlamentarismo sea negativo. Esto es interesante para ponerlo en vidriera a los legisladores, incluso el kirchnerismo que se está ridiculizando y obstruyendo en todas las mesas de comisiones. Saben que van a votar todo en contra, pero quedan ante la sociedad como que no tienen ninguna propuesta. Habrá que ver si puede nacer otro parlamentarismo para que a Milei le vaya bien, esa es la clave. Si la política no resuelve la forma de apoyarlo y de consensuar algo razonable, estamos condenados.

Los efectos económicos en la gente a partir del ajuste

Si le aprueban el DNU y la ley ómnibus, pero después la sociedad se empobrece a razón de 25% en seis meses, ¿por qué no habría reacción contraria?

No creo que los sectores populares tengan un empobrecimiento de 25% porque la gente que está con Pettovello están mirando cómo generar los bonos suficientes y un buen esquema jubilatorio. Por eso no quieren ir a la discusión del régimen jubilatorio hoy, porque es tan poco predecible cómo van a estar las finanzas públicas para alcanzar el déficit cero, que no pueden jugarse por una fórmula concreta.

Pero van a perder todas las personas que tienen ingresos fijos, como los jubilados, los asalariados, etc. ¿O no lo ves así?

Nadie tiene ingresos fijos hoy. Los jubilados vienen cayendo, y según tu hipótesis caerán 20% en tres meses, justamente el desafío del Gobierno es que eso no ocurra. Y que les den bonos, por supuesto. En cuanto a los asalariados, deberán arreglar con las paritarias, mientras que los cuentapropistas dependerán de los arreglos que hagan con su clientes.

Hugo “Cachorro” Godoy: “En menos de un mes hemos superado el 50% de pobres en la Argentina”

¿De acá a abril las personas que cobran un sueldo no van a perder respecto a la inflación?

Sí van a perder, como lo vienen haciendo.

Pero una cosa es perder 5% por año y otra son estas estimaciones.

No fue 5%, eso fue la caída del PBI.

Las personas del sector privado registrado del año 2016 a hoy perdieron 17%, mientras que las personas de salario público registrado perdieron un punto más, nada de diferencia. El sector privado no registrado perdió 23% desde 2016 y el sector que no está registrado perdió el 44% desde ese mismo año. Se ve una cumbre que llega en el 2017 y empieza a caer sistemáticamente a partir de las devaluaciones de Macri y continúa cayendo, en el caso de los no registrados, durante el gobierno de Alberto Fernández. Los registrados durante el gobierno de Fernández no cayeron. Entonces, una cosa es que venga cayendo desde el año 2012, a lo largo de los últimos 10 años, de manera sistemática, con picos, pero de manera sistemática, y otra cosa es que tengamos una caída toda junta, como fue, por ejemplo, a comienzos de 2002. A eso me refería. ¿Vos no le asignás posibilidades a que se produzca eso?

Las probabilidades de que pase cualquier cosa son enormes porque estamos en una situación muy frágil. Hay una acumulación de caída pero no le agregás el ingrediente de cómo se deterioró el Estado en la provisión de los servicios que tiene la gente.

Evolución del salario real desde el 2015

Por lo tanto, decís que cayó 17% pero se quedó sin hospital, la escuela tiene menos días de clases, por ejemplo. Hay todo un proceso de empobrecimiento general, que se agrega a las cifras que mencionaste.

Por consiguiente, lo que pretende Milei con este ajuste es que haya una caída rápida, más profunda que la que viene ocurriendo, pero para que haya, a su vez, una salida más rápida. La alternativa era seguir con la lenta muerte que implica ir cayendo 5% anual, pero desde el punto de vista macroeconómico ya era imposible.

¿O sea que es preferible que haya una caída rápida y toda junta para que después haya crecimiento (la famosa V) en lugar de que vaya cayendo de a poquito (la conocida U)? ¿Pero la gente lo podrá sobrevivir?

Más que una U es una L, es decir, ya no tenés los stop and go que tenías en los otros casos, donde generabas algún pequeño ajuste, caían los salarios, y después lo recuperabas de a poco usando licuación inflacionaria del déficit.

Todos los pagos de deuda de Argentina en 2024: cuánto representa el Fondo Monetario Internacional

Ahora la situación es letal, tenés los ojos de todo el mundo y sin un dólar. Hoy hay que recuperar el tema cambiario y recomponer tus reservas para poder integrarte al mundo, mínimamente.

Una cosa es partir, como el gobierno de Fernández, con reservas positivas y con déficit cero, y otra cosa es recibir lo que recibió Milei, es una tragedia. Ahora, si se corre riesgo de algún conflicto social ese es el menor de los riesgos, porque la gente sabe que estamos en una situación horrible. Pero eso depende también de la política. Si la política no acompaña, no hay V, hay L, y la L implica que no levanta esto con hiper o sin hiper.

