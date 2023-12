En el Congreso aguardan la convocatoria a extraordinarias para esta semana

Según informó el periodista Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), se podría conocer mañana o el miércoles el decreto que finalmente convoca a extraordinarias.

Esto sucede en un momento donde no hay presupuesto 2024 y en donde hay una gran discusión porque este Congreso, antes de entrar en receso, había avanzado en un cambio en el mínimo imponible del Impuesto a las Ganancias, situación que el gobierno de Javier Milei quiere revertir, aunque cuando el actual presidente fue diputado votó ese cambio impulsado por el entonces ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.

Ahí hay una discusión de compensaciones. Parte de esa discusión posiblemente se transforme en una negociación mañana, cuando Milei reciba a los gobernadores. Se espera que sea a las 12 de este martes. Encuentro que será extenso, especialmente en materia fiscal, porque algunos consideran que, teniendo en cuenta este cambio en Ganancias, crece la necesidad de los gobernadores de generar propuestas para rediscutir algunos aspectos de la coparticipación y buscar una compensación.

Si no hay cambios con respecto al impuesto a las Ganancias (que posiblemente no haya porque el correteo está al rojo vivo, precisamente para obtener las mayorías que les permitan avanzar, más que nada que le permita al actual oficialismo arrancar el periodo de extraordinaria sin una derrota legislativa), la búsqueda pasa por ahí, por eso incluso algunos dicen "por fuera de la discusión más áspera de carácter fiscal, hay que explorar otros aspectos", y ahí es donde surge también un deja vu con respecto a la gestión de Mauricio Macri.

Empieza a emerger también una reforma electoral, una exploración para poder sumar los votos, para hacer cambios en el sistema PASO, porque en la historia reciente hubo intentos de distintos gobernadores del panperonismo por derogar directamente las PASO, otros por quitarles la obligatoriedad y algunos que se aferran directamente al tema del costo del sistema electoral. Otros, por supuesto, consideran que esa no es una discusión porque se trata de una herramienta de la democracia y que eso implica una serie de costos que aportan.

Esa discusión está en el menú. Hay que ver si finalmente, cuando Milei autorice la publicación del decreto que están preparando para convocar extraordinarias, no vendrá solamente la convocatoria sino el temario y eso abre otra negociación. En la negociación fiscal se esperan cambios en Ganancias con una trabajosa negociación que podría implicar también cambios en la coparticipación del impuesto a los bienes personales y a eso se suma otro tema, las retenciones.

La nueva administración ya anticipó que esperan aumentar tanto la retención para el trigo como el maíz, y eso impacta directamente las economías regionales. Dos discusiones, junto con la de los impuestos, que indefectiblemente no pueden implicar cambios por decreto y además tienen que entrar por la Cámara de Diputados porque es Cámara originaria.

¿Qué va a pasar con los aspectos vinculados a la reforma del Estado? Algunos aventuran que podría ingresar por el Senado, donde después de la demostración de fuerza de la semana pasada todo parece indicar que habría un camino más allanado para poder iniciar el trámite, sería a partir del 1° de enero, salvo algunos gestos que podrían consumarse esta semana y la que viene.

En Diputados también la geografía está en movimiento. Hubo otra negociación en donde el panperonismo finalmente, luego de haber elegido y aceptado la unción de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, tiene la posibilidad de definir y hacer valer su mayoría en las comisiones, y ahí empiezan los movimientos porque lo que fue la angosta avenida del medio en la Cámara Baja, se ha ensanchado y ahí empiezan las preguntas. Después de la demostración de fuerza en el Senado, de los 39 votos de esa mayoría circunstancial que se arroga Victoria Villarruel como una negociación propia, viene la pregunta sobre cómo funcionará eso en la Cámara de Diputados.

Hablamos de un bloque nuevo que es el que conduce Miguel Ángel Pichetto, Cambio Federal, que tiene nueve voluntades. Se esperaba que tratasen de llegar a los 50 escaños junto con radicales y la Coalición Cívica.

El viernes el radicalismo eligió nuevo presidente: el senador Martín Lousteau es el nuevo titular del Comité Nacional por los próximos dos años. Hay que ver cómo gravitará eso en la definición política del radicalismo de mantenerse como oposición. Algunos consideran que eso le da mucha más fuerza a ese número de 50 escaños entre Cambio Federal, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. Lo cierto es que desde la semana pasada hay nuevas negociaciones.

Cambio Federal posiblemente podría "interbloquear", porque podría liarse con Hacemos por Nuestro País, y ahí es donde no solamente está el schiarettismo, sino también está el ex ministro Florencio Randazzo. Un número mucho más chico que los 50, juntos podrían llegar a superar los 15. Otros creen que no, que directamente lo que está sucediendo es que se podría sumar el schiarettismo a los 50 que venían calculando la semana pasada y así ir sumando masa crítica, que podría entorpecer en algunos casos los planes de La Libertad Avanza para contar con el quórum y en otros casos posibilitarlo.

Desde la Cámara de Diputados sostiene que ha llegado el momento de posibilitar, de poder tener sumatorias para que el primer examen del actual oficialismo pueda contar con los votos necesarios, pero en una cuenta regresiva que posiblemente implique, cuando se conozcan los proyectos, que eso empiece a desgranarse.

Por fuera de la discusión del presupuesto, de Ganancias y de bienes personales, se acelera la discusión con respecto a un cambio jubilatorio, y hay que ver qué pasa con los gobernadores y el poroteo en las dos cámaras de Congreso.

