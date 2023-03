Fabián de Sousa habló por primera vez sobre el intento de expropiación de C5N y cuestionó a Federico Sturzenegger después de la información revelada en su columna publicada en Perfil el pasado domingo. "Cristina Kirchner es el verdadero accionista del pueblo", afirmó el referente del Grupo Indalo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Pediste que la Jueza Servini cite al ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. ¿Cómo creés que esta revelación se vincula por la denuncia presentada, en su momento, por Cristóbal López sobre una persecución jurídica, política y mediática por parte del gobierno de Macri?

Surge información que, para nosotros, es relevante a partir de su columna. Ya que pone en duda el concepto de poder definir la verdad de lo que pasó en 2015-2019 con nuestro grupo.

En base a eso, nuestro sector jurídico nos dio la posibilidad de presentar una nota en el ámbito judicial, donde se investiga si existió un procedimiento estructurado donde se persiguió a diferentes empresas del Grupo Indalo. A sus accionistas, en mi caso y el de mi socio Cristóbal López, que estuvimos presos dos años.

No con el método jurídico de la apropiación, que hubiera sido una discusión pública, sino con un conjunto de artilugios y construcción de la post verdad, donde se buscaba apropiarse ilegalmente de los activos de las diferentes compañías, incluido los medios de comunicación y C5N, y hacer un despojo de los mismo a favor de amigos de poder.

¿Es posible cerrar la grieta?

¿Todo el ataque a las distintas empresas petroleras y financieras tenía como objetivo debilitar las fuentes de financiamiento del verdadero objetivo que era callar a C5N?

En la nota de Sturzenegger hay tres criterios muy fuertes; el primero, en la reunión, que estaría bueno saber quiénes participaron, habla de la expropiación de C5N y del debilitamiento de las estructuras empresariales que ellos que podían financiar o sostener un modelo de país en la discusión pública.

Enloquecieron, ellos fueron por los activo de la compañía, pero de manera previa y queriendo lograr el objetivo, afectaron financieramente cada una de las actividades de los diferentes rubros del grupo a efectos de poder, no solo desfinanciar las actividades que desarrollaban cada una, sino si estos eran sostén o colaboradores de los medios de comunicación.

A nosotros nos intervinieron y nos quebraron Oil Combustibles, negocios de la compañía de construcción, el negocio de autopistas, donde teníamos la Au. Ezeiza-Cañuelas, el Banco Finansur y los activos.

La nota no habla solo de la expropiación, sino de la mecánica sobre la que se iba a poder desarrollar o afectar los intereses de quienes pensaban distinto, con el objetivo de que esa capacidad de pensamiento pueda ser eliminada.

Cómo funcionará el canje de deuda que cerraron el Gobierno y los bancos

Pasados los años, ¿vos o Cristóbal López se arrepienten de ingresar a los medios? Ya que terminó afectando los otros negocios que hicieron rentables.

Esa respuesta puedo hacerla personal.

Bajo ninguna circunstancia me arrepiento de haber opinado, gestionado, impulsado y comprometido gran parte de mi vida, tiempo y acciones para construir un grupo de medios donde podamos participar en la opinión publicada.

Allá en 2012, cuando parecía que esto era un favor a determinados funcionarios y donde se habló de un favor a Cristina, yo hice una presentación y dije que la discusión que nosotros veíamos era una cuestión de la capacidad de opinar o construir verdad en la opinión publicada.

Y hay dos criterios muy distintos, uno es la opinión pública, de la cual todos hablan, y otra es la opinión publicada que termina representando a la opinión pública.

Cristina Kirchner confirmó su reaparición pública para este viernes

Nosotros decíamos que había un espacio en el cual faltaba el correlato en la opinión publicada, y fue lo que hicimos.

En lo personal, no me arrepiento, sé que hemos pagado costos personales muy fuertes, familiares gigantes, empresariales y económicos inmensurables, pero me parece que uno como un ser social a veces tiene responsabilidades más allá de la renta personal.

La gestión del Frente de Todos

¿Cuál es tu perspectiva respecto de la presidencia de Alberto Fernández?

Es muy difícil. Primero, con Alberto tengo una relación de sentarnos a charlar y discutir, desde finales de 2015, cuestiones que se podían emerger en la Argentina o donde su opinión me ayudaba a atravesar las circunstancias que nos tocó vivir cuando caí preso.

Aparte del cariño, hay tres o cuatro cuestiones que fueron determinantes en su gestión.

La primera es la situación en la que encontró el país, económica y social, donde tuvo que tomar decisiones. Yo siempre decía que solo se podía salir adelante con un préstamo del fondo.

Victoria Donda: "¿Qué pasa si el presidente va a las PASO y pierde? Hay que pensar en la gente"

El carácter de la deuda del Fondo tuvo dos roles, primero poder asegurar el recupero en dólares de quienes vinieron a hacer un bicicleta financiera.

Y segundo, cambiar el carácter del acreedor, porque no es lo mismo que discutir con otros fondos, que con los diez países más importantes del mundo y fundamentalmente con Estados Unidos, que es quien tiene el voto final en el FMI.

Lo que cambió fue el carácter de acreedor, que iba a determinar otras obligaciones de la Argentina por encima del pago del capital de los intereses, y hoy lo estamos viviendo.

Ese cambio limitó sustantivamente la capacidad del Gobierno de poder tomar decisiones económicas financieras.

Vacuna contra agosto

Lo segundo fundamental fue la pandemia, y lo tercero, la guerra, que varió sustantivamente el precio de los bienes, en los cuales Argentina importa y exporta, y la calidad de la logística que ha hecho que ese proceso encarezca un montón de las actividades que desarrolla el país.

Cuarto, creo que hubo por parte del Gobierno muy buena intención pero faltó capacidad de gestión y toma de decisiones en sectores que eran sustantivos, como la economía, el rol en la energía, minería y producción de litio, el reordenamiento de la justicia, que se convirtió en una estructura política que tiene un rol político, más allá de administrar el derecho y la justicia.

Los conflictos judiciales

Julian Leunda, el jefe de Asesores de Alberto, dice en un chat (de Lago Escondido) que C5N no dará la información que se suma a Clarín y La Nación, ¿por qué no dio C5N esa información?

Lo de Leunda fue muy personal, una vez tomada fue conversada.

La posición que tomamos cuando conocimos que ese viaje no era solo de funcionarios, fue diferente, sino de empresarios vinculados a sectores que tienen una de las participaciones más importantes en la opinión pública.

El hecho de que no sea una reunión de funcionarios, y se termine convirtiendo en una reunión de funcionarios como conductores del poder, hizo que tomemos una posición distinta.

Roberto Feletti: "Hay que preservar el mercado de deuda en pesos"

Que se junten y piensen distinto no me interesa porque construyo y creo en la diversidad de las opiniones. Si hubiera quedado signado por el odio y la bronca de lo que me pasó estaría enfermo y no podría seguir construyendo.

En su momento traté de encontrar las explicaciones correspondientes, y cuando las expliqué, perdoné.

Pero cuando la información tuvo otro carácter hicimos de ello una información para la opinión y que quedara demostrado el rol que hay entre determinados medios de comunicación y algunos sectores minoritarios de la Justicia.

¿Puede ser que en la decisión inicial de no darlo, haya obrado el hecho de que esos miembros de la Justicia, que viajaban, intervienen en causas que tiene al Grupo Indalo como acusado y que pueden ser costosas en términos materiales?

No, porque con los jueces estaba Julián Ercolini, que es un juez de instrucción y tiene causas menores, por lo cual no hay posibilidad de que seamos castigados por nuestra posición, y la gran mayoría de nuestras causas están elevadas a juicio oral, y han sido inventos.

Otra vez ruido entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

La causa principal por la que fuimos encarcelados, terminó, y tenemos una absolución. Juan Mahiques, es procurador de la Ciudad de Buenos Aires, donde no tenemos situaciones judiciales.

Y después hay un juez de la Casación, donde no tenemos causas referidas a nuestra situación. Son jueces que intervinieron en el pasado. Si cruzábamos el escenario de la revancha o del odio, es más probable que hubiéramos tomado una decisión distinta.

Que los funcionarios se junten en Lago Escondido o en un bar, es lo mismo. Cambió el carácter cuando conocimos que no eran los únicos participantes, sino que había gente de sectores empresarios.

Eso se conoció desde el comienzo. Nosotros no lo conocíamos. Tome conocimiento cuando vi un video.

Cristina Kirchner reaparecerá en Río Negro

El panorama electoral del oficialismo

Marcabas tu acercamiento con Alberto, ¿te imaginás o te gustaría que el próximo presidente fuera él o Cristina?

Imagino y sueño con que el próximo presidente sea uno que pueda seguir la línea donde hoy se desarrollan las principales políticas de Argentina. Muchas de ellas que deben ser corregidas u optimizadas.

También creo que va a tener que tener la capacidad de construir consensos más allá de los frentes.

El próximo presidente, además de saber cuál es su norte, tiene que tener la capacidad de sumar a la mesa mayores sectores para construir consensos cada vez más amplios.

Con las dos personas que me nombrás, no tendría una cuestión que me limite a pensar que no hacían buenas presidencias. Pero es momento de saber que las personas que hagan esa construcción tengan la posibilidad de generar el debate con quien piensa distinto.

Larroque lanza un nuevo espacio para pedir por la candidatura de Cristina Kirchner

Si Cristina volviera a ser presidente, ¿se parecería más al Perón conciliador aceptando que la etapa es otra? ¿Te la imaginás más moderada y más de centro?

En lo personal, no la siento a Cristina en el rincón. Fue una inteligente construcción mediática de Cristina Fernández, que la hicieron ver como una persona no decente y que no tiene la capacidad de construir consenso.

El principal problema de Cristina no son sus formas, es su fondo. Cristina Kirchner es el verdadero accionista del pueblo. Tiene la capacidad de tomar decisiones, sin tener compromiso con nadie, y tiene una atadura con las grandes mayorías que otros no tienen.

La respuesta a Federico Sturzenegger

Como el artículo de Sturzenegger fue publicado en Perfil, me gustaría darte el derecho a réplica.

Desde tu rol como empresario y periodista sabés lo que significa una nota a un ex funcionario.

Al final de la nota dice que le parecía una locura, pero hoy estaría dispuesto a admitir una posibilidad de poder gobernar. Hay muchos argentinos que parece que para pensar solo están dispuestos a pensar con ellos mismos y no con el otro, cuando parece que jugarse la piel es una cuestión de cómo desaparezco a un tercero.

¿Qué tiene en la cabeza el kirchnerismo de paladar negro?

Me gustaría saber cómo Jorge Fontevecchia, una persona que se rompe la cabeza todos los meses para sostener su empresa, para pagarle el salario a los trabajadores del grupo, para que crezca y construir una Argentina mejor desde la opinión pública, se sentiría si en un medio un funcionario dice que para construir una Argentina en serio uno de los caminos es que lo anulen, en lo personal no te sentirías de manera satisfactoria.

Necesitamos un dirigente que nos siente a pensar el país en la misma mesa, si no es imposible que ordenemos cuatro o cinco variables y hacer de este país, un país hermoso y vivible para cuatro millones de argentinos.

Cuando leo la nota, lo primero que hace es estrujarme el corazón y me duele la vida, porque me acuerdo cuando casi violan permanentemente a mi madre, esposa e hija cuando iban a verme a la cárcel.

Este señor dice que se fue de la reunión y dijo “que locos que están” y después dice que habría que hacerlo, se olvida que sí lo hicieron. No expropiaron porque eran bienes que iban a quedar en el Estado, se construyeron falacias donde nos persiguieron, nos privaron la libertad y se apoderaron de Oil Combustibles, del Banco Finansur, de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, eso existió.

Cómo funcionará el canje de deuda que cerraron el Gobierno y los bancos

Lo que él dice que era un catálogo para eliminar a quien pensaba distinto, no quedó en una borrachera de cena, sino en un plan de gobierno. Y eso está demostrado en la causa que se está investigando, donde el comisario que llevaba adelante el proceso era Fabián Rodríguez, un prófugo de la justicia.

Creo que la Argentina debe repensar bien cuál es el camino, si es eliminar al que piense distinto, los tanques en la calle y la afectación de los derechos de la mayoría, vamos a vivir un país muy complicado.

A mí me pueden expropiar C5N y a los sindicalistas les pueden eliminar la ley de asociaciones gremiales, y dejar a los trabajadores sin representación gremial y ponerlos en lugar donde tengan que discutir de igual a igual con el empresario, sabiendo cual es la relación de poder entre los dos.

Víctor Hugo Morales se fue de C5N: "El canal me hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría"

En la nota aparece Grabois. ¿Cómo harán para eliminarlo? ¿Vamos a volver a 1976? ¿Vamos a tener 40.000 desaparecidos porque piensan distinto? ¿Ese es el modelo que se propuso en la cena donde participó Sturzenegger y que parte de ese decálogo mafioso fue puesto en marcha por el Gobierno de Macri? ¿Y que él dice que hoy no está convencido de que no haya que aplicar eso?

Es preocupante porque hasta hoy nadie de la política, de los medios o de las organizaciones de empresas de medios ha dicho algo.

A vos te agradezco, pero hay un conjunto de organizaciones gremiales que representan a los trabajadores, a los medios y a la libertad de expresión que están callados la boca. Es una vergüenza.

MVB JL