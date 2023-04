El diputado del PO, Gabriel Solano, criticó al Gobierno por la dura situación económica y política que está viviendo el país y sostuvo que el capitalismo está viviendo una crisis a nivel mundial. “Cuando Milei aparece con los votos que tiene quiere decir que canaliza un hartazgo de la sociedad”, declaró el militante trotskista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hacenos una síntesis de tu tesis, “Por qué fracasó la democracia”.

Este año se cumplen 40 años del regreso de los gobiernos constitucionales en Argentina. Me pareció que iba a ser un año de mucho debate y que sería un error no aportar a ese debate desde el punto de vista de la izquierda, tratando de sacar una conclusión de fondo.

El título parece duro, pero creo que cuando uno lo contrasta con la realidad que vivimos hasta se queda corto, es más dura la realidad que el título del libro. Porque si uno toma en cuenta lo que uno puede llamar el "contrato original de la democracia en Argentina", que fue lo que planteó Alfonsín, “con la democracia se come, se cura y se educa”, no ocurrió.

A 40 años de democracia tenemos una pobreza que alcanza a más del 50% de los jóvenes, un trabajo precarizado extensísimo, jubilados que tienen haberes de indigencia (ya no de pobreza), un país que no tiene moneda, un déficit habitacional de tres millones de viviendas, y así podría enumerar situaciones sociales y económicas negativas todo el día.

Esto no ofrece controversias, es así, y tenemos que saber por qué. La explicación que da el libro, si uno va al eje, es que la democracia continuó (en lo esencial) intereses económicos de la dictadura militar.

Por ejemplo, su deuda externa, mantuvo su sistema financiero y su régimen de comercio exterior incluso las leyes (entre muchas comillas, porque no había Parlamento). Pero en la actualidad, el 10% de la legislación vigente provienen de la dictadura y de cuestiones tan vitales como lo que te decía.

Eso es un tema internacional, mi posición no es la de “el mundo anda bien y Argentina anda mal”.

Martin Wolf, el principal editorialista del Financial Times, sacó un libro llamado “La crisis del capitalismo democrático”, o sea que estamos viviendo una crisis internacional de la democracia, en definitiva la crisis del capitalismo.

En Argentina, cuando comenzó la democracia, coincidimos con el ciclo donde en otras partes del mundo el capitalismo a la democracia empezó a no dar respuestas. Vos, ¿percibiste que hay una crítica más profunda, que no es una neo crítica, sino que la democracia nunca sirvió?

Mi libro hace un análisis histórico también, aunque no es el objetivo del libro directamente.

Democracias hubo muchas en la historia y las va a seguir habiendo. El otro día lo hablaba con un colega tuyo y recordábamos que había una democracia teniente y una esclavista, y eran una democracia, se llamaba así y tenía su particularidad. Esto es una democracia capitalista, en el futuro puede haber otras democracias.

Lo que pasa en Europa es distinto y requiere un debate específico, porque si bien tuvo un crecimiento post guerra, también tuvo dos guerras, y ese capitalismo a uno le asignaba capacidad de satisfacer necesidades sociales. Pero también esas guerras mataron a más de 100 millones de personas. Hay que ver lo que uno prioriza al momento de colocar el peso en las balanzas, para dónde se inclina.

Y esa enorme destrucción que hubo, de fuerzas productivas, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que abarcaron casi 30 años de historia, permitieron un crecimiento posterior.

Pero de hace 40 años para acá, admitamos que esa no es la situación, y en Argentina en particular, la decadencia es muy acentuada, y hay que tenerlo en cuenta porque la izquierda tiene que hacer un balance riguroso de quiénes son los responsables.

En Argentina han gobernado todas las fuerzas políticas tradicionales, e incluso en sus diferentes expresiones internas. Si uno toma la fecha del 2001, pasaron 22 años y durante 18 de esos años gobernó el peronismo (mayormente el kirchnerismo), y cuatro el macrismo, y las consecuencias son absolutamente negativas.

Ayer me mandaron varias encuestas de opinión, y la población piensa que está mal y cree que estará peor. El análisis de la población es bastante concreto y realista.

¿Asociás la palabra democracia y capitalismo? ¿Vos hablás del fracaso del capitalismo?

Sí, es el fracaso del capitalismo pero en un formato democrático, porque la democracia que tenemos es una democracia muy peculiar, porque la democracia capitalista condiciona mucho a la democracia.

¿Cómo ves a China? ¿Cómo la colocas en tu taxonomía? ¿Es uuna democracia capitalista?

No, no hay democracia en China, es una dictadura del Partido Comunista. Sí hay capitalismo.

¿Ahí funciona la dictadura capitalista?

Es un desarrollo histórico muy peculiar, porque China es un país que luego de la década del cuarenta se había apropiado del capital y eso logró unificar un país que no había estado unificado en el pasado. Quien conoce la historia, sabe que China estaba dividido en cantones, ocupado por Japón y diferentes países.

La revolución que hizo Mao Tse Tung logró la unificación del país. Eso le dio a China el contexto para un desarrollo económico sin precedentes, e incluso fue una salida para el capitalismo, porque en la década del 90 y durante estos 20 años del siglo XXI, permitió la salida de una acumulación de capitales que no tenía inversiones en los países occidentales.

Eso de ser una salida para el capitalismo se ha convertido en una enorme competencia y todos sabemos que eso se resuelve a través de guerras y hoy estamos viendo una guerra mundial.

La guerra de Ucrania no hay que colocarla como una guerra local, porque no lo es para OTAN, China ni Rusia. Cuando la OTAN discutió quién era su enemigo estratégico, fue China, no Rusia.

Para ordenar, ¿podríamos decir que el capitalismo autoritario en China ahí sí funciona?

No, yo no digo que funcione el capitalismo en China. El capitalismo autoritario chino fue necesario para el capitalismo democrático occidental. Los capitales norteamericanos se valieron del régimen autoritario chino.

¿Cuál sería la alternativa?

El socialismo. No pondría el capitalismo autoritario democrático porque, cuando ves las invasiones que hay en China de los capitales occidentales, ha sido enorme, y nunca a los capitales occidentales de países democráticos les importó mucho la democracia, apoyaron todas las dictaduras del mundo. Incluso han auspiciado golpes.

¿Sería un socialismo no autoritario?

Soy trotskista, y tengo la autoridad como militante de un partido como el mío de poder criticar la experiencia de la Unión Soviética, demostrar lo que tuvo de avance indudable, pero también lo que implicó como retroceso gigantesco de la perspectiva socialista del estalinismo.

Ahora, el capitalismo en la actualidad, cuando uno mira lo que pasa a nivel internacional, el problema de la crisis de la democracia es un debate internacional, porque el capitalismo a la democracia la condiciona mucho. Entonces uno ve formaciones reaccionarias que están creciendo en diferentes países del mundo.

Lo que pasa ahora en Francia, por ejemplo, es que Emmanuel Macron tuvo que sacar la reforma previsional por decreto, y no sería un hecho específicamente democrático. Lo mismo que Trump en Estados Unidos, la experiencia bolsonarista en Brasil, y así en diferentes países.

Tenemos cuatro categorías hasta ahora: capitalismo, democracia, autoritarismo y socialismo, y hubo socialismo autoritario también. ¿Lo que haría falta sería un socialismo democrático, que es lo que nunca se probó?

El socialismo tiene que ser una expresión muchísimo más democrática y libre que el capitalismo, porque el punto de partida de eso es terminar con la prestación del trabajo. Entonces tiene que ser un régimen más libre y democrático que lo que han sido las democracias capitalistas.

Si pudiéramos hacer una síntesis con objetivo didáctico, por un lado tenemos capitalismo autoritario chino, capitalismo democrático norteamericano y socialismo autoritario de la ex Unión Soviética.

Sí, pero el capitalismo democrático norteamericano fue el que hizo la guerra de Vietnam, fue el que tiró las bombas atómicas. Yo no hago una oposición entre capitalismo democrático y autoritario radical, porque han sido más complementarios.

Vos decís que todos fracasaron, lo que nunca se llevó adelante es un socialismo democrático.

Quiero aclarar que las categorías son muy útiles para darle un cuadro formal al análisis, pero después hay que darle vida. Por eso decía que el capitalismo, supuestamente democrático, norteamericano ha sido el principal auspiciante a nivel internacional de capitalismos autoritarios.

Mario Vargas Llosa te demuestra, en “Tiempos recios”, el mando directo del golpe en Guatemala contra Jacobo Guzmán en EE.UU, directo y de una manera escandalosa. Y así uno puede recorrer toda América Latina, el sudeste asiático, las monarquías sauditas.

Decir que Estados Unidos está muy interesado en la democracia es muy peculiar, porque uno ha visto lo contrario.

La comparación entre los casos históricos y Javier Milei

Cuando ves a los libertarios con su origen anarquista y a un tipo como Javier Milei, que plantea que la decadencia del país coincide con el voto universal, ¿encontrás algún punto de contacto? ¿Qué reflexión te merece?

Lo charlé con Milei cuando todavía no era tan conocido. En mi libro hay un capítulo especial dedicado al tema del significado del crecimiento de Javier Milei, y creo que es la expresión de la crisis de la democracia, no tengo la menor duda. Porque Milei critica incluso el sufragio universal, lo cual implica defender un sufragio selectivo, entonces llega a decir cosas que no tienen validez histórica, como que Argentina era la primer potencia mundial en el siglo XIX. Eso no fue así bajo ningún punto de vista, es una verdadera barbaridad, y demuestra una ignorancia sorprendente en la materia.

Pero lo de Milei es un planteo muy reaccionario. Cuando Milei aparece con los votos que tiene quiere decir que canaliza un hartazgo de la sociedad con este régimen social que existe.

Si te tocara en un balotaje elegir entre Milei y un candidato de cualquiera de las otras dos coaliciones, ¿qué harías?

Creo que es sabio no dar respuestas concretas a casos hipotéticos. Como dirigente político tendría que analizar las condiciones concretas de eso.

El problema de la izquierda hoy es que no ha sido independiente de las coaliciones políticas que gobernaron. En general la izquierda siempre se ha visto seducida por el peronismo.

Nuestro problema no es que hace frente a un eventual balotaje en el escenario que planteas, donde analizaremos concretamente la situación de acuerdo a las condiciones concretas que existan, sino contribuir una alternativa política de izquierda que sea independiente de quienes nos han gobernado, y hoy implica más precisamente del kirchnerismo.

Si nosotros decimos que vamos a votar a Cristina Kirchner contra Milei, cuando el pueblo está repudiando este gobierno por el fracaso estrepitoso que implica su política, caemos en la volteada. En este contexto, si acompañáramos al kirchnerismo seríamos repudiados como una casta de izquierda. Y no como una izquierda que ofrece una alternativa estratégica a la crisis de un sistema.

El rol de la izquierda en las próximas elecciones

Parece que este año la izquierda puede acercarse a ser una fuerza de dos dígitos, ¿no?

Eso dependerá de cómo actuemos. En las elecciones del 2021, en muchos municipios del conurbano, donde habitualmente el peronismo estaba blindado, como La Matanza, nosotros ganamos el 10% y dos concejales. Nunca la izquierda en su historia había logrado conseguir concejales y ese porcentaje de votos.

Y ese 10%, incluso en su composición interna, era mucho más alto en las zonas más alejadas, y más bajo en las zonas de clase media. Es decir, estamos perforando el blindaje del peronismo. Ese es el tema más de fondo que tenemos que desarrollar.

La izquierda tiene que pasar a ocupar ese lugar de ser una gran corriente popular y tenemos que esforzarnos por eso, con una crítica de conjunto antisistema.

No le vamos a dejar a Milei aparecer como el antisistema, porque él es la versión más desaforada y reaccionaria del sistema actual. Alguien que propone la venta de niños y el comercio de órganos. No nos vamos a quedar quietos sin combatirlo.

El viernes y el sábado estuve en Soldati y Lugano haciendo asambleas con decenas de pibes discutiendo las propuestas de los libertarios y de la izquierda, y me propongo hacerlo en todo el país.

El peronismo está haciendo una cosa que es una verdadera irresponsabilidad, intenta que crezca Milei para sacarle votos a Juntos por el Cambio. Auspiciar el crecimiento de una fuerza fascistizante como Milei, con una especie de expectativa o de cálculo electoral es un grado de irresponsabilidad enorme, al final les va a sacar votos a ellos también.

