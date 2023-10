Es sabido que el contexto complejo de la economía argentina, se presenta con descomunales índices de inflación que son arrasadores para todos. Sin embargo, esta realidad por muy conocida que sea, golpea el doble cuando arrasa hasta la inocente ilusión de un niño que pese a su cortísima edad sueña con dibujar su camino, su futuro.

Se trata de Joaquín Nahuel, conocido como el “nene de las tortas”, quien con su carisma y simple ternura conmovió a todos con su emprendimiento repostero. Sin embargo, la difícil situación que atraviesa actualmente lo obligó a tener que anunciar que abandonará temporalmente su soñado negocio pastelero. Son devastadoras las palabras, más cuando salen de la boca de un niño: “No vale nada lo que hago. No me abandonen”.

Mariano Gorodisch: “Post elecciones se va acelerar muchísimo la inflación“

Lo cierto es que Joaquín, el joven y talentoso pastelero de tan solo 13 años, se hizo muy popular en las redes tras el reconocimiento e impulso público por parte de Wanda Nara. Hoy enfrenta una difícil realidad económica que lo que lo llevó a suspender su negocio repostería. En ese contexto, compartió con sus seguidores en su perfil de Instagram una noticia que entristece los corazones: pausará su emprendimiento debido a los altos costos de los ingredientes y los gastos de envío que le impiden mantener su actividad de repostería.

Dura historia de vida

Joaquín se hizo conocido en redes a sus 10 años, cuando trascendió su dura historia de vida. Se dedicó a elaborar tortas para recaudar el dinero necesario para poder pagar los costos elevados de una costosa operación en los Estados Unidos. Cabe recordar que sufrió un accidente que le provocó quemaduras en el 25% de su cuerpo. Ante las burlas que lo llevaron a cerrar sus redes Wanda Nara se comprometió a solidarizarse con la causa.

“Me encantaría que puedas hacer la torta de cumpleaños para mi hijo en Argentina. Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no podés cumplir tus sueños. Podés lograr todo lo que soñás y más”, expresó la empresaria en su perfil de Instagram mientras organizaba la fiesta de su hijo Constantino. “Por fin llegó el miércoles. Fue hermoso conocerte @joaquinn5084 a vos y a tu familia! Nunca dejes de luchar por tus sueños”, posteó Wanda.

Melconian pronosticó una devaluación post elecciones: "500 pesos"

Cuando la inflación se viraliza

La historia de Joaquín impacta más por ser la de un niño y sus sueños rotos. Pero lo cierto es que un claro ejemplo que se multiplica en tantas otras vivencias a las que deben enfrentarse los emprendedores argentinos. Así, con un tono de desilusión pero sin perder la esperanza de volver más fuerte, Joaquín publicó en sus redes un posteo para explicar la acuciante situación económica que lo obliga a alejarse momentáneamente. Precisamente explicó los muy altos costos que debe sobrellevar para producir sus pasteles.

Para el caso de elaborar dos mini tortas, el gasto por los ingredientes alcanza los $8,960, señalando que el precio de venta para cada una es de entre $2,000 a $2,500. También, señaló que los gastos de envío desde su localidad en General Rodríguez hasta Merlo, ronda entre los $2,500 y $3,000 debido a la distancia. Por lo tanto, no le es posible cubrir los costos básicos de producción. Por otra parte, en caso de comprar la materia prima en la capital, remarcó que los gastos suben a más de $10,000, solo para el traslado de los ingredientes.

“No vale nada lo que hago”

Contundente y desgarradora fue la frase que Joaquín usó para dejar aún más en claro el motivo de extrema decisión: “No vale nada lo que hago. Gasto más de lo que gano”. En un principio, tal vez con el ánimo de intentarlo hasta último momento y no desprenderse de su sueño, pidió la ayuda a sus seguidores y a todos quienes desearan colaborar con los envíos.

Artana cree que el dólar a $1000 es caro y debería valer la mitad

Hasta que finalmente, el joven pastelero, debió asumir que era momento de retirarse momentáneamente y suspender la elaboración de tortas para la venta. Ello no sin antes dejar un mensaje esperanzador: “Ya no van a ver muchas cosas de pastelería, pero sepan que no abandono. Me voy a acomodar por un tiempo y voy a volver ya más preparado. No me abandonen”.

La despedida es momentánea, así lo aseguró el propio Joaquín, que sigue con su talento y pasión intactos. Tal vez, en algunos meses, lo recuerde como un trago amargo entre tanta dulce repostería. Hoy es tiempo de afrontar los obstáculos económicos, para retomar el emprendimiento repostero que endulza la esperanza de sus seguidores.

JL