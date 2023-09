Inflación: qué alimentos aumentarán más hasta fin de año

La economía argentina sigue el devenir de un ritmo inflacionario asfixiante. Con cifras que alcanzan récord históricos en años y subas exorbitantes en alimentos considerados básicos dentro de la canasta alimentaria del país. Las mediciones oficiales publicadas por el INDEC sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), intentan llevar algo de calma, con una “explicación” o análisis semanal de los registros de inflación, según lo anunciado por el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.

No obstante la inflación en Argentina mantiene su tendencia acelerada a la suba y, según estimaciones de especialistas, son los alimentos los productos que se ubican como una de los rubros que mayor presión pone sobre el dato del IPC. En este contexto, las consultoras privadas no proyectan una pronta reversión en la tendencia al alza de la canasta básica, por lo que tanto la carne como las frutas y verduras se mantendrán en la cima de los aumentos.

En lo que va del año, los registros oficiales no pararon de crecer: enero alcanzó un 6,0%; febrero, 6,6%; marzo, 7,7%; abril, 8,4%, mayo, 7,8%, junio 6%; julio, 6,3% y agosto,12,4%.

Salario Mínimo: de cuánto debería ser el nuevo aumento para vencer a la inflación y la devaluación

Nuevo récord inflacionario en 32 años

Pocos días pasaron desde la publicación del dato oficial de la inflación de agosto y según los datos difundidos por el Indec, el registro para el octavo mes del año alcanzó el 12,4%, cifra que representó un nuevo récord máximo en las mediciones de los últimos 32 años. A su vez, los datos que se publicaron indican una variación acumulada en lo que va del año del 80,2%, mientras que la inflación acumulada interanual registró un 124,4%, siempre según datos oficiales del organismo.

Sin embargo, el escenario no se presenta favorable a futuro: las mediciones privadas ya proyectan una escalada en la inflación, para los meses siguientes. Estiman según los estudios realizados, al menos, un 140% de suba en el transcurso de lo que resta del 2023. Incluso, algunas estimaciones ya alcanzan cifras en torno al 190%.

El Top Five de los alimentos en agosto

El mes de agosto se despidió con incrementos muy marcados en ciertos rubros: la división que registró la mayor suba fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 15,6%. Ello por el impacto y la incidencia de los aumentos en Carnes (24,6%), también en Verduras y legumbres (18,3%). Le siguieron: Salud con el 15,3%, por el aumento en medicamentos, Equipamiento y mantenimiento del hogar con el 14,1%.

Observatorio Reperfilar: cuánto aumentaron los lácteos en septiembre

Según los registros de Indec, los cinco alimentos que tuvieron la suba más fuerte dentro del rubro “Carnes”, ubicándose en la cima del ranking de los 5: la picada común con un precio de $1.702,55 el kilo, lo que representó una suba del 39,4%. En segundo lugar, se siguió la Paleta, con un precio de $2.487,86 el kilo, lo que se traduce en una suba del 34,1%. El tercer lugar lo ocupó el corte de carne “cuadril”, con un precio de $3.014,67 el kilo, con 33,3% de incremento.

El Top Five de los cortes de carne con mayor aumento en agosto, se completó con el cuarto puesto para la “nalga” con un precio de venta de $3.204,08 el kilo, y una suba del 32,8%. En el quinto lugar el asado a $2.470,95 el kilo y una suba del 32,4%.

Por su parte “Frutas y verduras” también registró fuertes aumentos: el tomate alcanzó una suba del 31,8%, la papa el 28,3% y la naranja el 13,8% de julio a agosto.

Los precios mayoristas escalaron 18,7% en agosto y crecieron por encima de la inflación

Tendencia sostenida a la suba

La primavera llegará con la tendencia a la suba en alimentos que se mantendrá sostenida hasta fin de año. En ese marco, según los relevamientos privados los precios no se han moderado cerrando la primera quincena de septiembre con una suba del 2,5%. Concretamente para el resto del 2023, la consultora Eco Go estima que la inflación seguirá en aumento, con una proyección de la suba en alimentos que en septiembre alcanzará el 13,5% y un registro del 13,1% el índice general.

-Consultora Eco Go: la consultora estimó respecto a la carne, que el precio “tendió a estabilizarse luego de la fuerte disparada que experimentó en las últimas semanas tras de la devaluación”, aunque “en la segunda semana de septiembre la carne vacuna registró una suba del 2,6%, impulsada por el aumento en los semipreparados (3,1%)”. En paralelo el pollo tuvo un aumento del 4,4% por el pollo fresco y congelado (4,4%). “Así, en conjunto, la categoría registró una suba del 2,8%”, señaló Eco Go.

Respecto del rubro frutas y verduras se registró un incremento del 2%. “A pesar de la caída en el precio de los cítricos (-2,5%), la suba en otras frutas (3,1%) y la manzana (2,7%) sobre compensó la baja. Las verduras por su parte marcaron un aumento del 3,1%, destacándose la papa (6,8%) que ya lleva varias semanas al alza”, destacó la consultora.

Blanco Muiño: “Las medidas de Massa no forman parte de un plan económico para luchar contra la inflación”

Por qué suben los precios de los alimentos

El titular de la consultora Focus Market, Damián Di Pace, estima que “En el caso de frutas y verduras, la composición de lo que es transporte de carga tiene mucha incidencia. De acuerdo con un informe de la Primera Asociación Empresarios Transporte Automotor de Cargas, ese costo viene subiendo un 148% interanual. En agosto, por la suba de combustible y suba de gasoil, estuvo en el orden del 18% y para septiembre se espera una suba del 21% del costo del transporte”, señaló.

También agregó: “Está volando ese costo en Argentina y justamente impacta sobre frutas y verduras, además de la cuestión estacional porque la sequía pegó fuertemente en siembra y cosecha en muchos campos”.

Respecto de la carne destacó que el precio “venía retrasado y, efectivamente, estamos viendo un alza del producto propio de ese retraso. Si bien por ahí podría estar a niveles de los valores históricos, recién ahora se está recomponiendo”. Por otra parte señaló que “los argentinos tratan de adelantar sus compras antes de que el peso pierda poder adquisitivo. Y también hay una caída de la producción, lo que hace que se acelere la variación de precios porque hay más moneda que producto”.

Mal pronóstico de la OCDE: Argentina tendrá la mayor inflación y el menor crecimiento del G20

Efecto post presidenciales de octubre

Desde la consultora Focus Market, su titular Damián Di Pace, señala que la estrategia implementada por el Gobierno “podría generar un aumento adicional en la variación de precios en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023”. De hecho podría ser el impacto de las recientes medidas como la expansión del crédito y mejoras en los ingresos de jubilados y beneficiarios de planes sociales, que sólo tendrían efecto temporal en la desaceleración de la inflación.

“Son medidas expansivas que van a terminar en un intento de adelanto del gasto”, aseguró Di Pace. El sector privado proyecta que el 2023 cierre con una suba fuerte en el precio de alimentos, principalmente en las divisiones carne, verduras y frutas, señaló. En el mismo sentido, desde Eco Go, advierten que “es muy probable que luego del proceso eleccionario, se corrijan fuertemente las distorsiones acumuladas por los programas, en particular si el Gobierno no logra su continuidad, incrementando la presión sobre los precios”.

