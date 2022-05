El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, habló en Modo Fontevecchia para Radio Perfil acerca de cómo la interna del Frente de Todos repercute en la realidad económica del país.

¿Cómo lo viste ayer al ministro Martín Guzmán en la reunión de la que vos también participaste?

La reunión fue interesante, hay que reconocer que el ministro es un hombre sólido en términos académicos, hizo una exposición muy prolija y más allá de que uno podría coincidir o no, yo creo que el problema acá no es de un ministro de Economía, el problema de la Argentina, que es lo que está fallando, es la política. No tiene el apoyo que tiene que tener de su propio gobierno. Somos muy cuidadosos de no inmiscuirnos en internas porque si yo digo que fue una exposición positivo, quizás desde su propio entorno salen a decir que este es un ministro pro-empresarios y que eso es malo para el futuro de la Argentina. Lo rescato como un ministro sólido y el problema de la Argentina no es quién es el ministro de Economía sino la política.

Hoy en la Argentina todo es expectativa negativa porque no hay confianza, ni hablar de los mercados, pero el ciudadano común desconfía de un gobierno que se pelea tremendamente como yo jamás he visto en mi existencia acá en la Argentina.

Es normal que la oposición se saque chispas con el oficialismo pero no es normal, es demencial lo que está sucediendo con el gobierno de este momento con sus peleas que lo único que hacen es generar mayor desconfianza de lo que ya existían, lo que es muy malo para la economía, que funciona por una expectativa, que puede ser positiva como desearíamos o negativa como la que arrastramos desde hace mucho tiempo.

¿Estamos creciendo, seguimos creciendo y podemos crecer el año próximo independientemente de estos cortocircuitos políticos dentro de la alianza de gobierno?

No me atrevería a definirlo como crecimiento. Sí tengo que reconocer que hay muchos sectores que les está yendo bien y están recuperando lo que les pasó en 2020 y 2021. Hay que tener en cuenta que veníamos con una década de estancamiento, el 18 y 19 fueron años recesivos y ocho años para atrás, del 2010 en adelante todo estuvo estancado.

Venimos muy castigados. Ahora es un momento de recuperación pero se tiene que mantener para transformarse en crecimiento. Coincido con Guzmán en que hay que generar expectativas positivas y coincido cuando él habla de ser serios, terminar con esta pelea demencial del gobierno de turno que no hace más que generar expectativas absolutamente negativas, generar absoluta desconfianza. Cuando hay desconfianza no hay inversión, no hay firma de negocios, no hay nada.

Es un problema estructural de la Argentina porque no tenemos una clase política que tenga lo que hay que tener para tomar las decisiones dolorosas para hacer los cambios estructurales. No tenemos una clase política que acepte el riesgo de perder elecciones para tomar decisiones dolorosas y probablemente no lo voten en la próxima elección. Si seguimos haciendo más de lo mismo, no se pueden esperar resultados diferentes.

Estamos haciendo todas las cosas mal. Es un combo de malas acciones que yo creo que se pueden revertir. La Argentina es un país presidencialista, nos guste el presidente de turno, lo hayan votado o no, hay que respetarlo así como hay que respetar a todas las instituciones de la república.