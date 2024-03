Cambió el panorama del Merval: las 2 acciones del mercado mejor posicionadas

En este reporte analizamos cada sector del Merval y creamos un monitor financiero de la renta variable argentina. Te mostramos qué activos sugerimos comprar, vender o mantener, según los resultados y valuaciones de cada uno.

Tras analizar todas las compañías del mercado local, consideramos que sería ideal aumentar la exposición en las acciones de Central Puerto (CEPU) y Pampa Energía (PAMP). Ambas empresas del sector energético son las que vemos mejor posicionadas de cara a lo que viene.

Ahora te contamos por qué.



Panorama Local y Contexto Macroeconómico

Las acciones argentinas han experimentado alta volatilidad recientemente, impulsadas inicialmente por expectativas positivas tras las elecciones y promesas de políticas pro-mercado por parte del nuevo gobierno.

Volatilidad de las acciones argentinas en el exterior con bancos y empresas energéticas como protagonistas

Sin embargo, la capacidad del gobierno para implementar sus planes, destinados a controlar la inflación y eliminar el déficit fiscal mediante ajustes sociales, se ha visto limitada por su falta de apoyo político, afectando la aprobación de nuevas medidas en el congreso. Esto ha repercutido negativamente en las acciones locales desde febrero, especialmente en las empresas reguladas, y ha provocado una caída en la demanda de pesos y en el valor del dólar y otros activos financieros. A pesar de esta situación, se identifican oportunidades de inversión en sectores duramente golpeados, aunque las valuaciones no son tan bajas como en el período 2020-2022, y algunos activos incluso superan los máximos de 2017-2018.



El Merval por sectores

- Bancario y servicios financieros: El sector bancario, tras un rally impresionante, parece ceder protagonismo al sector energético. Aunque los bancos mostraron excelentes resultados, se anticipa que replicar esos resultados en 2024 no será tan sencillo. Aun así, dentro del Merval, los bancos tienen ratios de valuación atractivos, aunque no tanto en comparación con sus homólogos de LATAM y Estados Unidos. En 2023, lograron buenos retornos, alejándose de los préstamos a privados y enfocándose más en préstamos al tesoro y el Banco Central. Si las condiciones macroeconómicas se estabilizan, los bancos podrían volver a su negocio tradicional, lo cual sería positivo. En ese escenario, ciertos bancos estarían en posición de capitalizar mejor, aprovechando oportunidades de cross-selling y su posición competitiva.



- Oil & Gas: El sector en cuestión experimentó una caída significativa, afectado por la salida de flujos de los sectores regulados y por no haberse concretado la desregulación total del precio del barril localmente. Además, la devaluación de diciembre de 2023 impactó negativamente en sus resultados financieros. A pesar de estos desafíos, se destaca el gran potencial del sector, especialmente por sus ingresos en moneda extranjera, el crecimiento en Vaca Muerta, y sus planes de inversión estratégicos. Tras la presentación de balances, las valuaciones, especialmente mirando desde el ADR en términos de valor libro, se tornaron más atractivas. Pampa Energía y Vista Energy, en particular, muestran una mejor posición en términos de rentabilidad y ratio de endeudamiento, además de un costo de extracción decreciente y significativamente menor al de YPF.



- Servicios Públicos: El sector tiene un alto potencial si se concreta la desregulación tarifaria y se realizan ajustes para evitar el desfase tarifario provocado por la inflación. Empresas como Transportadora de Gas del Sur y Central Puerto, que no solo operan en segmentos regulados sino que también tienen presencia en mercados no regulados como Vaca Muerta, diversifican su riesgo y muestran solidez financiera. Central Puerto, en particular, ha visto crecimiento en generación eléctrica recientemente. Aunque algunas empresas, como Transener, presentan ratios de valuación elevados, la normalización del sector y los ajustes tarifarios podrían liberar su valor oculto. A pesar de márgenes posiblemente deteriorados, han establecido una posición financiera robusta, con empresas como Central Puerto y Transportadora de Gas del Sur mostrando márgenes atractivos y buena cobertura de intereses.



- Real Estate & Conglomerados: Las empresas Cresud e Irsa del sector están cotizando con ratios de valuación atractivos, incluso por debajo de su valor libro. Cresud experimenta volatilidad en sus ingresos debido a factores climáticos del sector agrícola, pero esta situación se equilibra con la estabilidad que aporta Irsa a través de ingresos provenientes de alquileres de centros comerciales, oficinas y desarrollos. Además, actualmente se pueden adquirir acciones de estas empresas por menos de 20 veces sus flujos operativos, lo que subraya su valoración atractiva.



- Industriales: Se recomienda cautela respecto al sector industrial debido a la desaceleración de la economía, la caída de la actividad industrial y de la construcción, y la reducción en los despachos de acero, aluminio y cemento, reflejado en altos niveles de inventario. La reconfiguración de las variables macroeconómicas y de precios relativos afecta negativamente la actividad, sugiriendo una postura de espera hasta ver signos de reactivación. Aluar y Ternium Argentina, a pesar de su solidez financiera y buena cobertura de intereses, cotizan a ratios de valuación elevados en relación con sus beneficios. Loma Negra enfrenta desafíos como descalces monetarios, un alto P/E, caída en despachos y dificultades para mantener márgenes, además de riesgos relacionados con el endeudamiento sobre su accionariado principal, lo que conlleva una perspectiva más negativa a pesar de cotizar cerca de su valor libro. El entorno macroeconómico podría impactar más en el corto plazo. Las empresas industriales muestran un margen EBITDA de 14-23% y un ratio de deuda neta sobre EBITDA de 1,4 a 2,8 veces.

Merval: cuál fue el balance de las acciones argentinas en este 2023

Qué recomendamos

1) Central Puerto (CEPU): Se encuentra cotizando a múltiplos de valuación que presentan un atractivo punto de entrada de darse una desregulación de tarifas del sector energético. Es una empresa que genera mucha caja, y le permite adquirir centrales estratégicas, por lo que vemos de valor ante un eventual ajuste.

2) Pampa Energía (PAMP): Una de las líderes del sector energético y cuenta con sólidos fundamentales. Parte de sus ingresos proviene directamente en dólares de exportaciones, lo que la sitúa como una alternativa de cobertura ante la volatilidad cambiaria.

* Research Manager de IOL invertironline