Consejo de la Magistratura: JxC apuntó al "fraude" del kirchnerismo y pidió acatar a la Corte Suprema

La oposición salió a respaldar fuertemente a la Corte Suprema de Justicia por su resolución en la que remueven al senador oficialista Martín Doñate del Consejo de la Magistratura y colocan allí a Luis Juez, senador de Juntos por el Cambio. Y acusaron de "fraude" a la maniobra del kirchnerismo para sumar representantes en el órgano del Poder Judicial que puede enjuiciar y nombrar jueces, entre otras importantes facultades.

La ya tensa relación entre el kirchnerismo y la Corte Suprema de Justicia sumó un nuevo capítulo y generó que este miércoles el bloque del Frente de Todos en el Senado diera una conferencia de prensa, calificando de "insólito e inaplicable" el fallo del máximo tribunal, además de anticipar que van a desconocer dicha resolución aludiendo que la composición de los bloques del Senado no son materia judicializable.

En diálogo con PERFIL, el diputado nacional de JxC y miembro del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, respaldó la decisión de tres contra uno de los cortesanos (Ricardo Lorenzetti votó en disidencia y Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda a favor) y pidió al kirchnerismo que acate la decisión para que el nuevo consejo de 20 miembros no "empiece desoyendo a la Corte".

"Cuando el kirchnerismo se queja de que la Corte Suprema no se debe meter en la conformación de bloques del Congreso tiene razón, pero el fallo de la Corte justamente habla de reestablecer una ley por la que el Consejo debió pasar de 13 a 20 miembros. Y había que elegir a 6 integrantes, porque el séptimo es el Presidente de la Corte Suprema. Por la segunda minoría entraba un senador. Ya había dos senadores de la mayoría y un senador de la primera minoría. Claramente era el PRO la segunda minoría. Vencido el plazo correspondiente, deciden dividirse y poner un senador suyo. Terminaron teniendo 3 representantes ellos. Eran senadores que integraron todos el Frente de Todos y solo se dividieron a los efectos de esta jugada", explicó.

Tonelli hace alusión a que en abril pasado, el bloque de senadores del FdT se partió en dos: por un lado Unidad Ciudadana y por otro el Frente Nacional Popular. De esa manera, la segunda minoría quedo para el peronismo en sustitución del PRO. "Fue una maniobra ilícita que había ejecutado el FdT para dividir artificialmente su voto. Me parece que hizo bien la corte. Es un fraude, y muchos de ellos incluso reconocen que lo hicieron para obtener un miembro más en el Consejo".

No obstante, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo a PERFIL que no se trata de una intromisión de la Corte sobre una cuestión del Congreso sino que es una "interpretación de la ley" para que "no se cometan estas picardías" que podrían "sentar un precedente". "Si no se resolvía esto, cualquier mayoría iba a poder dividirse para hacer lo mismo, y no se ganó esa representación legalmente".

"Ya se había demostrado un intento K por tener injerencia en el consejo, es una obsesión: jueces por elección directa, comprar diputados en 2006. Esto fue un intento más. El consejo de 20 dependerá del trabajo de la gente. Pero había que hacer algo bien clarito, son tantos miembros, de tal manera, y punto. Había que balancearlo", agregó.

En la conferencia de prensa del FdT en el Senado, la senadora Juliana Di Tullio pidió que "todos los bloques tienen que rechazar, hoy es con nosotros mañana con ellos. Estamos cuidando al Poder Legislativo". En la misma línea, actual integrante del Consejo de la Magistratura, Héctor Recalde, advirtió: "Tengo información de que le van a plantear juicio político a la Corte por esto. No tienen facultades para designar a Luis Juez de esta manera".

Tonelli y el jefe del interbloque de diputados de JxC, Mario Negri, pidieron acatar el fallo: "Espero que el kirchnerismo acate y cumpla el fallo de la Corte, sería una muy mala manera de comenzar una etapa del consejo desconociendo un fallo de la Corte", dijo Tonelli. Por su parte, con más euforia e ironía, Negri dijo: "Pueden entrar en rebeldía y hacer lo que quieran, porque no hay gobierno y van perdiendo poder todos los días, pero si tuvieran dos dedos de frente, lo que tendrían que hacer es acatar la decisión de la Corte calladitos la boca".

Las dos instancias judiciales previas a la Corte

Otro de los puntos que alega el kirchnerismo es una tensión personal de la Corte con Cristina Kirchner, una guerra con Horacio Rosatti, que antes era con Carlos Rosenkrantz. Pero en las dos instancias judiciales previas antes de llegar al máximo tribunal, el gobierno se veía favorecido.

"La Justicia no le dio la razón al kirchnerismo sino que se rechazó la posibilidad de resolver judicialmente el planteo que hizo el PRO. Entendieron que no era judicializable. Pero la Corte lo interpretó de otra forma", aclaró Tonelli.

En diálogo con TN, Luis Juez, el nuevo miembro del consejo, también dejó una reflexión: "Pasa con los gobiernos autoritarios se convierten en pequeñas monarquías. Los tipos creen que por encima de la autoridad de la jefa no hay más nada. Lo de la Corte Suprema es una pequeña luz de esperanza. No pueden ir por encima de la ley y la Constitución".

