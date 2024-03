La vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, abrió la Asamblea Legislativa de la provincia para aprobar un cuarto intermedio hasta el lunes. El gobernador, Axel Kicillof, debía inaugurar hoy el período de sesiones ordinarias, pero solicitó posponer su mensaje para evitar la superposición con el discurso del presidente, Javier Milei.

Según informó Télam, cerca de las 16, Magario dio inició a la sesión para inaugurar el 152° período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonarense. Luego de entornar el himno, se leyó el decreto de convocatoria a la Asamblea Legislativa y posteriormente la nota enviada por Kicillof.

En el texto, Kicillof pidió la reprogramación ante la posibilidad de que la Asamblea Legislativa bonaerense se superponga con la nacional y le imposibilite participar en calidad de gobernador.

El cuarto intermedio fue aprobado y la Asamblea se retomará el lunes 4 de marzo a las 15.30. Como es habitual, acompañarán al gobernador los miembros de su Gabinete, funcionarios bonaerenses y dirigentes políticos. Según trascendió, "no se espera ninguna presencia extraordinaria". La aclaración hace referencia a que el 11 de diciembre, cuando Kicillof asumió su segundo mandato en la provincia, estuvo presente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Kicillof apuntó contra Milei

Durante la mañana de este viernes, Kicillof encabezó un acto por el inicio del ciclo lectivo en la provincia, en el Jardín de Infantes N° 949 de Florencio Varela. A horas del inicio de la Asamblea Legislativa, el gobernador aprovechó la oportunidad para apuntar contra el presidente: "(Milei) hizo lo imposible para que no pudieran empezar las clases", declaró en referencia al conflicto por la quita de los recursos a las provincias por parte del Ejecutivo nacional.

Axel Kicillof fue a la Corte Suprema para frenar el decreto que derogó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense

En particular, Kicillof se refirió al Fondo del Incentivo Docente y dijo que desde el Gobierno "cortaron una parte del sueldo a los maestros".

"Esta vez, empezar las clases más que esfuerzo es una proeza. El gobierno de Milei hizo lo imposible para que no pudieran empezar las clases. Ellos dicen 'no la ven', pero yo digo no lo sienten, no lo comprenden, la importancia de que haya clases todos los días", disparó Kicillof.

GL / Gi