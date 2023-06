"Abrimos el programa con la canción de Sandro ‘Al final, la vida sigue igual’, que es de 1970 y relata que, a pesar de los triunfos y las caídas, el show debe continuar. ¿Qué nos quedó de cuatro elecciones en las distintas provincias? Algo similar a lo que cantaba Sandro en su canción", afirmó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), del lunes 12 de junio.

"Hay algunas reflexiones que uno puede hacer y es que hay que cierta tendencia, consolidada también en las anteriores elecciones, a triunfos de los oficialismos. Aunque en San Luis haya un cambio que parece un poco difuso, porque Claudio Poggi, quien ganó, había sido parte del saaísmo que viene gobernado esa provincia desde hace décadas", expresó al conductor.

A su vez, agregó: "Otro elemento que uno podría sacar como conclusión, además de cierta tendencia a la victoria de los oficialismos, es que el país se pinta del mismo color en función de su economía, es decir, la zona centro de San Luis era uno de los lugares donde seguía gobernando el peronismo, y ahora pasará a ser gobernada por JxC".

"Lo que se confirma también en provincias de alta producción agropecuaria como Corrientes, probablemente suceda con Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba (considerar a su peronismo como más cercano a JxC), Mendoza y el triunfo de Alfredo Cornejo", analizó el periodista.

"La otra cuestión que es para destacar, y que queda claro del mensaje que venimos recibiendo de las elecciones provinciales, es que no hay poderes chicos, ni hay un único país. No hay un país donde el peronismo no existe y JxC arrasa, en el cual los libertarios terminen demostrando ser la amenaza que son en las encuestas", aseveró acerca de esta cuestión.

El voto "bronca"

Quienes voten por Javier Milei en las elecciones presidenciales no están votando por sus ideas que, de hecho, en cada una de las provincias no son aceptadas, sino que están votando por la bronca contra los políticos y se agota simplemente en la candidatura presidencial.

Pero, en Tucumán, su candidato Ricardo Bussi, el único que alguna vez compitió incluso para ser gobernador con mucha mejor suerte que hoy, obtuvo muchos menos votos que en el pasado.

"También, dentro de cada una de las coaliciones lo que queda claro es que no hay un triunfo arrollador de ninguna de los dos (FdT y JxC). Parece que vamos hacia un país en el que los actores estarán obligados a conciliar que nadie tiene el poder absoluto y no hay poderes chicos", exclamó Fontevecchia en relación a que no ninguno de los dos poderes sobresalientes se saca diferencias.

Los triunfos de JxC en San Luis, Corrientes y Mendoza

"Está claro que en el caso de San Luis y Corrientes el líder nacional de referencia fue Horacio Rodríguez Larreta, y en el caso de Mendoza la líder fue Patricia Bullrich. Lo que dio origen a la posibilidad de que el saaísmo no continúe al frente de San Luis que fue la división y la pelea entre los dos hermanos Saá", dijo el conductor.

Frente a la pregunta sobre su hermano, Adolfo Rodríguez Saá mencionó: "Lamentablemente, con mi hermano las discrepancias políticas que tenemos son muy graves porque de tener la mejor provincia, que causaba sensación y tenía los mejores indicadores, pasamos a ahora estar en los peores lugares, y en el más significativo que es en el índice de pobreza, estamos en el fondo de la tabla".

A su vez, remarcó que "7 de cada 10 niños de San Luis viven en una familia pobre, la mitad de esos niños están mal alimentados, algo muy doloroso y grave. Esta es la diferencia, por esta razón estamos veredas diferentes".

El candidato apoyado por Adolfo, Claudio Poggi, celebró su triunfo y dejó en claro que se vendrá un San Luis con paz y armonía, además de que será el gobernador de todos y no solamente los amigos, y que se respetarán los logros de los gobiernos anteriores.

En consonancia con la canción de apertura, Fontevecchia sostuvo que "al final, todo sigue igual, independientemente que parezca un gran cambio, porque Poggi había sido gobernador del mismo grupo de los hermanos Rodríguez Saá. Podríamos decir que allí no es que ganó el oficialismo, pero tampoco perdió".

También fue el turno de Corrientes, quien tuvo como ganador al candidato de Larreta, Gustavo Valdés, quien enfatizó que "para ganarle al kirchnerismo y que se vaya para siempre tenemos que estar juntos, por eso lo estamos y está fuera de discusión".

Por otro lado, Alfredo Cornejo se hizo fuerte en Mendoza y ganó por amplio margen. Sobre el pasado del victorioso de Mendoza, el conductor expresó que "Cornejo fue, de los radicales, en el anterior gobierno de Cambiemos, de los más críticos de Mauricio Macri".

"Incluso fue la voz cantante cuando le fueron a pedir a Macri, que estaba recluido en sus vacaciones del verano de 2019, que él renunciase y dejara a María Eugenia Vidal como candidata para que Cambiemos no perdiera las elecciones. Cornejo es más cercano a Bullrich, de hecho, ella lo hubiera querido como su candidato a Vicepresidente, si es que Cornejo no se presentaba nuevamente como gobernador".

Vale la pena mencionar que Mendoza es una de las provincias en la que es imposible ser reelecto. O sea, Cornejo fue gobernador y lo sucedió quien había sido su ministro de Economía y ahora él vuelve a ser gobernador. Son muy pocos los casos, como el de Cornejo, en el que retorna a ser gobernador tras un periodo.

Bulrrich tomó el micrófono y orgullosa afirmó: "Vamos todos juntos. Esta identidad de JxC está ganando en todos lados. Ganamos cinco pueblos en Córdoba que hacía 35 años los ganaba el PJ, y también estamos arrasando en muchos pueblos de Córdoba".

Además de la presencia del actual gobernador de Mendoza, el precandidato que triunfó y la precandidata nacional, se encontraba Fernando Straface que es "la mano de derecha de Larreta en el armado internacional, primero, y también en muchos de los armados locales, y además cabe mencionar que había sido el jefe de campaña del PRO en la Ciudad en las últimas elecciones legislativas", explicó Fontevecchia.

El peronismo ganó en Tucumán

"En Tucumán, el peronismo no solamente, gana sino que arrasa y marca una gran diferencia con el propio resultado parejo que tuvo el peronismo en 2015 cuando ganó Macri. De hecho, hubo toda una revuelta en la ciudad capital de Tucumán porque se decía que había sido tan poca la diferencia entre el peronismo y Cambiemos que había fraude", contextualizó.

Juan Manzur mencionó: "Más del 80% de los tucumanos concurrieron a las urnas, el pueblo tucumano masivamente se volcó a las urnas y lo que está marcando ya el avance de la información de la Junta Electoral, pero también la información que tenemos de nuestros fiscales es que Tucumán tiene un nuevo gobernador y se llama Osvaldo Jaldo, acompañado del vicegobernador Miguel Acevedo. El peronismo, una vez más, vuelve a ganar por amplio margen en Tucumán".

La victoria del peronismo fue apoyada por Wado de Pedro, ministro del Interior, que declaró: "Quiero felicitar al pueblo tucumano por esta gesta patriótica y por no caer en la tentación del discurso único e intervención judicial. Es importante que sepamos que cuando no se pueden resolver las discusiones en las urnas no se puede ir a tocar la puerta del Poder Judicial, el cual es muy necesario y fundamental para Argentina pero no tiene que estar politizado en los niveles que está hoy".

Siguiendo en línea con el ex jefe de Gabinete, "hay versiones que dicen que Manzur podría ser uno de los candidatos a completar alguna de las fórmulas presidenciales del Frente de Todos, candidato a vicepresidente que podría representar al Interior en una fórmula", expresó el conductor.

El Congreso del Frente Renovador

Todo parece indicar que habrá PASO, confirmado por Sergio Massa, el día anterior a estas cuatro elecciones provinciales. El ministro de Economía mencionó que "si hay PASO, anotennos", pero lo que no quedó claro si es a él, un candidato de él o su esposa.

Pero ya abriendo el paraguas de que si hay PASO se va a presentar o competirá con algún candidato en la fórmula presidencial el Frente Renovador.

Massa se pronunció y realizó un repaso de la adhesión de su frente, por lo que sostuvo que en "ese 2019 que nos llevó en aquel Congreso, en Parque Norte, a tomar la decisión de participar con generosidad y humildad del FdT, que fue una decisión colectiva, pero también hizo que dejáramos algunos amigos en el camino. La decisión de integrar el FdT en 2019 fue correcta".

Posteriormente, sumó que "había una convocatoria grande para tratar de dar vuelta una página del país y esa partió de la generosidad de la dirigente que, en ese momento, más votos tenía y se corría para abrir los brazos y generar un espacio en el que participáramos todos dejando de lado las diferencias".

"Nosotros nacimos a la política cuestionando decisiones de esa dirigente y, de alguna manera, también entendimos que era tiempo de humildad, pensar en grande y de enfrentar los desafíos que vivía el país que ya clavada en la espalda una pandemia que se llamaba Fondo Monetario Internacional al que volvió Macri para financiar la fuga de capitales y que condenaba a Argentina", agregó.

"Tenemos una confirmación importante y es que no se va. El viernes previo a esta reunión del Frente Renovador corrían versiones de que Massa dejaría, podría dejar o amenazaba con dejar el Ministerio de Economía y, eventualmente, irse el Frente Renovador del FdT. Esto confirma de que no es así y luego la cuestión de que si hay PASO su frente colocará un candidato", confirmó Fontevecchia en relación al futuro del ministro.

Al final, la vida sigue igual

Como conclusión, el periodista y conductor manifestó que "como la canción de Sandro, no parece tener en este fin de semana lleno de expectativas ninguna definición de índole general respecto de la dirección y el camino que seguirá Argentina".

Y agregó que "no parecen los libertarios ser la amenaza que por lo menos a nivel nacional y las encuestas muestra sería Javier Milei, el peronismo o el FdT y JxC reparten fuerzas en proporción de similares y competitivas tantos los sectores más duros como los más moderados".

"Lo que quizá sea una buena noticia para Argentina en ese sentido de que no hay un poder grande, sino que hay muchos poderes chicos y, al mismo tiempo, esto los obligará a todos a consensuar", culminó Fontevecchia en la apertura de este lunes 12 de junio.

