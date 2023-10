Carlos Bianco, jefe de asesores de Axel Kicillof, aseveró que "trabajamos para que el gran ganador sea Massa". La renuncia de Martín Insaurralde en la Provincia, el proyecto de la eliminación de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Gobernador, y la organización del nuevo peronismo, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Cómo se enteraron del viaje de Martín Insaurralde? ¿Cuáles fueron las primeras reacciones ni bien se enteraron?

Nos enteramos por los medios. De hecho, estábamos con el gobernador en un acto en San Vicente, que se cumplieron 80 años de la Unión Obrera Metalúrgica, y ahí nos llegaron las imágenes.

Desde ese momento, Axel Kicillof tomó contacto con diferentes referentes políticos de nuestro frente para analizar la situación porque en Buenos Aires, sabiendo que somos un gobierno de coalición, ameritaba una consulta generalizada con las distintas partes que conforman nuestro gobierno.

Martín Insaurralde renunció a la jefatura de Gabinete bonaerense luego de las fotos con Sofía Clerici

Se conocieron las imágenes a primera hora de la tarde y a última hora de la tarde, en conjunto y en consulta con los referentes de nuestro frente se tomó la decisión de aceptarle la renuncia, diría que en tiempo récord. Cuando uno revisa un poco la historia de estas situaciones y, además, siendo un día no laborable, es claro que hubo que hacer las consultas y se tomó esa decisión, que es lo que corresponde.

Este domingo, el gobernador sacó un comunicado muy escueto pero muy claro, en el que explica la situación. Nosotros tenemos que seguir gestionando, estamos en el marco de una campaña electoral y no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo. Para nosotros, desde el gobierno de Buenos Aires se trata de un caso cerrado.

¿Se podría haber tomado una medida más fuerte que exonerarlo, por ejemplo, y denunciarlo ante la Justicia?

Ante las efectividades conducentes es lo mismo. No nos consta que haya ningún tipo de delito, pero si es que lo hay, la Justicia deberá investigarlo. Nos parece una falta ética más que un delito, por eso tomó la decisión que tomó el gobernador.

Insaurralde también renunció a la candidatura a concejal

En ese sentido, te pido una opinión personal. ¿Qué le pudo haber pasado para cometer un error así? ¿A qué se puede atribuir que una persona con experiencia que termine en una situación como esta?

No lo sé. No me corresponde opinar en términos personales sobre el asunto, prefiero opinar en términos políticos. Hay cuestiones que son de la vida privada.

El otro día veía un recorte de Cafiero que hablaba sobre la vida privada de los funcionarios públicos y decía que nosotros no nos podemos dar el lujo de tener una vida privada que no podamos explicar, por lo que es eso. No correspondía esa situación para un funcionario público y por eso te tomó la definición que se tomó.

¿Hay una cuota de estrés que coloca a las personas en determinada circunstancia a tener actitudes suicidas, por decirlo de alguna manera? ¿Hay un punto a partir del cual el político enfrentado a esa situación termina teniendo una inteligencia emocional infantil o nula?

Hay situaciones de estrés de modo permanente cuando uno está en la función pública. Sobre todo, cuando está en un rol de tanta responsabilidad, como puede ser el presidente, el gobernador o el jefe de Gabinete, porque muchas veces no hay ni siquiera tiempo para dormir. Cuando hay una situación de crisis es cuando uno pasa toda la noche sin dormir, trabajando, etc.

López Murphy: “¿Cómo puede ser que Cirio le pida a Insaurralde 50 millones?”

Todo el tiempo suceden ese tipo de cuestiones, pero claramente hay distintas formas de procesar esas situaciones, por eso no quiero opinar en términos personales de lo que pasó con Insaurralde, porque eso tendrá que explicarlo en los ámbitos que corresponda. Nosotros lo decimos desde el punto de vista institucional y político, una definición que tomamos que es que deje de formar parte del gobierno provincial.

También, Kicillof determinó que enviará un proyecto de modificación de la ley de ministerios a la Legislatura y eliminará la Jefatura de Gabinete de Ministros, y las competencias sustantivas de ese ministerio serán absorbidas por otros ministerios. Inclusive eso implicará que haya un achicamiento en algunas subsecretarias o departamentos que formaban parte de la Jefatura.

Independientemente de las efectividades conducentes y la responsabilidad del involucrado, ¿le asignás algunas intencionalidad política que haya trascendido esas fotos en este momento?

No lo sé, espero que no y que solamente se haya tratado de una cuestión privada. Tampoco sé en qué momento sucedió, no corresponde que haga autopsia de la situación. Espero que sea producto de la filtración de información. Prefiero no tener ese análisis y visión de este asunto.

Massa: "Insaurralde tiene que renunciar a la candidatura en Lomas"

El escándalo de "Chocolate" Rigau

Vayamos a otro caso en el que no hay ninguna posibilidad de especulación respecto de que haya trascendido ahora por las elecciones porque, de hecho, se produjo ahora, y es el caso de "Chocolate", el señor al que se lo descubrió con decenas de tarjetas de terceros cobrando en un cajero a 100 metros de la Casa de Gobierno. ¿Cuál es tu propia reflexión sobre este tema?

En primer lugar, no es un funcionario del Ejecutivo, es una persona que está contratada en la Legislatura. En la Provincia, hay un sistema republicano también en donde hay una determinación de las competencias de cada uno de los poderes. La Legislatura determina su propio presupuesto, que puede ser de hasta el 0,9% del presupuesto total de Buenos Aires, y ejecuta su presupuesto. El gobernador ni siquiera tiene la chance de vetar este presupuesto y no tiene capacidad de auditoría sobre lo que pasa en la Legislatura.

Luego, se conoció esta situación irregular. Hay que ver si configura delito, porque entiendo que hasta el momento las personas que atestiguaron dicen que les entregaban involuntariamente esas tarjetas. Es decir, es la Justicia la que tiene que determinar si eso es un delito o no.

Hubo una investigación, ahora hay una apelación y será la Justicia la que verá si continuará investigando o si es un caso cerrado desde el punto de vista judicial. Lo que sí hay que asegurar es la legítima defensa y el debido proceso, como en todos los casos.

Caso "Chocolate" Rigau: el fiscal general apeló el fallo que lo dejó libre y busca reanudar la investigación

La renuncia de Martín Insaurralde en la Provincia

Alejandro Gomel (AG): Respecto al tema Insaurralde, hubo dos pedidos: uno anoche, de parte de Sergio Massa, que pidió que tampoco sea candidato a concejal en Lomas de Zamora, y desde la oposición, en el municipio, dicen que debería renunciar también como intendente, ya que él está en uso de licencia.

¿Comparten esto? ¿Creen que, más allá de que excede a lo que significa el gobierno provincial, debería también renunciar a la candidatura a la intendencia?

Denunciaron a Sofía Clerici en la Justicia Federal tras las fotos con Martín Insaurralde

Es razonable lo que pide nuestro candidato a presidente. Considero que, dada las circunstancias, inclusive para nuestra fuerza política en ese distrito, no creo que tenga un impacto positivo en el elector, así que será algo que tenga que determinar nuestro candidato a intendente en Lomas para ver cuál es la conveniencia, más allá de lo moral, en términos políticos.

AG: En cuanto a eliminar la Jefatura de Gabinete, ¿qué significaría esto? ¿Que no esté más o el periodo de aquí al 10 de diciembre?

Enviaremos un proyecto a la Legislatura y esperemos que se trate rápido. Es un proyecto en donde se modifica la ley de ministerios, en la que es creada la Jefatura, eliminando el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros y el resto de los departamentos. Algunos se subsumirán en otras dependencias del Gobierno de Buenos Aires, las subsecretarías pasarán a otras área de gobierno. Lo estamos trabajando en este momento para presentarlo lo antes posible.

Gossipeame reveló que Martín Insaurralde le era infiel a Jesica Cirio con Sofía Clérici desde el 2020

Claudio Mardones (CM): Con respecto a la Legislatura provincial, algunos se preguntan, teniendo en cuenta que hay un debate que está en estado latente en la Legislatura y que muchos están en una situación de mucha precaución frente a lo que puede pasar con este caso, sumarle la discusión de cambiar la ley de ministerios en este momento consideran que podría transformarse en un problema en el medio de la campaña, ya que podría escalar el debate sobre Insaurralde.

¿Teme de que pueda pasar algo así? ¿Evaluaron los costos de poder recurrir a la Legislatura en esa coyuntura?

No, no creo que tenga un costo. La Legislatura tiene una función, que es tratar todos los proyectos que se presentan, más si es uno presentado por el gobernador, por lo que deberán disponer de los medios que para cuando sea presentado el proyecto se trate con la mayor celeridad posible.

La UCR bonaerense se despega del caso "Chocolate" Rigau: "Está claro que no es de nuestro espacio"

También es cierto que en la Legislatura hay una suerte de "empate político" entre la oposición y el oficialismo. Muchas veces los proyectos no se tratan porque la oposición no da quórum o porque no da consenso en las distintas comisiones para llevar adelante el tratamiento.

Creemos que será un proyecto que inclusiva achicará la cantidad de funcionariado, subsecretarías, departamentos. Es por eso que lo vemos como una necesidad, en este momento y en medio de la campaña, discutir estas cuestiones.

El escenario electoral

¿Puede darse la situación de que la debilidad de la candidatura de Juntos por el Cambio a nivel presidencial y, paralelamente, la candidatura de Carolina Píparo en Buenos Aires, coloquen a Kicillof como el gran ganador del oficialismo, mientras en los demás sectores ejecutivos termine habiendo pérdidas por parte del oficialismo y que sea Buenos Aires el lugar donde se recorte una derrota de UxP?

Ritondo: "No le he escuchado a Píparo propuestas serias sobre la provincia de Buenos Aires”

No.Trabajamos para que el gran ganador sea Massa, que sea nuestro nuevo presidente y pueda llevar adelante su programa de gobierno. De acuerdo a lo que permite un debate con tiempos tan cortos, no el que vimos anoche, él fue muy claro y conciso de cuáles serán su prioridades, sus principales políticas en materia económica, educativa, el respeto de los derechos humanos.

Queremos que el gran ganador de esta elección sea Massa, y obvio que también trabajamos para que se reelija a Kicillof.

No tengo dudas. Me refería a que las chances, por lo menos, de lo que va indicando la situación actual de reelección de Kicillof son muchos mayores que la de la elección de Massa y que, si finalmente quedase Kicillof como el ganador de Buenos Aires y Massa no pudiera ganar en un balotaje, el nuevo peronismo se reorganizaría desde la figura de Kicillof.

Intendentes de JxC acusaron a Kicillof de desfinanciar sus municipios

El nuevo peronismo se organizará con todos los dirigentes. Aquí no hay una decisión ni expectativa de nuestro gobernador de erigirse en nada más que en gobernador de Buenos Aires. Luego, los asuntos políticos se tendrán que discutir y debatir en el marco del partido principal de nuestro frente, que es el PJ nacional, el de Buenos Aires, con los otros partidos que integran la coalición, como el Frente Patria Grande, el Frente Renovador y el resto de los partidos.

Hace poco, un periodista de La Nación planteaba una suerte de "tres escenarios", que era: si gana Massa o Kicillof, el jefe es Massa; si pierde Massa y gana Kicillof, el jefe es Axel; y si perdían ambos, era Máximo Kirchner. Me acuerdo que hablé con él y le dije que me parecía que la situación no es tan lineal, la política no tiene que ver estrictamente con resultados, tiene que ver pero no todo todo el tiempo con resultados electorales.

Las construcciones políticas como nuestro frente exceden a un resultado electoral. La construcción de nuestro frente la sigue teniendo Cristina Kirchner, que no es candidata en ninguno de esos ámbitos. O sea, es una discusión y construcción colectiva, es una decisión que se tendrá que tomar de manera posterior al resultado de las elecciones.

Hotesur y Memorandum: CFK pidió la nulidad de los fallos de Casación

Me sumo a ese análisis de que la tercero de las hipótesis probablemente sea el más flojo, pero la primera me parece que queda más clara. Si gana Sergio Massa, el jefe será él; si pierde Massa y gana Kicillof, lo será Axel, y que en cualquiera de los casos está Cristina, como vos marcás.

Ahora, hay una diferencia en comparación con el escenario de hace cuatro años. Allí Cristina decidía quién era el candidato. Hoy, habiendo pasado cuatro años, Kiciloff tiene un peso propio y distinto al que tenía hace cuatro años y, paralelamente, La Cámpora una reducción, un capitis deminutio de ese peso político. ¿Es correcta esta interpretación?

Con la bandera de Ganancias, Massa logró unir al sindicalismo detrás de su candidatura

Axel tiene un peso específico político distinto, entre otras cosas, porque ya está terminando un primer mandato como gobernador de Buenos Aires, la más grande de Argentina y probablemente pueda reelegir. Pero no me animo a decir que eso modificó la situación política de nuestra fuerza en modo determinante.

Esto lo dijo públicamente Axel en las últimas semanas, que la que conduce nuestro espacio sigue siendo Cristina, más allá de que hoy no sea candidata y no forme parte visible en la campaña, la conducción estratégica de nuestro movimiento la sigue teniendo ella.

El gobernador, en ese sentido, es alguien más de tantos otros, pero con una responsabilidad distinta, una potencia política diferente, pero que trabaja políticamente dentro de ese marco, de ese paraguas de la conducción de Cristina.

El pliego de la jueza Figueroa: una batalla atravesada por la política y los fallos contra Cristina Kirchner

¿Cristina sí, pero La Cámpora no?

La Cámpora también forma parte de ese espacio. Axel y muchos de los que estamos con él nos formamos orgánicamente en La Cámpora, son nuestros compañeros más cercanos en términos ideológicos, inclusive en términos generacionales.

De hecho, como grupo político con más características distintas, no teníamos una organización territotorial, sino una organización más político-técnica, más de cuadro técnico, sobre todo vinculado a los aspectos económicos, pero preexistente a la creación de La Cámpora como agrupación.

