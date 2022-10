Hernán Lombardi: "Estamos ante el ocaso político de Cristina Kirchner"

Hernán Lombardi, ex Secretario de Turismo de la Nación, aludió a los posibles candidatos de la oposición en las elecciones del año que viene. "Facundo Manes están en todo su derecho de postularse", expresó. Por otro lado, resaltó que "el peronismo de mil máscaras siempre quiere mantener el poder". "Estamos ante el ocaso político de Cristina Kirchner", sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo se podrán solucionar las distintas candidaturas a presidente que tiene Juntos por el Cambio?

Cada gramo de energía que se lo dedicás a la pelea se lo sustraés al diseño de un proyecto. Una cuestión es explicar las divergencias normales que existen en una coalición. Pero, por otro lado, a veces hay voces que generan más agresión que propuestas. Entonces hay que mirar el balance para que no se vuelva tóxico.

Suponiendo que hay PASO, ¿sería lógico que hubiera dos candidaturas del PRO y una del radicalismo? ¿O se estaría debilitando el PRO?

Es lógico que haya varios aspirantes pero, a medida que pase el tiempo, y en la aspiración de llegar a un resultado, se van a reducir. Es parte del diálogo, la política y la construcción del poder. Y en esos diálogos puede haber componentes de distintas banderas o monocolores de un mismo partido. Juntos por el Cambio tiene una identidad suficiente.

Siguiendo en esa línea, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich dicen que van a competir y que no bajarían su candidatura aunque se presentara Mauricio Macri, que no definió si va a ser candidato. Se puede deducir que el radicalismo se integraría con candidatos a vice en estas dos fórmulas, sin que Macri se presente. ¿Esa sería la síntesis que imaginás?

Macri no se decidió, pero alienta a que ellos hagan su trabajo y que no hablen mal de los demás, sino bien de sí mismos. Quiere que la competencia sea genuina, en función de la misión de alguien.

Si tuvieras que arriesgar una hipótesis de la competencia en Juntos por el Camino, ¿sería entre Larreta, Bullrich y dos candidatos a vicepresidentes radicales?

Eso tiene una sólida probabilidad. Pero insisto en que Macri no tomó ninguna decisión. Lo que se ve es coincidente con lo que estás diciendo.

¿Y qué pasaría si, por ejemplo, Facundo Manes decide competir igual con una candidatura a presidente?

Está en su legítimo derecho a presentar una candidatura pero, como en cualquier tema de posicionamiento, hay que ver cómo es una competencia de dos o tres. Los posicionamientos relativos cambian las decisiones. Pero todos pueden presentarse dentro de la coalición.

La competencia electoral con el peronismo

Nuria Am (NA): Si Cristina Kirchner definiera una participación en las próximas elecciones, ¿qué pasaría con Macri?

Nosotros no tomamos por reflejo todo lo que hace el kirchnerismo. La decisión de Macri es autónoma de lo que hace Cristina. Estamos ante el ocaso político de Cristina Kirchner, no mueve el tablero de la política argentina.

Y, a la par del ocaso de ella, también es el de su relato: decían que eran enemigos del campo, pero fueron ahí a buscar dólares. Repetían que la inflación no era un fenómeno monetario y, sin embargo, ahora emitieron pesos a lo loco y no se la puede bajar.

Cristina Kirchner

Por tu experiencia generacional con lo que fueron los setenta, los dos actos de ayer, en donde se echaron culpas mutuas la CGT y el moyanismo con la Cámpora, ¿te rememora en algo a lo que fue cuando Juan Domingo Perón echó de la Plaza de Mayo a los Montoneros por matar a Rucci?

Sí, me resuena enormemente. Me hace acordar a las discusiones entre la Patria peronista y socialista. La diferencia que veo es que no hay una violencia como en esa época, en donde se dirimía a los tiros. El peronismo se autodefine como el partido del poder, donde lo que importa es llegar ahí.

Cristina y Néstor apoyaron fervientemente los indultos a Menem. Y, a su vez votaron, a Luder, que no quería el Juicio a las Juntas. El peronismo de mil máscaras siempre quiere mantener el poder, y eso fue una gran traba para el país.

Fernando Meaños (FM): ¿Macri se radicalizó en estos últimos años en el plano económico? ¿Iría por posiciones más rígidas y recortes fiscales extremos en un segundo mandato?

Las ideas son siempre las mismas, pero los proyectos son los que se adaptan a las realidades. No hay lugar para gradualismo, hay que actuar rápidamente. Se necesita un shock de confianza. Ayer Macri me dijo que, cuando asumió en 2015, estábamos en el tercer subsuelo del infierno, para trepar algo aunque sea. Pero ahora vamos a heredar el séptimo subsuelo del infierno. No usaría la palabra rigidez, sino firmeza y convicciones.

Yendo a un ejemplo concreto, todos coincidimos en que en el 2021 creció un 10% la economía. Para nosotros fue un rebote, ya que sin inversiones no hay crecimiento genuino. La pregunta es por qué eso no se tradujo en empleo. Por esto es necesario reforma laboral a futuro.

FM: ¿Sería un tema de campaña la reforma laboral?

Sí, lo estamos diciendo. La campaña tiene que salir de cualquier tabú, es decir lo que pensamos. No hay lugar para el menemismo de los noventa, que sostenía que "si hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me votaba".

Nosotros decimos cosas más audaces, como el tema de Aerolíneas Argentinas como emblema de las empresas públicas. Los argentinos no podemos perder 5700 millones de dólares en las empresas públicas. Está muy bien poner estos temas como ejes de campaña, para que todo el mundo sepa cuál es la orientación general de nuestro gobierno.

