El ex ministro Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, aseveró que el precio de la carne "siempre estará de acuerdo al poder adquisitivo de la gente". "La democracia es prueba y error", resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luis Miguel Etchevehere es productor agropecuario, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en 2019. Además, fue ministro y secretario de Industria de la Nación entre 2017 y 2018, y 2018 y 2019, y presidente de la Sociedad Rural entre 2012 y 2017.

Retenciones: gobernadores en alerta, revancha del campo y una interna en la UIA

Con tu experiencia en tantos campos como la Sociedad Rural, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y productor de tantos años, ¿podrías hacernos un balance de cómo ves la situación actual del campo frente a las nuevas medidas del Gobierno?

No hay que desconocer el contexto que está viviendo Argentina: una gran crisis y un gobierno que acaba de asumir con la promesa concreta en campaña de atacar el déficit fiscal y, de la mano de eso, bajar la inflación, equilibrar y mejorar la economía para tener un país normal, con todo lo que eso significa para los que vivimos aquí. Lo que está haciendo el Gobierno lo tomo y lo veo como algo coyuntural, una herramienta o un camino para lograr ese equilibrio fiscal y bajar impuestos para así generar empleo privado a partir de la inversión de este sector.

Lo que anunció el Gobierno en concreto en relación al campo es que subiría las retenciones a 15 puntos de todos los productos. Luego hubo reuniones con la Mesa de Enlace y una reconsideración muy positiva, porque hay muchos productos regionales que con ese nivel de retenciones directamente se los saca de la cancha, y otros que no son regionales, como la lechería, que está pasando por muy mal momento, por diferentes motivos, se ve de alguna manera una sensibilidad en querer hacer sintonía fina para no causar daños.

Más retenciones al agro: “al campo no le gustan las medidas”

De la mano de eso, se equiparó correctamente el tema de las retenciones al poroto con las retenciones a la harina y el aceite de soja, porque había un diferencial que produce un subsidio del productor, desde mi punto de vista, a la industria de unos 400 millones de dólares por año, que causa una distorsión dentro de la cadena. Eso me parece correcto.

Partiendo de la base de que la retención es un muy mal impuesto y que tanto el Presidente como todos sus funcionarios dijeron que, una vez normalizada la economía, la intención que tienen es eliminar todos los impuestos distorsivos.

La Sociedad Rural y su relación con el nuevo gobierno

Lo ves como algo transitorio. Por un lado, como importador tenés que pagar, además del dólar, el impuesto PAIS, y como exportador tenés el descuento de las retenciones. Y hay un componente en toda producción que implica importar bienes intermedios para producir los bienes finales, ¿no?

Así y todo el sector agropecuario, agrícola y ganadero es el que menos importa de toda la economía. Pero es correcto su razonamiento porque, de lo contrario, no hay forma de que funcione. Tenemos que ir, y entiendo que esa es la idea y la intención de Javier Milei que lo manifestó permanentemente, a una economía capitalista, liberal y no ingenua, con comercio multilateral basado en reglas, que es lo que se aplica hoy en el mundo. Y, de esa manera, hacer que el dador de empleo sea el sector privado, a partir de que el privado tenga rentas, que es lo que le quitó el gobierno anterior a todo el sector privado de Argentina. Por lo tanto, cuando el privado tiene rentas, invierte, y eso genera empleo de calidad, fundamentalmente en el campo, que genera trabajo en todo el país.

El Gobierno anunció modificaciones en retenciones: cuáles serán los cambios para exportadores

Charlamos con Rodolfo Santangelo y le preguntábamos si ahora hay un dólar muy alto. El decía que´, junto con Carlos Melconian, consideraban que un dólar de $650 o $700 era correcto y, por ende, un dólar de $800, a su juicio, estaba por arriba de lo necesario. Podía justificar tener retenciones durante cierto tiempo, pero en la medida que la inflación se vaya comiendo en los próximos meses ese colchón, para decirlo de alguna manera, se volvería a tener el dólar de $650 de valor actual. ¿Ahí es donde imaginás que para febrero tendrían que reducirse las retenciones y que sería soportable en la medida de que haya un colchón de un dólar más alto?

No tendría que suceder ese atraso porque, de lo contrario, caeríamos en lo que hizo el gobierno anterior. Creo que el equipo económico sabe de eso y me imagino que tendrán alguna herramienta o previsión con respecto a lo que posiblemente suceda de acuerdo a la experiencia que tenemos en Argentina.

El dólar alto fomenta a las exportaciones, genera más ingreso de divisas y gracias a eso ya el Banco Central está cerca de los 1000 millones de compra de dólares en estos pocos días y sería bueno poder mantener esa situación sin que se pierda eso por el avance de la inflación. Creo que son bien conscientes de esto, hay gente muy capaz en el área económica.

"Nos excluyen del mundo": la reacción de las bodegas por la suba de retenciones

Fernando Meaños: En cuando a la cuestión ganadera, se viene anunciando lo que el sector viene pidiendo desde hace mucho tiempo y es la eliminación de restricciones, las trabas, los cupos para exportar, y los permisos. Todo lo que viene reclamando el sector desde hace bastante. Pero, al mismo tiempo, se está generando un nivel de aumentos muy fuertes en el mercado interno. ¿Qué cree que puede pasar en los dos terrenos, tanto en la exportación como en lo que tiene que ver con los precios domésticos?

Luis Caputo, ministro de Economía

Las dos situaciones son correctas: un dólar competitivo, se eliminan las restricciones, y se exporta más caro, sin dudas. Pero ahí hay que hacer una distinción, son diferentes animales: el animal más pesado que se exporta a algunos mercados, algún tipo de vacas también se exporta a otros y tiene una producción distinta.

Por otro lado, el animal más liviano que se venda en el mercado interno inexorablemente chocará con el mostrador. El mercado de la carne es muy transparente. Si el comprador no convalida esa suba, es muy probable que el precio baje porque es oferta y demanda prácticamente automática. Ahí habrá una diferenciación en lo que serán los animales preparados y engordados para exportación, de los animales que salgan para el consumo interno. En el consumo interno no van a poder valer más de lo que la gente pueda pagar, eso permanentemente pasa y hay muestras habituales de esa situación.

"Atenta contra el empleo": la industria aceitera cruzó al Gobierno por la suba de las retenciones a la soja

FM: ¿Cree que realmente en este clima de inflación alta habrá una regulación por acción del consumo? ¿No cree que ahí debiera tener algún margen de negociación o de intervención el Gobierno para que, por lo menos, durante esta primera etapa, considerando que se eliminaron las otras restricciones, para el mercado interno se contengan un poco los precios?

Todo lo que sea intervención ya vimos que no funciona. El otro día leí que frigoríficos exportadores harán un oferta voluntaria de determinados cortes durante las fiestas a precios bastante más bajos de lo que estamos viendo, y eso es bueno. ¿Qué es lo de "esperar"? En primer lugar, esta inflación alta que todos dicen que habrá seguro en diciembre, enero y febrero, posiblemente, irá a la baja a partir de lo que está haciendo el Gobierno, por lo que será transitorio. Mientras tanto, al poder exportar determinado tipo de animales y cortes, es el mejor y único incentivo que tiene el productor para producir más carne. Y si hay más carne en el mercado, el precio de la carne en el mostrado siempre estará de acuerdo al poder adquisitivo de la gente. Lo que hay que tratar de pasar son estos meses intermedios entre un sistema intervencionista y un sistema que vaya por lo virtuoso, que es a partir de la producción y exportación, producir más carne y que haya más oferta que lleve a valores de acuerdo al poder adquisitivo de las personas.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich

Las comparaciones entre el macrismo y Javier Milei

Mencionaste que hay gente muy competente en el área económica del Gobierno, te noto optimista en todas las prospectivas. ¿Por qué será distinto el resultado que tendremos ahora del que se obtuvo en el gobierno de Mauricio Macri?

Es muy fuerte que la gente haya votado lo que votó. Que un candidato diga "voy a venir con la motosierra", "bajaré el gasto", "haré un ajuste" y que las personas lo hayan votado en forma masiva y, sobre todo los jóvenes que lo vieron antes que nadie, es muy fuerte. Los jóvenes a principio de este año decían que lo votarían sin ningún tipo empacho y la gente más grande comentaba "mirá la manera en la que habla, las cosas que dice".

Al final tuvo un apoyo contundente diciendo lo que haría. Ahora, a pocos días de haber asumido, lo está haciendo. Es toda una novedad para Argentina. A mi edad nunca había visto algo así. Es el sistema económico capitalista y liberal sin ingenuidades que funciona en el mundo, es lo que genera empleo y que los países más exitosos hacen. Sin irnos más lejos, hay ejemplos en la región.

Macri defendió a Milei tras los insultos de hinchas de Boca: "Son tremendos maleducados"

Macri ganó con un 51%, no hay tanta diferencia con el 56% de Milei. La diferencia es que Macri no dijo que haría ajustes y luego no los pudo llevar a cabo. En este caso, lo que vos decís es que te entusiasma que el programa esté revalidado por los votos, mientras que en el 2015 no pasó eso. Esa sería como una diferencia de cambio cultural, para plantearlo en algún sentido.

No sé si la gente estaba preparada, cuando Macri asumió en 2015, para eso. Tuvo que haber un Macri para que hoy haya un Milei, y en el medio un Alberto Fernández para que la gente pudiera comparar. Significa la continuidad institucional, la democracia es prueba y error.

Ingaramo: “Armaron un Rodrigazo a la medida del discurso de Milei”

Posiblemente la gente haya dicho "esto no alcanzó. Lo gradual, lo que más o menos se encaró entre el 2015 y 2019, no alcanzó, y lo que vino después salió como salió. Necesitamos que realmente se vaya a fondo". Es una conjetura, pero a lo mejor tiene alguna verosimilitud.

BL JL