Raúl Timerman cuestionó la eficacia de medidas como la quita de subsidio al transporte, sostuvo que es posible que genere caos social, y lo comparó con situaciones pasadas de ajuste. Además, apuntó contra Alberto Fernández. "El Presidente dice que no puede ser que haya 40% de pobreza, que está mal medido porque si no, esto explotaría. Esto explotó, porque Milei es presidente", analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Raúl Timerman es analista político y director del grupo Opinión Pública. Ayer por la tarde sostuvo, a través de su cuenta de Twitter, que Javier Milei será un presidente diferente.

Nuria Am: ¿Tiene una connotación positiva o negativa ese "diferente" que utilizaste para hablar de la presidencia de Javier Milei?

Diferente, sin connotación. Ayer fue un día muy particular. Yo fui al Gaumont a ver “Puan” y me retrotrajo a mis épocas de estudiante universitario. Fui con mi esposa, que hizo toda una vida académica también. Y después, encima de eso, nos fuimos a comer ahí a la taberna, detrás del Congreso, con Claudio "Polito" Polosecki, con su compañera. Llegué a casa y venía con un espíritu muy particular, como nostalgia de épocas pasadas, de las luchas estudiantiles, de todo el retorno de la democracia, de Alfonsín, que "Polito" había estado tan cerca de él. Y en Clarín, no me acuerdo quién, anticipó las medidas que el gobierno va a dar a conocer. Y la verdad, ¿sabes de qué me acordé? De una caracterización que le hizo a este gobierno Alfredo Serrano Mancilla, muy al principio. Él dijo que este gobierno es una combinación, sin saber las proporciones exactas, de un liberalismo experimental (Milei), algo que nunca en el mundo se probó; de un conservadurismo clásico (como es el macrismo); de un retro menemismo (como vuelven gente de esa época); y de un fachismo tradicional "tipo Villarruel". Es esa combinación, y cuando uno ve las medidas que van a anunciar, si realmente anuncian esas medidas, van a provocar una gran conmoción social. Grande, no por el anuncio, sino por las consecuencias de las medidas. Paralizar la obra pública, por ejemplo. Si vos paralizas la obra pública e inmediatamente, en todo el país (porque hay 5 mil obras que se están realizando), esa gente automáticamente se desemplea. Además, si vos le quitás el subsidio del transporte (hoy el subsidio funciona con la Nación que pone un peso y la Provincia que pone otro peso), y el transporte es "regalado", efectivamente, pero es "regalado" en términos de lo que la gente puede pagar. Ahora, si la Nación deja de poner su peso, la Provincia no se puede hacer cargo de la diferencia, porque encima se van a parar las transferencias a la Provincia. La Provincia se va a quedar exclusivamente con la coparticipación que le corresponde, porque eso es automático, es por ley. ¿Cómo va a hacer la gente para ir al trabajo? Bueno, si el transporte aumenta al valor que tiene que ir, será el empleador el que tenga que cubrir el costo del transporte. Tendrá que dar un plus para que la gente pueda llegar al trabajo. Por otra parte, le deja la misma transferencia a las universidades nacionales que el presupuesto del 2023. Eso significa que automáticamente todos los sueldos se reducen en enero a la mitad, y después a lo largo del año van a quedar en el 20%-30%. Me da la impresión de que las consecuencias de las medidas de Javier Milei van a generar una conmoción social grave, como hace años que no se vive. Yo recuerdo solo cuando López Murphy anunció, cuando transitoriamente fue ministro de Economía de De la Rúa, de la Alianza, dos o tres medidas de este tipo, le pidieron la renuncia.

NA: Cuando anunció los famosos recortes...

Ahora es motosierra en serio, si se concreta.

AG: Jorge Macri dijo "basta de piquetes" y que la idea es no permitir los cortes de calle. ¿En qué termina esto?

La manifestación es la fiebre que marca el termómetro. La situación es el que se quedó sin trabajo, que no tiene plata. Yo creo que la situación real va por encima de las manifestaciones de protesta. El caos se puede producir por eso, por la manifestación real. Es verdad que nosotros tenemos una economía totalmente deformada. Es verdad que hay que ordenar el país. Es verdad que el gobierno que termina no se animó a ordenar el país, porque lo hubiera ordenado de una manera diferente. Todo eso es cierto, pero no se puede hacer de cualquier manera. Vamos a ver las consecuencias que tiene. A lo mejor, yo miro esto desde la perspectiva de alguien que está llegando a los 80 años, y que recuerda en la década del sesenta la idea de salir a la calle en la lucha por el presupuesto universitario, pero se puede llegar a repetir eso.

NA: ¿No crees que esto sirva para ordenar un poco las cuentas de Estado, de acá a seis meses, y poder pensar que los primeros seis meses serán duros pero que los privados tomarán la obra pública y emplearán gente?

¿Los privados por qué van a tomar una obra pública que no les rinde ningún beneficio? Hay responsabilidades que son del Estado y el Estado puede llegar a organizarse de manera tal que pueda compartir el inicio, la inversión inicial con un privado. Por ejemplo, usted puede decir que hace falta una ruta de aquí a Mar del Plata, aunque existe, pero supongamos que hiciera falta. El Estado no tiene dinero para hacer esa ruta, pero puede hacer eso la iniciativa público-privada, alguien que haga la ruta y después se cobra por peaje. Tiene que tener confianza en que le van a respetar los peajes, y si el peaje está en una moneda fuerte, que le respeten esa moneda fuerte para tener el retorno a la inversión. Bueno, confianza todavía en la estabilidad jurídica del país no hay, pero supongamos que eso se pueda ganar. Ahora bien, lo tenés que hacer de manera tal que genere el menor sufrimiento posible a los que están en peor situación. ¿Vos te imaginás a los docentes universitarios reducidos a un tercio su salario?

AG: Decís que lo mirás con el prisma de los sesenta. ¿Tal vez tengamos un problema ahí, en la manera en que estamos analizando la cuestión social? Tampoco nos imaginamos que alguien pudiera ganar diciendo “llego y ajusto”. ¿Habrá que empezar a analizar con otro prisma lo que pasa? ¿Habrá un cambio que no estamos viendo?

Puede ser pero, ¿sabés qué pasaba en la década del sesenta? No existían los planes sociales. Estaba mucho más organizado el país que ahora. No existían 1.200.000 planes sociales, ni la cantidad de asignaciones universales por hijo que tenemos. Había una cantidad de cosas que no existían en ese momento y el nivel de pobreza era más bajo, la calidad de vida de la gente era mejor, y el nivel de indigencia era bajísimo.

NA: Pero sí fuimos aumentando los planes sociales y estamos en una pobreza que este gobierno la va a dejar en poco menos del 50%, y el 60% de los chicos bajo la línea de pobreza. Por estar en este contexto de cambio de gobierno, no se le dio la dimensión de lo que significa.

Es terrible. Cada vez hay más pobreza. Cada vez se gasta más en educación y cada vez es peor la educación. Y la Justicia no funciona. Vos tenés un Estado altamente ineficiente, y deberías tener un Estado eficiente. No tiene que ver con el hecho del tamaño del Estado, tiene que ver con la eficiencia. Este Estado es ineficiente. Efectivamente, hay que tener un Estado eficiente. Pero fíjate una cosa, el Presidente dice que no puede ser que haya 40% de pobreza, que está mal medido, porque si no, esto explotaría. Bueno, esto explotó, porque Milei es presidente. Ahí está la explosión. ¿Usted cree que en otra situación el pueblo argentino hubiera elegido una personalidad como la de Javier Milei para que conduzca a su destino?

NA: Y además ganó en lugares donde, justamente, la mayor parte de quienes votan dentro de esos circuitos, es pobre.

Ganó en todas partes, menos en Santiago del Estero y Formosa, donde perdió fuerte. En Chaco perdió por un poquito, en la provincia de Buenos Aires perdió por un poquito, pero en el resto del país ganó, pintó el país de violeta. Pero eso sucede por el nivel de pobreza que hay, eso sucede porque la Justicia es la que tenemos y el Estado es tan ineficiente como este, que no puede controlar ni siquiera la seguridad de sus ciudadanos, por eso sucede. Y sí, explotó. Que Javier Milei haya sido elegido presidente es la explosión.

AG: Milei dijo que la única billetera abierta es la de Sandra Pettovello, que será su ministra de Capital Humano.

La escuché hablar a ella y me parece una persona muy racional. Escuché hablar también a Guillermo Francos y me parece el ministro del Interior indicado. Vamos a ver el día que hay que gobernar y que hay que coordinar este gabinete, que es terriblemente heterogéneo. No nos olvidemos que, desde el punto de vista del equipo de economía que eligieron, ese equipo ya estuvo, ya intentó hacer esto y ya tomó deuda externa y ya no están más esos dólares, se fueron. O sea que a mí eso me choca un poco con la idea que dijo Milei de que la economía la iba a manejar él. Si él la iba a manejar, no se elige una persona como Caputo. O si le quiere dar independencia al Banco Central, no elige un funcionario empleado de Caputo. Una cosa rarísima. Pero bueno, que empiece a caminar.

Vamos a ver qué dice. Ya eligió para el domingo una liturgia totalmente diferente, que es hablar de espaldas al Congreso y mirando hacia la Plaza, como diciendo "yo le doy la espalda a la casta y miro a la gente". Pero vamos a ver si ese recorte que promete lo paga la casta o lo paga la gente.

