Motosierras, disfraces y caricias a perros: las perlitas de la asunción de Javier Milei

El presidente electo, Javier Milei, asumió este domingo junto a Victoria Villarruel en medio de un gran despliegue de seguridad y militantes del nuevo mandatario que coparon la plaza del Congreso para escuchar su primer discurso como jefe de Estado tras asumir ante la Asamblea Legislativa. La jornada no estuvo exenta de momentos memorables, desde el accionar de los funcionarios entrantes y salientes, así como de los simpatizantes libertarios.

Entre los episodios que se registraron, fueron protagonistas algunos dirigentes políticos, personas que se acercaron al Congreso disfrazadas o vestidas de alguna manera en particular, el accionar de la gente en la calle y merchandising de La Libertad Avanza (LLA).

El loco de la motosierra dijo presente

Durante su campaña, Milei hizo a "la motosierra" un símbolo de su plan económico y de gobierno, especialmente en recorte presupuestario. Sus mismos seguidores popularizaron el llamado "Plan Motosierra" y en las generales uno de ellos se acercó a votar con un disfraz de "Cabeza de Motosierra". En esa línea, en los comicios distintos hombres se acercaron a su mesa para sufragar con máscaras de motosierra o con dichos instrumentos como extensiones de sus brazos.

La asunción de Milei no fue la excepción, por lo que distintas personas se hicieron presentes disfrazadas como "el loco de la motosierra" o con motosierras donde se podía leer "la casta tiene miedo", otro eslogan que repitió Milei a lo largo de su campaña. Uno de ellos, que viajó desde Santa Fe para ver la jura del libertario, habló con PERFIL y opinó que el nuevo mandatario "tiene razón en todo lo que dijo".

Consultado sobre las expectativas del gobierno de Maximiliano Pullaro, consideró que el cambiemita "tendría que decirle a sus diputados que lo acompañen [a Milei] en el Congreso". "Pullaro está muy alineado con Bullrich, y si Bullrich apoya a Milei, Pullaro debería hacer lo mismo", sostuvo. "Milei penetró más en lo nacional, después en cada provincia es muy difícil trabajar en una confianza provincial, y más municipal", añadió.

Respecto al accionar de la exvicepresidente Cristina Kirchner, describieron su actitud como "soberbia": "Se creía que manejaba todo, con la manito del bolsillo". Otro de los presentes, también de Santa Fe, opinó que "va a pedir la domiciliaria y nos va a cagar a todos". "Ojalá hubiese estado presa hace diez años. Estos últimos años no apareció, no dio margen de orden, ni Alberto [Fernández] apareció. No se hizo cargo de su gobierno, dijo 'este no es mi gobierno'. Y [Sergio] Massa era como presidente de facto, hacía todo, y era ministro de Economía", afirmó.

La parada de la caravana a Casa Rosada para acariciar a un perro

Minutos antes de las 13, Milei se subió junto a su hermana Karina a un automóvil Valiant III descapotable, facilitado por un coleccionista, para trasladarse hacia Plaza de Mayo. Si bien originalmente iba a caminar hacia Casa Rosada y luego a la Catedral para una ceremonia interreligiosa, el mandatario decidió bajarse mucho antes de que su auto llegara a la Avenida 9 de Julio para saludar a las personas que se encontraban ovacionándolo en la vereda.

Un poco más adelante, cuando había vuelto a subir al rodado, nuevamente pidió frenar. Esta vez, se dispuso a saludar a un golden retriever que se había alejado de su dueña, quien luego pasó la custodia para recuperarlo. En esa oportunidad, Karina Milei también decidió acariciar al perro, en un momento que se viralizó en redes sociales.

El disfraz de dinosaurio

Entre banderas argentinas y estandartes amarillos con un león, se pudo ver a una persona con un disfraz de dinosaurio bailando al compás del ruido de los redoblantes. El curioso atuendo no pasó desapercibido, por lo que algunos se tomaron una fotografía junto al animal.

Goku festejó la asunción de Javier Milei: "Empieza un nuevo país"

Frente a Casa Rosada, se hizo presente un hombre de San Miguel disfrazado de Goku, protagonista del reconocido animé Dragon Ball, quien estaba "emocionado" porque "empieza un nuevo país". "He venido a compartir esta jornada de la democracia con todos los argentinos y argentinas, con gente de Buenos Aires y de otros países", comentó.

Y agregó: "Personalmente estoy emocionado porque empieza un nuevo país. Esto marca un hito en la historia. Acá en la República Argentina sé que nace un nuevo país y sé que es posible forjar una nueva nación".

Además, pidió que la jornada y la gestión de Milei transcurra con "amor y paz", sin "tirar hate". "Pido como ciudadano de este país que no tires hate [odio]. No me interesa que milites. El día de hoy lo único que te pido es que confíes, que confiemos en el presidente y la vicepresidente porque ellos están acá para algo. Dios los bendiga. No hagan hate, sí al amor y a la paz", sostuvo.

"Presa" y "chorra": las críticas a Cristina Kirchner

La militancia libertaria y simpatizantes del presidente coparon la plaza del Congreso para escuchar su primer discurso como jefe de Estado tras asumir ante la Asamblea Legislativa. Para ello, había pantallas y parlantes instalados en el espacio verde, donde se transmitía en vivo todo el proceso ceremonial. En el momento en que mostraron a Kirchner en pantalla y anunciaron su nombre, los presentes comenzaron a corear "presa" y "chorra", además de insultarla.

