Danya Tavela cuestionó la propuesta de Luis Petri para permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad interior. En cuanto a la interna radical, manifestó su apoyo a Martín Lousteau y abogó por el respeto de la diversidad de opiniones en los partidos. “Hay que desdramatizar la idea de pensar que vamos a votar todos iguales”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Danya Tavela fue vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, entre otras cosas. Fue una de las referentes del radicalismo que se solidarizó con la militante de la asociación H.I.J.O.S., que fue víctima de un ataque gravísimo en su hogar.

Alejandro Gomel: Qué terrible lo que ha sucedido con este atentado...

Sí, la verdad es que yo no sé cómo lo están sintiendo y viviendo ustedes, pero estoy notando que hay un clima general de violencia que, por supuesto, cuando además se expresa en términos como lo que ocurrió con la militante de la agrupación H.I.J.O.S., adquiere ya un ribete de carácter de violencia política que me parece que le hace mucho daño a la convivencia democrática.

Pero hay una sensación generalizada de enojo, que en algunos casos se transmite en violencia, y también esto es alimentado por la propia política desde la violencia que se exhibe en las redes sociales todo el tiempo, en la tele o en los discursos. La verdad que estamos en un momento en el que, lo digo como ciudadana, no estamos bien, y hay un nivel de insensibilidad, de violencia, de agresividad permanente, que además en estos hechos adquiere ya ribetes delictivos, dramáticos, digamos, porque realmente me parece una barbaridad. me parece que es algo a lo que hay que prestarle un poco de atención.

AG: Una violencia que va de arriba hacia abajo.

Sí, por supuesto.

AG: Ayer, Luis Petri habló del proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar en lo que tiene que ver con seguridad interior. El mismo Petri se sacó una foto con Cecilia Pando, cuando faltan días para un nuevo aniversario del golpe militar. ¿Cómo lo está viendo teniendo en cuenta que Petri se autopercibe radical?

Petri es un dirigente radical de la provincia de Mendoza, tendrá que explicar él en su provincia por qué toma esas definiciones, y después él duerme consigo mismo, estará en su conciencia la decisión personal que tome. Me sorprende muchísimo, pero la verdad no sé quién para juzgarlo. De esas cosas se encarga la conciencia de cada uno y la historia.

Luis Petri se fotografió con Cecilia Pando.

AG: En cuanto a los proyectos de ley de Bullrich y Petri, presentados ayer, ¿cómo los ve? ¿Qué paso pueden tener por Diputados?

Primero hay que leerlos, porque esta costumbre que tiene el actual Gobierno de los sobregiros comunicacionales, después cuando llegan las leyes no dicen lo mismo que se anuncia en las conferencias de prensa.

Segundo, iremos analizando punto a punto en función de que se cumplan las normas constitucionales, que estén las garantías constitucionales que prevé nuestra Carta Magna, y a partir de ahí veremos qué se aprueba, qué no se aprueba, en qué acompañamos, en qué no, qué modificaciones surgen en el debate en Diputados.

Lo que escuché en el anuncio, a priori, debería decirte que me parece que es exagerado, el Ejército no está para eso. Además, el propio Ejército ya lo rechazó hace un tiempo. Hay una cuestión ahí como de anuncio para ver si logramos endurecer posiciones y quedar mejor frente a una sociedad que está cansada de un montón de situaciones, pero que finalmente no tienen el impacto que se espera que debería ser poder reducir el nivel de inseguridad, y obviamente no es el camino elegido o propuesto, por los ministros, el mejor.

AG: Además se da en un momento que parecía haber un acercamiento del Ejecutivo, especialmente de Francos, con algunos diputados a los que convoca para tratar la nueva ley ómnibus.

Convocó a los presidentes de bloques, fue una convocatoria formal a los presidentes de bloques. Ellos fueron acompañados por algunos diputados y, estamos en proceso de analizar el texto informal que está recorriendo los distintos despachos de los diputados. Cuando ingrese formalmente el proyecto de la ley, veremos efectivamente qué trae la ley y en qué cuestiones creemos que beneficie esto o no a los argentinos.

Claudio Mardones: Arrancamos el viernes, por fuera de las declaraciones de la Vicepresidenta, con la inminente publicación del decreto que va a empezar a aumentar las jubilaciones, y ahí viene todo este proceso en donde se aplicaría el IPC, se busca ordenar un poco el debate que ya quedó de la versión anterior de la ley ómnibus, pero en un momento en donde, 16 proyectos para debatir, una Comisión de Previsión y Seguridad Social que había comenzado a trabajar, ¿qué pasó ahí? ¿Qué ve? Porque esto algunos lo consideran como un termómetro. Como diciendo, "un Ejecutivo que decía que no podía hacerlo por decreto, finalmente lo va a hacer por decreto", le tira la pelota a la Cámara de Diputados, pero precisamente fue la Cámara de Diputados la que intentó acelerar ese emplazamiento. ¿Es el anticipo de lo que vendrá con las próximas leyes?

Yo creo que el Presidente, desde el día de su asunción, eligió que la vía parlamentaria no era la vía que él iba a llevar. Y eso lo va manifestando en cada una de sus acciones. Hasta pierde fuerza su convocatoria al Pacto de Mayo si vamos a mover todos los temas por DNU. Pero esa es una parte de la discusión.

La otra parte de la discusión es que, efectivamente, lo que era urgente era que se aumentaran los haberes de los jubilados y se actualizaran. Y eso se va a dar, en principio. Tampoco está el texto todavía.

La agenda que debaten en Diputados.

Tercera cuestión, nosotros vamos a seguir insistiendo, por lo menos yo que soy autora de uno de los proyectos, en el empalme. Porque si vos me vas a actualizar desde abril por el índice de inflación, bárbaro. Eso quiere decir que yo, a partir de abril, si fuese jubilada, no perdería poder adquisitivo, pero todo lo que ya perdí, no me lo vas a recomponer. Y esto es lo que yo creo que, en principio, según el anuncio, va a estar faltando. Y eso es lo que vamos a insistir. Y vamos a seguir insistiendo en que la vía parlamentaria es la correcta. No es una casualidad.

Ayer se reunió la Comisión de Previsión Social. Se presentaron y se expusieron los 16 proyectos. Se solicitó la presencia del director de la ANSES y del ministro de Economía, y además que se costearan esos proyectos en la oficina de presupuesto del Congreso, como para saber cuál de los proyectos es más conveniente. Entendiendo que hay que lograr el equilibrio fiscal pero no a costa de los jubilados y pensionados.

Entonces, me parece que esto es tan sencillo como eso. Si el Presidente elige, a partir de abril, aumentar los haberes de jubilados y pensionados, bárbaro. No estoy de acuerdo con la vía porque el Congreso está funcionando, y tal es así que está funcionando aún cuando él no quiere que funcione. Porque, como bien decís vos, el otro día en una sesión que no consiguió el quórum y demás, se hizo la manifestación de voluntad. Y además la comisión empezó a funcionar ayer. La que preside el oficialismo, que es la de Presupuesto, no quiso hacerlo en plenario. Y no convocó el diputado Espert a esa comisión. Pero la verdad es que la legislación previsional sí se convocó, sí funcionó. Estuvieron presentes muchísimos diputados de la oposición, de Unión por la Patria, del radicalismo, de la Coalición Cívica. Casi no hubo presencia de La Libertad Avanza. Es una definición que toma cada partido político.

El quórum estuvo, se pudieron debatir los proyectos y se llegaron a algunos primeros consensos respecto de estas cuestiones que te manifiesto. Que sea por IPC, que hay que lograr un empalme que reconozca la pérdida de poder adquisitivo. Y después hay un montón de otras cuestiones vinculadas a la cuestión previsional que por lo menos se plantearon y que hay que empezar a debatir. Los regímenes especiales, los regímenes de privilegio, las compensaciones con las cajas provinciales, el fondo de sustentabilidad, qué vamos a hacer con ese fondo, con lo que quede de activos de ese fondo después de subsumir los bonos en el Tesoro Nacional. Un aspecto que también planteo yo en mi proyecto, que tiene que ver con la transparencia de los regímenes especiales y de la sustentabilidad de los mismos. Me parece que hay un montón de cuestiones más que hacen el sistema previsional que obviamente el DNU no va a abordar, que está bien que no las aborde porque la urgencia está puesta en la recuperación del poder adquisitivo, pero también en la compensación de lo que ya se ha perdido.

Cómo se posiciona el DNU ante la Cámara de Diputados

La interna en el radicalismo

CM: El Senado rechazó el DNU pero quedó al desnudo una diferencia en el partido. Martín Lousteau, presidente de la UCR, estuvo en contra, y al día siguiente hubo un pronunciamiento de la mayoría de las autoridades parlamentarias y gobernadores respaldando el DNU, pero Maximiliano Pullaro no le puso el gancho a ese pronunciamiento. ¿Cómo impactará esto en la discusión que viene que es llevar al recinto de Diputados el DNU 70/23?

Yo creo que el presidente del partido manifestó la voluntad, primero su opinión personal, que la había manifestado muchísimo tiempo antes y la cual yo comparto, el DNU es inconstitucional. Por lo tanto, me parece que transmitió y llevó esa posición al recinto.

Después, los senadores que votaban a favor son senadores que responden en general a gobernadores, que tienen que gestionar y que están tensionados por el propio Gobierno nacional, como ocurre en todos los gobiernos nacionales, lamentablemente, por los fondos que necesitan para el funcionamiento de sus provincias. Esto ocurre así porque efectivamente no tenemos una ley de coparticipación que garantice que vos tenés los fondos para tu provincia independientemente de lo que hagan tus legisladores, y se transforma en una negociación permanente entre los gobiernos provinciales y el Gobierno nacional, y en algunos casos funciona el Poder Legislativo como un resorte de esta negociación. ¿Qué va a pasar en Diputados? Primero, nosotros pensamos que es importante que el dictamen de la bicameral aparezca, todavía no está. Entonces, cuando ese dictamen de la bicameral esté, es probable que el DNU baje y a partir de ahí se tomarán las posiciones que cada legislador considere.

Es muy difícil imaginarse que un partido con 136 años de historia como el radicalismo, con una diversidad de situaciones, de miradas, con muchísimas generaciones de militantes radicales que piensan diferente, logre una posición unificada en este sentido. Yo tengo mi posición personal, mi espacio tiene su posición, hay otros diputados que tienen otras posiciones. Todas son respetables, todas tienen su justificación, pero creo que hay que desdramatizar la idea de pensar que vamos a votar todos iguales, porque efectivamente este es un tema controversial donde hay posiciones diferentes, hay posiciones más pragmáticas, hay posiciones de carácter electoral que tiene que ver con si sos de una provincia donde Milei arrasó o no y el nivel de apoyo popular que en esa provincia sigue teniendo y, hay quienes creemos que uno tiene una serie de principios y conceptos que, de alguna manera, guían su accionar. Y en ese sentido es como uno orienta el voto.

El senador Martin Lousteau.

En esa misma lógica, por ejemplo, yo la semana pasada no bajé a dar quórum para la sesión especial porque me parecía que, convocada la comisión de previsión social dos horas más tarde, no tenía sentido hacer un emplazamiento de algo que ya iba a ocurrir, y elegimos un camino reglamentario, institucional. Son opciones distintas que va eligiendo cada uno según el posicionamiento político que quiere tener de cara a la sociedad.

Lo que es importante es poder separar siempre el árbol del bosque. Lo importante era discutir y justamente poner en la agenda la necesidad que tienen hoy nuestros jubilados. Lo logramos. Ahora el Presidente lo resuelve de una determinada manera, parcialmente lo resuelve, y vamos a seguir insistiendo en que resuelva lo que falta.

Respecto del DNU, pasa más o menos lo mismo. Hay cosas dentro del DNU que son importantes, cambios que hay que llevar adelante. Hay cambios que además se van a repetir en la ley ómnibus, con lo cual es probable que para cuando llegue el DNU, si es que llega, efectivamente ya estos temas se hayan discutido en la ley ómnibus y se haya avanzado o no, o hayan sido modificados. Y hay temas que no tienen ninguna urgencia y que serán tratados en su debido momento por una ley cuando corresponda y cuando efectivamente haga el pase que tiene que hacer por las distintas comisiones que intervienen según el tema.

Me parece que hay que elegir ese camino si nosotros queremos que efectivamente Argentina no pierda la senda del diálogo y de la convivencia democrática, el Parlamento tiene que funcionar y lo tiene que hacer en el marco de sus atribuciones y en el marco de sus reglamentos de funcionamiento. Y este es el camino que hay que elegir.

Si nosotros queremos elegir el camino de la confrontación, el camino de la violencia, el camino del debate de las personas y no de las ideas, es el camino que elige el Gobierno y que para mí es un camino desacertado en el momento en el que estamos transitando.

