El aliado discreto de Javier Milei y Carolina Píparo

Según informó el periodista Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) La Feliz está en manos de Guillermo Montenegro, el ex juez federal, ex ministro de seguridad porteño y, desde hace cuatro años, intendente de Mar del Plata.

Desde hace 15 días, Montenegro está en el centro de los comentarios en Juntos por el Cambio ya que Juan Nápoli, dueño del Banco de Valores, fue quien organizó el contra encuentro que encabezó Milei mientras Patricia Bullrich estaba sobre las tablas del Coloquio de IDEA.

Lo cierto es que Nápoli tiene una relación de amistad desde hace varios años con Montenegro, de hecho, en una entrevista Nápoli dijo “la verdad Montenegro no es la casta, es mi amigo, yo reconozco que en La Libertad Avanza tenemos un candidato que es nuestro candidato”, y se refería a Rolando Demaio, el candidato intendente de General Pueyrredón, por La Libertad Avanza, pero Nápoli ponderó a Guillermo Montenegro, y ahí empezaron a surgir interrogantes sobre el rol del ex juez federal, porque por fuera de los guiños que le prodigó Nápoli, que incomodaron a Demaio, y que dejaron en evidencia que Montenegro, además de mantener un buen vínculo con todas las fuerzas políticas y hacer gala de la cintura política que desarrolló con los años, también logró poner una ficha muy expectante sobre la mesa de poder de Javier Milei.

Hace poco el dato pasó inadvertido, pero hace más de 10 días en el equipo de la Libertad Avanza oficializaron que Milei ya tiene pensado un posible Secretario de Trabajo de la Nación. No sería Ministerio de trabajo, porque sería degradado al rango de secretaría, que dependería del Ministerio de Capital Humano, en manos de Sandra Pettovello.

Javier Milei nombró las empresas que privatizará si es elegido presidente: "Nada de lo que haga el Estado es eficiente"

La Secretaría de Trabajo quedaría en manos de Gustavo Morón, una figura clave, no solamente porque fue titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo entre 2016 hasta la finalización del gobierno de Macri, y luego seguir en el cargo por decisión de Claudio Moroni, el primer ministro de Trabajo de Alberto Fernández, sino porque forma parte de la prehistoria de Guillermo Montenegro, ya que cuando el ex juez federal decidió pasarse al gobierno porteño y jurar como el primer ministro de Seguridad de la ciudad de la gestión de Mauricio Macri, comenzó un proceso que implicó la creación de la policía metropolitana.

Ahí contó con una figura muy importante de su absoluta confianza, Gustavo Morón, quien en aquel momento era auditor externo de la policía metropolitana y tenía entre sus funciones mediar con Jorge “Fino” Palacios, el primer titular de la policía, ex jefe de la División Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, que se sentó en el mando de la policía metropolitana cuando aún Mauricio Macri recién estaba haciendo sus primeros pasos en la gestión porteña.

La vinculación de Morón con Montenegro le permitió a Guillermo Montenegro transitar los momentos más duros de su relación con El Fino Palacios, especialmente hasta que esa pulseada implicó, con la salida de El Fino, que Macri se viera obligado a resignarlo a partir del escándalo, a partir del primer escándalo de las escuchas ilegales, que por aquel momento involucró a un ignoto espía de la Policía Federal, Gerardo Ciro James.

Milei, de caravana en La Plata con Piparo: "Si ganamos la provincia, La Cámpora no tendrá donde esconderse"

En ese momento fue un tema que se transformó en una bola de nieve incómoda, iniciática para Mauricio Macri, porque el escándalo de las escuchas ilegales, presuntamente concentradas en escuchar docentes, pasó por la Legislatura Porteña en 2010 y ahí tuvo que explicar Morón su rol como auditor externo y contestar preguntas de algunos legisladores, como el caso de Martín Hourest, que presidía la Comisión Investigadora en aquel momento.

En una de esas preguntas, Morón reconoció que Pascual Maceo, quien había sido su cuñado, había quedado al frente de la selección de personal de la entonces Policía Metropolitana y que había revistado en el cuerpo de auxiliares de inteligencia de la Policía Federal hasta el año 2009. “Era un pluma”, había dicho en aquel momento Morón, reconociendo que una persona muy cercana a él, con vínculos familiares, había sido parte del aparato de inteligencia de la Federal y de ese modo confirmó que parte de la creación inicial de la actual Policía porteña había contado con un sustrato de las catacumbas estatales de la Superintendencia de Seguridad Federal de la, entonces, Policía Federal.

Faltaba todavía mucho tiempo para que la Federal entregara las 53 comisarías a la Ciudad de Buenos Aires. De aquel momento iniciático del PRO, proviene Gustavo Morón, y dicen también que a partir de ese proceso fue que logró ponerlo en el área estratégica de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, con un nivel de conocimiento que le permitió sobrevivir a la caída de Mauricio Macri en el poder y seguir en ese organismo bajo el mando de Claudio Moroni.

Carolina Píparo: "Milei es el próximo presidente de Argentina"

Morón es un reconocido militante del PRO que nunca perdió el contacto con Guillermo Montenegro, quien ahora compite con la Libertad Avanza, pero ahí no solamente pudo poner una ficha en un área muy sensible para Milei en un eventual gobierno, sino también goza de una excelente relación con Carolina Píparo. Fuentes cercanas a ellos no le ponen fecha al vínculo de confianza que tienen ambos, pero dicen que lleva varios años, y que esa fue una de las razones por las que la semana pasada, en el Coloquio de IDEA, Píparo acompañó a Milei, pero también fue a acompañar al candidato intendente de La Libertad Avanza, a Demaio, como una forma de evitar que se siga generando esta incógnita.

¿Qué va a hacer Montenegro? Es uno de los cuatro competidores por la intendencia de Mar del Plata y busca la reelección. El gesto de Napoli y los acercamientos con Milei hacen pensar que Demaio podría ser un competidor que le permitiría a Montenegro seguir como intendente cuatro años más. La pregunta es con qué gobierno y en qué condiciones. Lo cierto es que en el PRO no pierden de vista su capacidad y su cintura, pero cada vez lo ven más cerca de Milei.

MVB FM