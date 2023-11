Gonzalo Azíz: “Quiero creer que Javier Milei es un estafador”

Gonzalo Azíz acaba de realizar la presentación de un libro en la que coincidieron personajes de distinto color polírico, como Wado de Pedro y el posible ministro de Economía de Milei, Guillermo Francos. El analista expresó que le da tranquilidad la presencia de Guillermo Francos en el equipo de Milei, porque aporta estabilidad y racionalidad. “Tiene una gran relación con todos los actores de la política que Milei dice que hay que destruir”, manifestó el periodista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En la presentación de tu nuevo libro, "La gestión del diálogo", tuviste la posibilidad de juntar, por un lado, Wado de Pedro, y también con quien sería el ministro de Interior si ganase Milei, Guillermo Francos. Felicitaciones por haber podido realizar un acto plural. ¿Qué convicción te queda de que realmente hay un espíritu plural en La Libertad Avanza?

La verdad es que la presentación del libro fue una puesta en práctica de lo que este libro cree que hay que hacer, que es generar políticas públicas que trasciendan a los gobiernos de turno, que le devuelvan a este país un grado de estabilidad que lo convierta en un espacio atractivo para la inversión privada. Yo creo que sin inversión privada no hay país que salga adelante. Así que me gustó mucho.

Estuvieron Wado de Pedro, sentado a su lado estaba Horacio Rodríguez Larreta, estaba Guillermo Francos que, si gana Milei, va a ser el ministro del Interior del Gobierno Nacional, estaba también Rogelio Frigerio, el gobernador electo de Entre Ríos.

También senté a la mesa a un gran amigo que es José Urtubey, que no tiene que ver con la política partidaria, pero representa un sector que es el empresariado industrial, que es el que tiene que recibir de la política signos de estabilidad para poner plata en la Argentina y dar trabajo. Así que lo senté también, para que ellos le respondan a José o le cuenten si están a favor de esta idea o si quieren seguir con la Argentina pendular.

Respondiendo a tu pregunta, la presencia de Guillermo Francos en La Libertad Avanza para mí es una tranquilidad. Yo conozco a Guillermo desde hace muchos años. Hasta hace muy poco era director del Banco Interamericano de Desarrollo por la Argentina, puesto por el gobierno de Alberto Fernández, una persona de excelente relación con Daniel Scioli, fue funcionario del Banco Provincia, tiene una excelente relación con Sergio Massa, tiene una excelente relación con Horacio Rodríguez Larreta, tiene una gran relación con todos los actores de la política que Milei dice que hay que destruir.

Entonces me parece que la presencia de Guillermo Francos en ese lugar es un aliciente de creer si Milei llega a ser presidente. Si Guillermo fue capaz de dejar una vida tan confortable como la de ser director del BID, vivir en Washington, tener un gran salario y disfrutar de la diaria en una ciudad tan hermosa para venir a meterse en esto, quiero creer que va a ser porque él va a tener un poder suficiente para hacer lo que cree. Así que me deja un poco tranquilo, más allá de que yo no comparto las formas de Javier Milei.

¿Confías en la infalibilidad de Guillermo Francos?

No, confío en que Milei será lo suficientemente inteligente para entender que no va a poder gobernar la Argentina como él en campaña dice. Va a necesitar indefectiblemente de votos en el Congreso, va a necesitar tener de su lado a los llamados Veto players, a los movimientos sociales, a las centrales obreras, sin todo eso la Argentina no podés gobernar, con lo cual quiero creer que no es un loco que no comprende que no puede gobernar un país por decreto, y así lo pudiese, también tendría un nivel de conflictividad en la calle que no le permitiría vivir.

Quiero creer que una persona que estuvo 15 años como jefe de economía del grupo Eurnekian, tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta de que lo que él plantea en la campaña es una locura imposible de practicar. Quiero creer que Milei es como Menem cuando decía: “si yo les decía lo que iba a hacer, no me votaba a nadie”, y después hacía lo contrario.

Quiero creer, no sé. Sino realmente, Jorge, el panorama que nos espera es una cosa completamente negra.

En cualquiera de los casos, la falla ética de Menem es absoluta. No merece ningún respeto alguien que diga eso. Querer creer eso igual es querer creer un desastre, alguien que estafa a los electores.

Coincido con vos, utilicé esa metáfora para entender.

Entonces sería un consuelo que sea un estafador. Probablemente sí, mejor sería que fuera un estafador.

Y, porque si Milei hace todo lo que dice en la campaña, cerremos el país.

Vos tenés la chance igual que yo, como algunos tenemos la suerte de haber viajado a otros países donde las cosas son mucho más normales, la realidad es que todo lo que plantea Milei, en un país normal no pasa, digo, venta de órganos, exportación de armas.

Milei le dijo a la gente grande, viejos meados, a la gente que no comparte su pensamiento le dijo mogólico, con todo lo que significa eso cómo frase y falta de respeto, dijo que a Larreta lo pasaría por arriba aún en silla de ruedas, a Patricia Bullrich le dijo montonera asesina, todas cosas que no tienen nada que ver con mi vida, claramente yo no quiero eso ni para mí, ni para mis amigos, para mi familia, ni para el país. Por eso es que digo, si el tipo gana la elección, espero que no haga todo lo que dijo y que sea como decía Menem, que lo que decís en la campaña no tiene nada que ver.

Desearía tener un país donde la campaña fuese política, propuestas, ideas y después podamos elegir al que más nos gusta. Hay una frase que a mí me encanta de la ciencia política que dice que “hay que diferenciar la política de lo deseable, de la política de lo posible” y que llega un momento que terminás con la de lo posible como consolándote y es lo que vos planteás muy bien.

