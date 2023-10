El economista Javier Marcus aseveró que "la gran noticia para el mercado sería la victoria de Patricia Bullrich". Los posibles escenarios del lunes, una vez conocidos los resultados de las elecciones, el valor del dólar oficial y la inflación creciente en lo que resta del año, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am (NA): ¿Cómo te cae esto del "blue del blue" con respecto al dólar?

Antes de hablar del blue, comparemos con la canción que eligieron para la presentación (“Money”, Nacha Guevara), porque esa canción es de la película “Cabaret” y eso refiere a una época de peligro democrático basada en “Goodbye Berlín”.

Estamos en momentos en donde hablamos de estas cuestiones de lo legal, lo ilegal, si hay un dólar, dos dólares o más, con una elección que está por llegar, y donde hay un escenario base en el que lo que supone el mercado es que habrá un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, pero con el marco de tres tercios vigente.

La gran noticia para el mercado sería la victoria de Patricia Bullrich, eso sería un boom y este dólar de $1000 sería muy caro.

NA: Por las dudas, recordemos que estamos en veda. Sé que es una línea muy delgada, pero en la línea de lo posible para no cometer una violación obscena de esto.

Sí te quiero preguntar cómo te imaginás el lunes. No hablemos de cuál es el escenario que el mercado espera para el lunes, pero sí si te lo imaginás revuelto, sea cuál sea el resultado, que dependerá mucho de la actitud que tenga quién sea que gane, si el escenario es en primera vuelta o si en verdad tendremos que esperar hasta el 19 de noviembre para una definición real.

No hay un escenario claro. Entonces, al no haberlo, como sí sucedió en otras elecciones, cualquiera de los distintos marcos que puede haber, que no son solamente tres, tienen resultados diferentes.

En relación a variables de largo plazo no tanto. Es decir, con cualquier escenario tendremos meses muy duros, los primeros serán muy duros con cualquiera, gane quien gane.

Pero 2024 y 2025 seguramente sean muy buenos por varias variables, sea cual sea el que gane. Salvo que haya algo muy destructivo, tenemos la cosecha de soja que será muy buena, Vaca Muerta más desarrollada, el litio más desarrollado, un escenario internacional muy favorable para Argentina en los próximos años.

Podemos ser optimistas en el largo plazo. Pero el lunes, ¿qué pasa? Dependerá mucho de un resultado que será sorprendente sea cuál sea. Habrá muchos sorprendidos sea cuál sea el resultado. Por lo tanto, habrá movimientos en las variables.

En relación al tipo cambio, el Gobierno firmó en los últimos días, tal vez erróneamente, al hacerlo de manera pública, que es hasta el 15 de noviembre que no hay variación del dólar oficial, pero el dólar a $1000 que estabas hablando recién, que es el blue o el "blue del blue", si hay un escenario de una victoria de Milei puede parecer barato, y si gana Bulrrich puede parecer muy caro.

Alejandro Gomel (AG): ¿Se puede sostener esto que dijo el Gobierno en cuanto a que no devaluará, como pasó post PASO con la devaluación del 22%? ¿O ves un escenario inevitable de que haya un algún tipo de movimiento? Digo, el dólar oficial y una nueva devaluación.

Eso dependerá del resultado de las elecciones. Porque si gana Milei en primera vuelta, la expectativa del tipo de cambio es $2000. Con este tipo de cambio se queda paralizado, porque no habrá ningún exportador que exporte y no se podrán tener dólares para importar, y no podés tener el país paralizado hasta diciembre.

Por lo tanto, si o si frente a un escenario de ese estilo, por más que hayan salido funcionarios a decir que no lo van a hacer, lo van a tener que hacer porque no les quedará otra. No podés traer ni un insumo hospitalario si nadie exporta e importa.

Cómo seguirá la suba de los precios

NA: La mayoría de los economistas hablan de una inflación, inclusive, in crescendo para los próximos meses. Sea cuál sea el escenarios del lunes, ¿considerás lo mismo? Esta semana me pasó de ir al banco y para hacer un trámite común tuve que esperar dos horas, y me pareció una imagen fea esta de los bancos llenos de gente porque vienen las elecciones.

¿Cómo te imaginás ese escenario si no hay una definición en primera vuelta hasta que se defina en noviembre? ¿Qué pasará con la inflación y con esta especie de "corrida" de los últimos días?

Siempre tenemos, en cualquier elección en Argentina, desde la primera de Carlos Menem, volatilidad preelectoral. Ahora más que en otros momentos, pero como bien dijiste, siempre hay susto pre elecciones y meses anteriores van sucediendo operaciones de cobertura. Es decir, las empresas e individuos de altos ingresos ya dolarizaron sus portafolios los que pudieron, compraron dólar MEP, hicieron sus operaciones de envío de divisas al exterior. Es algo que viene sucediendo hace rato durante este gobierno por la falta de confianza.

No es que de pronto hubo una novedad y la gente salió corriendo. Claramente habrá habido minoristas y también personas de tercera edad que no usan los canales digitales para retirar el dinero de bancos, si es que eso es lo que estaban haciendo.

Hubo una baja del 13.2% desde agosto hasta este jueves, en términos reales, de los depósitos en pesos en Argentina, que es mucho teniendo en cuenta que gran parte son del Estado o de los distintos estados provinciales y municipales. Así que esa baja es claramente algo del sector privado.

La inflación seguirá porque no se para en un día y seguramente sea más alta. Supongamos que se da este escenario de que gana Milei y hay una depreciación obligada en los próximos días, eso se traslada a precios y, si pasa, más inflación tendremos. Más inflación, más sufren los que menos tienen.

AG: Se habló mucho de hiperinflación en los últimos tiempos. ¿Hay un escenario de una situación de una posible hiper en los próximos meses o fue un tema más usado políticamente para la campaña?

Fue usado políticamente, pero también es cierto que circularon programas de algunos referentes de agrupaciones políticas que incluso planean y dicen que para lograr determinados planes, de los cuales necesitás que el tipo de cambio esté muy alto y que sea más fácil implementar esos planes, necesitás una hiper de tantos meses y la calculan con meses manifestando que, por ejemplo, de acá a abril se tendrá una situación.

Obviamente que eso puede suceder, pero no es algo que suceda si no se trabaja para eso. Es decir, cualquiera de las tres puertas que están en pugna pueden evitarlo con otras herramientas que hoy hay disponibles.

El debate por la suba del dólar

Claudio Mardones (CM): Estos últimos días han estado marcados en la Ciudad por la presencia es inspectores de la AFIP, no solamente fue detenido Ivo Rojnica, que está indicado como uno de los proveedores mayoristas de las cuevas de dólar ilegal.

¿Qué se espera para la semana que viene? ¿Tiene retorno esta situación o será algo que seguirá profundizando, especialmente porque las especulaciones hablan de que en esta situación el valor del dólar ilegal sería ficticio, pero porque la demanda y la oferta está en un limbo?

Voy a contar una cuestión personal. Trabajo en el mercado de capitales hace 26 años, empecé como gerente de desarrollo de negocios hace 20 años y a Rojnica nunca lo había escuchado nombrar. No lo conozco, ni sabía quién era. Digo esto porque recién hablabas de la Comisión Nacional de Valores, que controla, fiscaliza y regula a los mercados formales. Si yo trabajo en un Fondo de Inversión, está regulado por la CNV. Está claro que regula los fondos comunes, a los agentes de bolsa, mercados.

Pero el mercado blue es otra cosa. Es decir, en todo caso serán inspecciones de la policía o de la AFIP.

CM: Exactamente, de la AFIP.

Buscan presionarlos para que controlen esos precios. Me gustaba esto de marcar esta diferencia de que una cosa es el mercado de capitales que tiene inversores, especuladores y mucha gente trabajando para financiar a las empresas y, por otro lado, están estas operaciones de las llamadas "cuevas". Hay que separar claramente.

El Gobierno busca amedrentarlos, según entiendo, y entonces dice que negocien menos, bajen los precios y los controlan un poco más. Es difícil saber el tamaño de ese mercado, y también es algo, por así decirlo, como 1 a 1. Porque al fin y al cabo, incluso no tengo tan claro en términos filosóficos si es ilegal. Es decir, cuando decimos "el blue es ilegal", es una transacción entre personas de un bien.

Acá hay personas que claramente se dedican a eso, pero el punto no es solamente la negociación de los dólares, sino el origen de los fondos.

CM: En ese plano, también cómo respira la calle en este momento, porque ahí es donde viene la gran pregunta de cómo funciona ese mercado cuando aparece el poder fiscalizador del Estado y pone en duda esa paridad. ¿Qué pasará en esa situación? Ahí parece que hay una disputa que no se terminó de resolver y que la semana que viene podría sumar otro capítulo.

No sé si no fue una cuestión preeleccionaria. Incluso, aparecieron estas versiones de paros de empleados bancarios, distintas cuestiones que tienen que ver con usar herramientas, las que sean, para mantener lo más estable posible el tipo de cambio y las expectativas.

Si bien el blue no es el mercado, porque si uno quiere comprar dólares los puede comprar de manera ilimitada en la bolsa a través del dólar MEP (que si tenés plata en blanco te conviene porque es más barato el MEP que el blue, y además cumplís con todas las restricciones que impusieron los distintos cepos de este gobierno), estas implicancias del blue y demás se ven más para una semana preelectoral que para algo que ocurra después. Luego, volverá más a una normalidad.

