Juan Bouttet: "La movida de los jóvenes libertarios empezó en la pandemia"

El joven dirigente libertario, Juan Bouttet, contó que se acercó al movimiento tras conocer a Karina Milei en un trabajo en común para el programa "Cátedra Libre", y luego le asignaron construir la juventud del partido. Además, sostuvo que la oposición es hipócrita al arrogarse la representación de los derechos de las mujeres y después no actuar en consecuencia. "En el ingreso al Congreso de la Ley Bases tuvimos que entrar escoltados, una diputada nuestra fue agredida verbalmente y yo no escuché ninguna mujer solidarizarse", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Ignacio Boutet, fundador de La Juventud Libertaria y de la Juventud de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. El joven afirmó recientemente que “ la juventud de La Libertad Avanza está defendiendo un modelo que no nos empobrezca, que podamos verdaderamente crecer como personas y como profesionales”.

La producción me indica que cumplís años el mismo día que cumple Javier Milei y el mismo día que ganó las elecciones, no sé si tenés algún input místico. Contanos cómo llegaste a ser el Presidente de la Juventud Libertaria en Capital Federal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En efecto, creo que la mística y las coincidencias. Me tocó compartir cumpleaños con el Presidente, aunque también han nacido otros exponentes. Y sí, también el día de la elección.

Bueno, un poco lo que comentabas, fundé en el 2021 la Juventud en su momento del Partido Libertario, y a fines del 2023 fundamos lo que es La Juventud de La Libertad Avanza.

Encuesta: la imagen de Javier Milei: bajó en 13 provincias y mejoró en 11

¿Cómo empezas en el 2021? ¿Cómo llegaste a Javier Milei?

Ya hace unos años antes había estado vinculado con la campaña de José Luis Espert. Posteriormente, durante la cuarentena, empezó un poco lo que era la movida de jóvenes. Estuve vinculado con distintas agrupaciones, y en el 2021 tomé la iniciativa de involucrarme, me piden desde el partido armar la juventud y luego conozco en persona al Presidente y a la secretaria general de Presidencia en el año 2022.

Se dió por un programa donde yo colaboré con llevar grupos y ayudar a que no se repitan las preguntas. Era un programa que salía para Estados Unidos que se llama “Cátedra Libre”. Yo llevaba el seguimiento, junto con Karina Milei, de las preguntas que ya se habían hecho para que no se repitan. Fue esa mi cercanía principal, sobre todo con Karina, con quien establecí un diálogo más fluido y posteriormente me convocó, a principios de este año, para ser parte de la junta promotora del Partido en Capital Federal.

Karina Milei manejó una sociedad millonaria en Miami que en 2018 adquirió cuatro propiedades por US$ 2,7 millones

¿Qué efecto catalizador tuvo la cuarentena? ¿Fue uno de los catapultores de los jóvenes de La Libertad Avanza? ¿Si no hubiese habido cuarentena habría sido distinta la situación política?

Yo creo que, a lo sumo, aceleró algo que veníamos sintiendo y viendo. Por mí parte yo nací en el 2000, ergo, mi vivencia política es acotada no solo por una cuestión de alternancia, sino que yo he vivido el kirchnerismo, posteriormente a Macri y después a Alberto Fernández.

La cuarentena claramente catapulta mucho lo que es el movimiento, pero que ya existía y que ya venía tomando fuerza, pero sí es verdad que al momento tanto de la cuarentena y lo posterior al 2021, no creíamos medir más de cinco puntos.

Recuerdo la entrevista que hace con vos el Presidente, más o menos en el 2021. Era en cuanto a las “picas” de la situación política. Dialogaba con Grabois o con Myriam Bregman. Era reducido a una muy pequeña expresión que, después de las PASO y las generales del 2021, cambió bastante.

Pero sí pongo el punto en la cuarentena como algo, que sobre todo los jóvenes, padecimos. Se padeció en el mundo, fue un fenómeno mundial, y Argentina lo manejó de una manera, al menos desde mi punto de vista, cuestionable y con mucha incidencia en lo que fue la salud mental.

Al estar tan privados de la libertad se entendió el valor de la libertad, y yo creo ahí sí se prende un poco lo que es el principio de revelación del que tanto se habla.

¡Viva la libertad, esclavos!

El Ex Presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Rombolá, dejó una pregunta para vos:

“Me gustaría preguntarle cómo concilia la defensa de las ideas de la libertad con el enorme daño que le están haciendo a las nuevas generaciones, precarizando su trabajo, en la Ciudad de Buenos Aires particularmente, dejándolos sin sus oficinas o sin sus casas por el aumento del precio de los alquileres o por la escasez que hay cada vez menor de la demanda en los inmuebles".

"Le preguntaría también cómo involucra a su defensa de futuro esto de la cesión a otros partidos y a otros espacios políticos de los derechos y las garantías de los trabajadores, de las mujeres, de los jubilados y del ambiente, que son las principales armas y las principales causas de una militancia juvenil, y que es claramente contradictoria con la de La Libertad Avanza”.

Jesús Rodríguez: "Una eventual expulsión de Petri de la UCR la debe resolver su distrito, Mendoza"

¿Qué le responderías a Agustín Rombolá?

Para sintetizar un poco la pregunta extensa, él habla de las herramientas y de las luchas de la juventud como algo que, netamente debería ser, como vienen planteando los movimientos de izquierda, socialistas, kirchneristas y una parte del peronismo.

En ese sentido, él está hablando en consecuencia, porque desde la juventud se está planteando una cosa totalmente distinta. Y cuando habló del respeto a los otros partidos políticos y todo, creo que, se le tiene suma consideración y sumo respeto en comparación a lo que le han hecho al pueblo argentino muchos de los referentes que hoy se paran desde la vereda obviamente cómoda de la oposición.

Y obviamente cómoda desde que hoy la gente está mirando hacia adelante de ver cómo resolver lo que la política, al menos los últimos 20 o 30 años no ha podido resolver.

Y en ese sentido nos paramos nosotros, la juventud de La Libertad Avanza está defendiendo un modelo que no nos empobrezca, un modelo de desarrollo, que podamos verdaderamente crecer como personas y como profesionales.

Y por el otro lado, toda esta enumeración de consecuencias, de modelos a los cuales tanto en radicalismo como el peronismo han apoyado, honestamente recién llegamos.

Todas esas preocupaciones que él enumeró como si fuesen de hace cuatro o cinco meses, bueno, lamento decir que es algo con lo que hemos convivido durante muchos años, que estamos intentando solucionar, confiamos en que va a ser así.

Y por otro lado, desde lo que es la batalla cultural y la militancia joven, nosotras estamos planteando un montón de cuestiones, más allá de lo que la opinión pública cree. Por ejemplo, estamos trabajando una sección de cultura, cuando se nos alega el odio hacia la cultura por el recorte de fondos.

Trabajamos una coordinación de enlaces interreligiosos, la cual se vincula con las principales religiones y comunidades en Argentina, y particularmente en la Capital Federal, cuando después se nos tilda de comulgar con algunas ideas que han existido en Alemania.

Hay mucho mito por detrás, también toda esta cuestión de los trabajadores, los jubilados. A mí me hubiese encantado ver este fervor de cuidar a los jubilados, a los trabajadores y a las mujeres.

Lucha cultural y manipulación

Yo no sé con qué, muchas veces la oposición, con qué cara se planta a querer arrogarse la defensa de las mujeres cuando presencié, la semana pasada, en el ingreso al Congreso de la Ley Bases tuvimos que entrar escoltados, una diputada nuestra fue agredida verbalmente y yo no escuché ninguna mujer solidarizarse. Ni siquiera Myriam Bregman que todo el debate estuvo hablando de la defensa a las mujeres.

Claramente, quién puede estar en contra de las mujeres. Son discusiones antiguas, hemos evolucionado mucho más como sociedad, creo yo, como para estar discutiendo si un modelo económico favorece o no favorece.

Estábamos en la lona misma, estábamos en un pozo, al menos desde mí punto de vista y de los jóvenes que hoy me toca representar. No observamos ninguna consecuencia a las mujeres ni a los trabajadores.

Hoy, por ejemplo, la Ley Bases, cómo impacta en la vida de la gente. Hay un marco, no sólo teórico sino de sentido común, que indicaría que la Ley Bases va a impactar favorablemente no solo sobre la economía, sino sobre la vida de la gente.

Ahora, si uno se para desde el rol fácil de decir que en cuatro meses ustedes venían a sacar a la casta, a solucionar, a dolarizar, etc. Bueno, claramente nos va a llevar un poco de tiempo, y también es el juego democrático que se paren en esa postura.

MB FM